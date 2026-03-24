Perú

Christian Domínguez y Karla Tarazona salen de juerga y son cuestionados tras denuncia por atacar a hija del cantante

Melanie Martínez formalizó una denuncia y denunció el impacto emocional en su hija

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La denuncia incluye audios donde se incitaría a atacar a la hija del cantante en redes sociales. Willax/ Amor y Fuego.

La polémica que envuelve a Christian Domínguez y Karla Tarazona continúa escalando y sumando nuevos episodios, esta vez marcados por el silencio público de ambos en medio de una grave denuncia que involucra a una menor de edad. Mientras las acusaciones sobre una presunta campaña para hablar mal de la hija del cumbiambero siguen generando indignación, la pareja fue captada en una discoteca, disfrutando de una noche de fiesta y evitando responder a la prensa.

Las imágenes fueron difundidas por el programa Amor y Fuego, que ubicó a ambos durante el cumpleaños del cantante Farid Grippa. En el lugar, Christian Domínguez y Karla Tarazona se mostraron cercanos, relajados y ajenos al escándalo mediático que ya venía tomando fuerza en los últimos días. Sin embargo, cuando el equipo del programa se acercó para consultarlos directamente sobre las acusaciones, ambos optaron por mantenerse en absoluto silencio, evitando cualquier declaración.

Escándalo: acusan a Christian Domínguez
Escándalo: acusan a Christian Domínguez de mandar a hablar mal de su hija. Captura: Amor y Fuego.

Este comportamiento ha llamado la atención debido a la gravedad de los señalamientos. Días antes, la influencer La Vitteri había revelado en el programa Magaly TV La Firme una serie de audios que comprometerían al entorno del cantante. Según su testimonio, la cantante Norka Ascue, conocida como la pareja de ‘La Mackyna’, habría estado filtrando información sensible sobre la hija de Domínguez, presuntamente por encargo del propio artista.

En estos audios, que fueron expuestos en televisión nacional, se escucha a la pareja de ‘La Mackyna’ refiriéndose en términos despectivos hacia la menor. Incluso, una de las frases que más impacto generó fue una presunta instrucción dirigida a una tiktoker para atacar públicamente a la adolescente, lo que ha sido interpretado como un intento deliberado de desprestigio. Entre las expresiones difundidas se menciona la frase: “Sácale su m…”, lo que ha provocado una ola de críticas en redes sociales por la posible vulneración de los derechos de una menor.

Escándalo: acusan a Christian Domínguez
Escándalo: acusan a Christian Domínguez de mandar a hablar mal de su hija. Captura: Amor y Fuego.

El caso tomó un giro aún más delicado cuando Melanie Martínez, madre de la menor involucrada, decidió acudir a una comisaría para formalizar una denuncia contra Christian Domínguez y Norka Ascue. A su salida, brindó declaraciones al programa Q Bochinche, donde no pudo contener la emoción al referirse al impacto que esta situación ha tenido en su hija.

Escándalo: acusan a Christian Domínguez
Escándalo: acusan a Christian Domínguez de mandar a hablar mal de su hija. Captura: Amor y Fuego.

Conmigo que se metan cuantas veces quieran, yo no respondo, no me importa, pero con mis hijos no. Sentí mucha tristeza y mucha rabia también y de ver a mi hija que se puso mal, más triste de lo que ya estaba, ella estaba tratando de superar un tema anterior que todavía no termina y ahora nuevamente tenemos que iniciar algo que la va hacer sentir peor aún”, expresó visiblemente afectada.

Sus palabras evidencian no solo la indignación como madre, sino también el impacto emocional que este conflicto estaría generando en la menor, quien —según relató— ya atravesaba un proceso complicado previo a este nuevo episodio. La situación ha reavivado el debate sobre los límites de la exposición mediática y el rol de figuras públicas cuando se trata de menores de edad.

Escándalo: acusan a Christian Domínguez
Escándalo: acusan a Christian Domínguez de mandar a hablar mal de su hija. Captura: Amor y Fuego.

Mientras tanto, la actitud de Christian Domínguez y Karla Tarazona ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia de silencio frente a la crisis, mientras que otros lo ven como una falta de respuesta ante una acusación seria. Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno ha emitido un pronunciamiento oficial, lo que mantiene el tema en constante discusión dentro de la farándula local.

En la misma celebración donde fueron captados, también estuvieron presentes diversas figuras del espectáculo como el actor Carlos Alcántara, Papelito Cáceres y el exfutbolista Germán Alemanno, lo que evidencia que el evento reunió a varios personajes conocidos, aunque el foco terminó centrándose en la polémica pareja.

Escándalo: acusan a Christian Domínguez
Escándalo: acusan a Christian Domínguez de mandar a hablar mal de su hija. Captura: Amor y Fuego.

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