Melanie Martínez revela que Christian Domínguez intentó volver con ella estando con Vania y con Karla: “Me observó mientras dormía”

Las declaraciones fueron realizadas en el programa de Magaly Medina. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las revelaciones en torno a Christian Domínguez continúan sumando episodios que alimentan la polémica en la farándula peruana. En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la cantante Melanie Martínez volvió a presentarse, esta vez acompañada de su defensa legal, para exponer nuevos detalles sobre su relación pasada con el cumbiambero, así como el conflicto actual que enfrentan.

Desde el inicio de la entrevista, el caso tomó un giro más delicado al conocerse que el cantante habría interpuesto una denuncia por violencia psicológica. “Socialmente ya se ha enterado que el día de hoy ha ingresado una denuncia por violencia psicológica… y que supuestamente la agresora es…”, se escuchó en el programa, a lo que Melanie Martínez respondió sin rodeos: “Yo soy la agresora y no la víctima”.

La declaración generó tensión inmediata en el set, especialmente porque la conductora no se mostró sorprendida por la actitud del artista, al considerar que se trataría de un comportamiento recurrente en sus exrelaciones. “Él tiene… toda la vida hecho eso. Es como la mayoría, con todas sus exparejas lo ha hecho. Estamos acostumbrados. Ya creo que tú lo sabes”, afirmó, dejando entrever un patrón que, según su versión, se repetiría.

Expareja de Christian Domínguez cuenta que intentó volver con ella. Captura: Magaly Tv La Firme.

Melanie Martínez confiesa que Christian Domínguez quiso retomar su exrelación

En ese contexto, se mencionaron situaciones descritas previamente por otras exparejas del cantante, lo que llevó a la periodista a plantear una pregunta directa sobre experiencias similares. “¿Alguna vez en tu casa, cuando él ha tenido acceso a tu domicilio, ha habido situaciones parecidas?”, consultó.

La respuesta de Melanie Martínez fue clara: “Insinuaciones sí han habido, Magaly”. Ante la insistencia, profundizó en el relato: “Sí, desde la primera vez, cuando estaba por terminar con Vania… en esa época. Iba a mi casa. Fue a conversar conmigo, a querer regresar conmigo”.

El detalle que más llamó la atención fue el contexto en el que, según ella, ocurrió este acercamiento. “¿Estando con Vania?”, preguntó Magaly Medina, a lo que Martínez respondió: “Estando con Vania”. Y añadió: “Luego, en ese interín, termina con Vania y obviamente yo le dije que no y es donde empata con la actual pareja”, en referencia a Karla Tarazona.

Expareja de Christian Domínguez cuenta que intentó volver con ella. Composición Infobae / Carol Ruiz.

La miraba mientras dormía

Sin embargo, el momento más impactante de la entrevista llegó cuando se abordó un episodio ocurrido en la vivienda de la empresaria, que describió como una experiencia incómoda y perturbadora. Ante la consulta sobre si alguna vez el cantante invadió su espacio personal, Martínez narró un hecho puntual.

“Bueno, Magaly, una vez que fue a dejar a mi hija después de que se había ido a un concierto… yo ya estaba dormida y sentí que alguien me observaba porque era de madrugada. Yo abrí los ojos y sí lo vi a él, pero me di vuelta y me seguí haciendo la dormida para que se retirara”, relató.

Expareja de Christian Domínguez cuenta que intentó volver con ella. Captura: Magaly Tv La Firme.

La escena generó una reacción inmediata en el set. “Qué miedo”, comentó la conductora, evidenciando la incomodidad que generaba el relato. Martínez, por su parte, precisó el momento en el que ocurrió este episodio: “Eso fue cuando terminó con Pamela Franco, en el interín que ya estaba supuestamente tratando de regresar con… la señora”, dijo, nuevamente en alusión a Karla Tarazona.

A partir de este testimonio, Magaly Medina planteó una interpretación del comportamiento descrito: “O sea que él busca ver dónde lo hospedan, dónde le pueden recibir y no tiene un término con las personas, ¿no?”. El análisis continuó con una observación más directa: “Eso debe ser motivo de análisis psicológico. Yo creo que algún psicólogo debería analizar eso”, comentó la conductora.

Expareja de Christian Domínguez cuenta que intentó volver con ella. Captura: Magaly Tv La Firme.