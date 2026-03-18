Christian Domínguez y Karla Tarazona son acusados de filtrar información de su hija a Norka Ascue y muestran fuerte audio: “Sácale su m….”

El reportaje muestra testimonios, audios y versiones encontradas sobre el caso. ATV/ Magaly TV La Firme.

El más reciente informe emitido por Magaly TV, La Firme este 17 de marzo, ha desatado una nueva controversia en el mundo del espectáculo peruano, luego de que la influencer La Vitteri lanzara graves acusaciones que involucran a Christian Domínguez, Karla Tarazona y a la cantante Norka Ascue, en un caso que ha generado especial preocupación por la presunta exposición de una menor de edad.

El reportaje del programa de Magaly Medina reúne audios, testimonios y descargos, y pone en el centro el uso de información personal y la responsabilidad en redes sociales, en un caso que involucra a una menor de edad y a su madre, Melanie Martínez.

Todo comenzó cuando La Vitteri decidió hacer pública una serie de conversaciones que, según afirma, habría mantenido con Norka Ascue, actual pareja de “La Mackyna”.

Magaly TV expone acusación contra Christian Domínguez por información de su hija. Captura: Magaly TV La Firme.

Influencer confiesa que recibió información personal de la hija de Christian Domínguez

En estos intercambios, la influencer sostiene que recibió información sensible sobre la hija de Christian Domínguez, con el objetivo de que la expusiera y criticara en plataformas digitales. La gravedad del caso radica en que la persona mencionada sería menor de edad, lo que eleva el nivel de cuestionamiento sobre la conducta de los involucrados.

“Sácale su m... por desubicada”, se escucha en uno de los audios difundidos durante el reportaje, frase que habría sido enviada a La Vitteri como parte de una supuesta estrategia para desacreditar a la joven. Este fragmento, uno de los más impactantes del informe, ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan tanto el contenido como la intención detrás de estos mensajes.

Magaly TV expone acusación contra Christian Domínguez por información de su hija. Captura: Magaly TV La Firme.

La influencer no solo se limitó a presentar el audio, sino que además amplió su versión con detalles que, de confirmarse, resultarían aún más delicados.

“Dice Christian, dice Karla, si puedes decir esto... y ella me contaba cosas súper privadas (presuntamente de la hija) de temas de novio”, afirmó, señalando directamente a Christian Domínguez y Karla Tarazona como los supuestos impulsores de esta acción. Según su relato, la información que le habría sido proporcionada incluía aspectos íntimos de la vida personal de la menor.

Magaly TV expone acusación contra Christian Domínguez por información de su hija. Captura: Magaly TV La Firme.

La Vitteri revela que Norka Ascue le confesó que ayudaba a Christian Domínguez por apoyo en su nueva canción

Además, La Vitteri añadió un elemento que vincula intereses profesionales con esta situación. Según su testimonio, Norka Ascue le habría asegurado que defendería públicamente a Christian Domínguez porque recibiría un beneficio a cambio.

“Ella me dijo que lo iba a defender porque le iba a dar el estudio para que grabe su nueva canción”, reveló, insinuando la existencia de un acuerdo que trascendería lo personal y alcanzaría lo laboral.

Magaly TV expone acusación contra Christian Domínguez por información de su hija. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Norka Ascue?

Frente a la magnitud de las acusaciones, el programa buscó la versión de Norka Ascue, quien accedió a dar su descargo. En sus declaraciones, la cantante negó tajantemente haber participado en una campaña de este tipo y rechazó que la denuncia sea verídica. Sin embargo, reconoció que pudo haber cometido excesos en su forma de expresarse. “Me excedí”, admitió, ofreciendo disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por sus comentarios.

Por su parte, el equipo de Magaly TV, La Firme intentó obtener la versión de Christian Domínguez, figura central en la polémica. Sin embargo, según se informó en el programa, el cantante no atendió las consultas ni brindó declaraciones al respecto. Este silencio ha sido interpretado de distintas maneras por la opinión pública, alimentando aún más la incertidumbre en torno al caso.

La ausencia de una respuesta directa por parte de Domínguez y Karla Tarazona deja abiertas múltiples interrogantes, especialmente en un contexto donde las acusaciones involucran la posible exposición de una menor. En este tipo de situaciones, la falta de pronunciamiento suele intensificar el escrutinio mediático y la presión social.

Magaly TV expone acusación contra Christian Domínguez por información de su hija. Captura: Magaly TV La Firme.