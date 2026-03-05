Isabella Ladera arremete contra locutor peruano por dudar de su embarazo con Hugo García: “Este mamarracho es un ignorante”

Isabella Ladera arremete contra locutor peruano por dudar de su embarazo con Hugo García. IG

La polémica en torno al embarazo de Isabella Ladera y Hugo García sumó un nuevo capítulo tras los comentarios del locutor radial peruano Misael Rivero, conocido como “El Misha”, quien puso en duda, en plena transmisión, la paternidad y las semanas de gestación de la modelo venezolana.

Ladera, lejos de quedarse callada, arremetió desde sus redes sociales con un contundente mensaje, defendiendo su vida privada y exigiendo responsabilidad a quienes tienen espacios públicos de comunicación.

El comentario que desató la ira de Isabella Ladera

Todo comenzó en la cuenta de TikTok de Onda Cero Perú, donde ‘El Misha’ durante su programa “El Búnker”, ironizó sobre la paternidad de Hugo García y cuestionó los meses de embarazo de Isabella Ladera:

“Hugo García. Todos se dan cuenta menos él. Isabella Ladera ahora embarazada. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Cuatro meses. Pero la panza de Isabella Ladera no es de cuatro meses. Todo el mundo lo ha felicitado. Pero ¿cuál ha sido la frase de la felicitación? Felicitaciones a Isabella Ladera, a Hugo García y al padre. Por eso es que dicen: para hvon... Hugo García”.

El locutor añadió además comentarios sobre las motivaciones de las influencers tras terminar relaciones, sugiriendo que muchas buscan “llamar la atención de su expareja” a través de stories y publicaciones.

Los locutores de Onda Cero analizan el chisme del momento: el embarazo de Isabella Ladera y las dudas sobre la paternidad de Hugo García. TikTok.

Isabella Ladera responde: “¿qué vas a saber tú?, eres un ignorante”

Indignada por la viralización del video y el cuestionamiento público, Isabella Ladera no dudó en responder desde sus historias de Instagram. Compartió un print del video de Misha y escribió:

“Este mamarracho diciendo que mi barriga es de más meses, ¿qué vas a saber tú? Con todo respeto, eres un ignorante. Si tienes un canal y una audiencia, SE ÚTIL. El amor nos hará libre”.

El mensaje de Ladera fue celebrado por sus seguidores, quienes respaldaron su derecho a defender su intimidad y criticaron la tendencia de algunos espacios radiales y digitales de opinar sobre la vida privada de figuras públicas sin información precisa.

'El Misha' ironizó sobre la paternidad de Hugo García y cuestionó los meses de embarazo de Isabella Ladera. IG

El cruel challengue ‘Pa hvon Hugo García’

Este episodio no es aislado. Desde que Isabella Ladera y Hugo García anunciaron el embarazo, han enfrentado una ola de comentarios, memes y tendencias en redes sociales que ponen en duda la paternidad o la etapa de gestación. La pareja ha optado por mantener algunos detalles en privado, precisamente para evitar el escrutinio y la presión de la opinión pública.

El challenge “pa hvn Hugo García”, que se hizo viral en TikTok, también fue una muestra de cómo el humor y la ironía pueden derivar en ataques personales y especulación sin fundamento.

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad. IG

Voces de apoyo y críticas al ambiente mediático

Periodistas y creadores de contenido como Macla Yamada salieron en defensa de la pareja, recordando que Hugo García no le ha hecho daño a nadie y que las críticas parecen más dirigidas a Ladera a través suyo. “Creo que la gente le quiere tirar en realidad a Isabella a través de Hugo. Y si te pones a pensar en frío, Hugo no le ha hecho nada a nadie, loco. A mí me parece que de gratis le está cayendo”, opinó Yamada.

El debate sobre el rol de los medios y la responsabilidad de los comunicadores al comentar sobre la maternidad y la vida privada de figuras públicas volvió a ponerse en el centro de la conversación digital.

Isabella y Hugo responden con humor

Frente a la polémica, Hugo García también eligió responder con ironía. Publicó en sus historias de Instagram un video de Isabella surfeando junto al mensaje:

“Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo… pero pa hvn Hugo García. ATTE. SU HVN FAVORITO. HG”.

Hugo García responde al trend con humor y complicidad. IG.

Ambos han dejado claro que su prioridad es proteger su entorno familiar y que no permitirán que la presión mediática altere su felicidad. “El amor nos hará libre”, reafirmó Ladera.

La experiencia de Isabella Ladera evidencia el costo emocional que supone ser figura pública en la era de las redes sociales. Los cuestionamientos constantes sobre el físico, la maternidad y la vida sentimental pueden afectar la salud mental y requieren respuestas firmes y claras.

El mensaje final de Ladera es un llamado a la empatía y al uso responsable de los espacios de comunicación: “Si tienes un canal y una audiencia, sé útil”.