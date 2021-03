El presidente de El Salvador nombra a un nuevo ministro de Seguridad

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 26 mar (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró este viernes a Gustavo Villatoro como el nuevo ministro de Seguridad en sustitución de Rogelio Rivas, y señaló que "de ahora en adelante serán investigados cada caso de desaparición y homicidio".

Villatoro era el superintendente del Sistema Financiero de El Salvador desde junio de 2020, cuando fue nombrado para el cargo por Bukele, hasta este viernes.

Durante el acto de nombramiento, al que no tuvo acceso la prensa, el presidente salvadoreño dijo que "ahora que se han reducido entre un 75 % y un 80 % los homicidios, en comparación a como estábamos en el 2018, tenemos que cambiar y empezar una nueva estrategia que nos permita reducir el otro 20 %".

Bukele, que no brindó cifras específicas del número de homicidios que se reportan a la fecha, indicó que "ya no vemos 20 o 30 homicidios diarios. Ahora vemos 3 aproximadamente y vamos a investigar cada caso, vamos a poder saber quiénes son los homicidas".

En cuanto a los personas desaparecidas, el mandatario manifestó que no está "ajeno" a los reportes de desaparecidos y que ha pedido "un reporte especial de lo que estaba pasando".

"De ahora en adelante vamos a investigar cada caso de personas desaparecidas. Antes cuando se pedía investigar un caso, se tenía que elegir cuál de los 20 o 30 casos que habían pendientes", apuntó Bukele que tampoco brindó el número de las personas desaparecidas reportadas a la fecha.

Indicó que "de la cantidad de personas desaparecidas, hay un porcentaje que se encuentra con vida; un 4 % que se encuentran sin vida y otro porcentaje que no se encuentra porque ya no está en el país, por ejemplo".

Bukele agregó que "lo que hemos visto es que la sociedad salvadoreña, en la que nos incluimos todos, ya no ve una cifra de homicidios o desaparecidos como antes que se veían hasta 40 personas fallecidas por homicidio y 40 desaparecidas".

De acuerdo con el periódico local La Prensa Gráfica, en los primeros 7 días de marzo del año en curso se registraron 20 homicidios y 53 personas desaparecidas.

El medio, que cita un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) presentado el 16 de marzo a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, señaló que el dato corresponde a entre el 1 y el 7 de marzo.

Indicó que la cifra de asesinatos se mantiene cerca del promedio diario en lo que va del año (de 3 a 4 homicidios por día) y "aunque confirma una pequeña reducción respecto al primer trimestre del 2020, las muertes siguen registrándose a nivel nacional".

Pese a una sensible baja en la violencia en los últimos años, El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que también posee la facción Sureños, integrada por unos 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional y a quienes se les atribuyen la mayoría de homicidios que se registran.

También a estas bandas se les atribuyen desplazamientos forzados de ciudadanos que viven en zonas populosas o rurales del país centroamericano.