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Melanie Martínez rompe en llanto por su hija y nueva denuncia: “El hombre que debería protegerla es quien quiere destruirla”

El caso involucra audios polémicos sobre una menor de edad y una denuncia por violencia psicológica de parte del cantante por cuidar su reputación

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La empresaria anunció que continuará con la denuncia hasta el final. ATV/ Magaly TV La Firme.

El caso que rodea a Christian Domínguez continúa escalando y tomando un cariz cada vez más sensible. En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la empresaria Melanie Martínez volvió a presentarse para exponer no solo los detalles del conflicto legal que enfrenta con el cantante, sino también el profundo impacto emocional que esta situación ha tenido en su hija menor de edad.

Desde el inicio de su intervención, Martínez dejó en claro que su principal motivación es la protección de su hija, quien —según relató— atraviesa un momento especialmente difícil. “A mí me duele mucho. No quiero llorar, pero mi hija está pasando por muchas cosas ahora y su fortaleza a mí me da muchas más ganas de protegerla”, expresó, visiblemente afectada.

La empresaria sostuvo que continuará con las acciones legales iniciadas, convencida de que se trata de una lucha necesaria. “Yo voy a seguir con esta denuncia hasta el final, porque no se merece que le hagan esto a una adolescente que recién está empezando a vivir, Magaly, y que venga de la persona que debería de ser más protegida”, añadió, en un mensaje directo que pone en el centro del debate la protección de los menores.

Magaly Medina analiza rol paterno
Magaly Medina analiza rol paterno tras caso de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

Melanie Martínez llora por su hija

En ese contexto, enfatizó el rol que, a su juicio, debería cumplir una figura paterna. “El hombre que debería protegerla de todo… es quien quiere destruirla”, afirmó, en una de las frases más contundentes de la entrevista.

La conductora Magaly Medina respaldó la reflexión, llevando la conversación hacia el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la construcción emocional de una hija. “Porque los papás enseñan, nos enseñan a las hijas que la figura masculina está para proveer, para proteger. Es nuestro príncipe con armadura dorada, ¿no? Esos son nuestros papás para nosotras las hijas”, comentó.

Magaly Medina analiza rol paterno
Magaly Medina analiza rol paterno tras caso de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina recuerda a su padre

En un tono más personal, la periodista compartió su propia experiencia, resaltando la importancia de un padre presente y protector. “Yo tuve la suerte de tener un papá protector, proveedor, que siempre me hizo sentir la niña de sus ojos, que siempre me cuidó… era muy buen papá. Trataba de que nosotros no viéramos nunca discusiones o peleas. Disimulaba mucho con tal de que sus hijas tuvieran la imagen de que él era el hombre que no iba a hacer pasar ningún tipo de dolor”, recordó.

La reflexión no quedó ahí. Magaly Medina subrayó que ese es el estándar emocional que muchas hijas esperan. “Eso es maravilloso. Eso esperamos las hijas de los papás”, añadió, marcando un contraste con lo que, según el testimonio presentado, estaría viviendo la menor.

Magaly Medina analiza rol paterno
Magaly Medina analiza rol paterno tras caso de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

Ya no confía en su padre

Por su parte, Melanie Martínez dejó entrever que esa experiencia no ha sido la de su hija. “Pues mi hija no ha tenido…”, alcanzó a decir antes de que la conversación retomara el análisis sobre las consecuencias de los hechos denunciados.

En ese sentido, la conductora planteó una interrogante clave sobre el impacto a largo plazo. “Pero si él, a su figura paterna, la tiene indefensa, hace que otros la ataquen, como hemos escuchado en esos audios, entonces, ¿Cuál va a ser su confianza el día de mañana en los hombres con los que ella tenga que interactuar a lo largo de su vida?”, cuestionó.

Magaly Medina analiza rol paterno
Magaly Medina analiza rol paterno tras caso de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

La respuesta de Martínez fue breve pero significativa: “Claro”. El intercambio evidenció la preocupación compartida por ambas sobre el daño emocional que podría generarse.Qué tal daño que le está haciendo”, insistió Magaly Medina, a lo que Martínez reafirmó: “Está causando. Exactamente”.

La conversación avanzó hacia un punto central: el vínculo entre la relación padre-hija y las futuras relaciones personales. “Porque tienes que empezar a ver que la relación contigo, con tu hija, es vital para que sus futuras relaciones…”, señaló la conductora, dejando abierta una reflexión que conecta lo vivido en la infancia con la vida adulta.

En ese contexto, Melanie Martínez compartió una de las frases más duras atribuidas a su hija, evidenciando el nivel de afectación emocional que estaría atravesando. “Ya, mi hija me dice: ‘Si la persona que me tenía que cuidar es la que me traiciona, que me espera más adelante…’”, comenzó a relatar, dejando entrever un sentimiento de traición y vulnerabilidad.

Magaly Medina analiza rol paterno
Magaly Medina analiza rol paterno tras caso de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

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