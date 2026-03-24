“Ya aprendí”: Keiko Fujimori señala que ya no confía en Mark Vito y revela que la contactó antes de entrar a reality

Keiko Fujimori afirmó que la amistad con Mark Vito se mantiene por el bienestar de sus hijas, pese a la separación y los procesos judiciales

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió este viernes a la participación de su exesposo y ahora tiktoker, Mark Vito, en un programa de telerrealidad transmitido por Panamericana TV.

Durante una entrevista con el presentador Phillipe Butters, la aspirante presidencial relató que, antes del ingreso de Vito a La Granja Vip, él la llamó para despedirse.

“Le deseo la mejor de la suerte a Mark en el reality show que está. Él es un excelente papá. Me alegra que él pueda tener una buena relación con las chicas. Él, antes de entrar al reality show, me llamó para despedirse; le deseé la mejor de la suerte y, ante todo, estamos priorizando nuestra amistad por el amor que le tenemos a mis hijas”, expresó.

Butters le sugirió no confiar ni en su exesposo ni en las encuestas que la posicionan con 11,9%, por encima del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (11,7%). “Ya aprendí”, replicó con ironía.

Vito, por su parte, declaró en una reciente emisión del reality que la ruptura de su matrimonio ocurrió por la “maldad de terceras personas” y realizó un breve comentario sobre el caso Cócteles.

Mark Vito atribuyó la ruptura matrimonial a la “maldad de terceras personas” y descartó culpas sobre el caso Cócteles

“Reconozco que cualquier matrimonio tiene diferentes niveles de errores, pero ella no tiene la culpa, porque les gusta culpar a ella por todo. Ella no tiene la culpa. No crean que yo tengo la culpa tampoco. Por la maldad de terceras personas ha roto una familia hermosa”, sostuvo.

El influencer también recordó que en 2014, junto a Fujimori y sus hijas, conformaba lo que llamaba “la familia ejemplar”, situación que cambió cuando el Ministerio Público los involucró en una investigación por presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016.

En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional dispuso dejar sin efecto la acusación fiscal contra Fujimori y Fuerza Popular, al concluir que el proceso carecía de sustento jurídico. El Poder Judicial aceptó esta decisión, aunque la resolución no alcanzó a Vito, quien todavía enfrenta un proceso por el caso.

“Cuando me ponen por la persecución política como investigado, se cambia todo eso, se rompe todo. Todas las conversaciones fueron sobre pericias, disposiciones, y poco a poco se fue destruyendo una familia. Era un tipo de terror que nunca imaginaba pasar por mi vida. Era horrible. Me sentí muy solo”, relató.

El magistrado del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encargado de ejecutar el fallo del TC, señaló que el cargo por lavado de activos contra Vito no debía ser sobreseído porque es completamente distinto al atribuido a Fujimori.

El Tribunal Constitucional archivó la acusación contra Fujimori y Fuerza Popular, pero el proceso contra Vito continúa

La Fiscalía le imputa captar por su cuenta dinero ilícito. Según la acusación, en noviembre de 2015 habría acudido a la empresa Sudamericana de Fibras para recibir sobres con hasta 160 mil dólares. También se le atribuyen compras con fondos de origen dudoso y el uso de su empresa MVV Bienes Raíces SAC para presuntamente lavar el dinero.

Además, aunque la Fiscalía considera que el tiktoker no integraría una estructura criminal, señala que su vínculo con el partido se debió a su relación con Fujimori, motivo por el cual el magistrado mantuvo la imputación contra él y su compañía por lavado de activos.

En junio de 2022, la candidata presidencial comunicó el fin de su matrimonio con Vito mediante un mensaje en el que afirmó que mantendría “estricta reserva sobre este tema”, sin emitir “ningún comentario adicional”.

En esa oportunidad, agradeció el apoyo recibido incluso durante “una terrible persecución”. Más adelante, admitió que el empresario le fue infiel y “cruzó una línea de la que no había regreso”.