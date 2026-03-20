La Justicia peruana condena al exasesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos por el asesinato de una periodista

La condena a Vladimiro Montesinos, exasesor de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori, se suma a una serie de sentencias previas por diversas violaciones a los derechos humanos que incluyen la muerte de seis campesinos en la provincia de Pativilca y la desaparición de personas a inicios de los años noventa. Según informó la prensa peruana, la Justicia de Perú ha impuesto a Montesinos una pena de 20 años de prisión tras hallarlo responsable de homicidio calificado en el caso por el asesinato de la periodista Melissa Alfaro y de Víctor Hugo Ruiz León, ocurrido durante una explosión con sobres bomba el 10 de octubre de 1991.

De acuerdo con la información consignada por varios medios peruanos, el tribunal consideró probada la responsabilidad de Montesinos en el asesinato de Alfaro, quien se desempeñaba como jefa de Informaciones en el semanario Cambio. Alfaro murió al recibir un sobre envuelto en periódicos en las oficinas del medio, incidente inserto en una ola de atentados atribuidos a la llamada trama de los ‘Sobres Bomba’. Estos actos, perpetrados en un contexto de ataques contra activistas de izquierda y opositores políticos, causaron varias víctimas fatales y heridos en Perú durante la administración de Fujimori.

La Fiscalía había solicitado una condena de 35 años de prisión para Montesinos, sin embargo la sentencia final fue de 20 años. Además de los hechos que culminaron con la muerte de Alfaro y Ruiz León, el exasesor fue encontrado culpable por el delito de “homicidio calificado en grave tentativa” en relación a los casos de Augusto Zúñiga Paz, el parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes. Estos nombres figuran entre las víctimas de los atentados con sobres bomba, según detalló la prensa local.

El historial judicial de Montesinos incluye múltiples penas por causas similares. En 2024, las autoridades lo condenaron a 19 años y ocho meses por su participación en la muerte de campesinos que fueron presentados falsamente como miembros de Sendero Luminoso, en el marco de la llamada guerra sucia del Estado peruano contra grupos armados. El medio que cubrió el caso reportó que las tácticas ilegales y crímenes adjudicados a Montesinos formaron parte de la estrategia estatal contra insurgentes y disidentes.

En junio de 2023, Montesinos recibió una condena de 25 años de cárcel por la muerte de la agente de Inteligencia Mariella Barreto Riofano, secuestrada y ejecutada en 1997. La situación de Barreto evidenció la persecución a miembros de los propios organismos estatales vinculados a filtraciones o críticas a la administración de Fujimori y sus colaboradores.

Entre otras sentencias en su contra, destaca la impuesta en noviembre de 2021, que le asignó 17 años de prisión por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti en 1992. En 2016, la Justicia dictó 22 años de pena por la desaparición forzada de tres personas, de las cuales dos eran estudiantes universitarios, hechos registrados en 1993. Montesinos también fue declarado culpable por tráfico de armas a la organización armada FARC, de Colombia, causa por la que fue sentenciado en 2006.

La carrera en la clandestinidad de Montesinos terminó con su captura en Venezuela, en junio de 2001. Posteriormente, fue trasladado a Perú y juzgado por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, donde se determinó su culpabilidad y se le impuso una sentencia de 25 años de prisión. Desde ese momento permanece recluido en la prisión naval de El Callao, en Lima, cumpliendo estas y otras penas acumuladas derivadas de su participación en crímenes cometidos durante el régimen de Fujimori.

Los juicios contra Montesinos han reconstruido parte del impacto de la violencia política en Perú durante la década de los noventa, periodo marcado por acciones estatales dirigidas contra presuntos simpatizantes o integrantes de grupos insurgentes, así como contra activistas, periodistas y opositores. En los expedientes judiciales, las acciones atribuidas a Montesinos incluyen tanto asesinatos como secuestros, desapariciones forzadas y tráfico de armas, según han detallado consistentemente medios peruanos e internacionales.