Perú

Isabella Ladera arremete contra locutor peruano por dudar de su embarazo con Hugo García: “Este mamarracho es un ignorante”

La modelo venezolana arremetió contra “El Misha”por dudar de su tiempo de mbarazo y la paternidad de Hugo en radio Onda Cero Perú.

Guardar
Isabella Ladera arremete contra locutor
Isabella Ladera arremete contra locutor peruano por dudar de su embarazo con Hugo García. IG

La polémica en torno al embarazo de Isabella Ladera y Hugo García sumó un nuevo capítulo tras los comentarios del locutor radial peruano Misael Rivero, conocido como “El Misha”, quien puso en duda, en plena transmisión, la paternidad y las semanas de gestación de la modelo venezolana.

Ladera, lejos de quedarse callada, arremetió desde sus redes sociales con un contundente mensaje, defendiendo su vida privada y exigiendo responsabilidad a quienes tienen espacios públicos de comunicación.

El comentario que desató la ira de Isabella Ladera

Todo comenzó en la cuenta de TikTok de Onda Cero Perú, donde ‘El Misha’ durante su programa “El Búnker”, ironizó sobre la paternidad de Hugo García y cuestionó los meses de embarazo de Isabella Ladera:

“Hugo García. Todos se dan cuenta menos él. Isabella Ladera ahora embarazada. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Cuatro meses. Pero la panza de Isabella Ladera no es de cuatro meses. Todo el mundo lo ha felicitado. Pero ¿cuál ha sido la frase de la felicitación? Felicitaciones a Isabella Ladera, a Hugo García y al padre. Por eso es que dicen: para hvon... Hugo García”.

El locutor añadió además comentarios sobre las motivaciones de las influencers tras terminar relaciones, sugiriendo que muchas buscan “llamar la atención de su expareja” a través de stories y publicaciones.

Los locutores de Onda Cero analizan el chisme del momento: el embarazo de Isabella Ladera y las dudas sobre la paternidad de Hugo García. TikTok.

Isabella Ladera responde: “¿qué vas a saber tú?, eres un ignorante”

Indignada por la viralización del video y el cuestionamiento público, Isabella Ladera no dudó en responder desde sus historias de Instagram. Compartió un print del video de Misha y escribió:

“Este mamarracho diciendo que mi barriga es de más meses, ¿qué vas a saber tú? Con todo respeto, eres un ignorante. Si tienes un canal y una audiencia, SE ÚTIL. El amor nos hará libre”.

El mensaje de Ladera fue celebrado por sus seguidores, quienes respaldaron su derecho a defender su intimidad y criticaron la tendencia de algunos espacios radiales y digitales de opinar sobre la vida privada de figuras públicas sin información precisa.

'El Misha' ironizó sobre la
'El Misha' ironizó sobre la paternidad de Hugo García y cuestionó los meses de embarazo de Isabella Ladera. IG

El cruel challengue ‘Pa hvon Hugo García’

Este episodio no es aislado. Desde que Isabella Ladera y Hugo García anunciaron el embarazo, han enfrentado una ola de comentarios, memes y tendencias en redes sociales que ponen en duda la paternidad o la etapa de gestación. La pareja ha optado por mantener algunos detalles en privado, precisamente para evitar el escrutinio y la presión de la opinión pública.

El challenge “pa hvn Hugo García”, que se hizo viral en TikTok, también fue una muestra de cómo el humor y la ironía pueden derivar en ataques personales y especulación sin fundamento.

Hugo García responde con humor
Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad. IG

Voces de apoyo y críticas al ambiente mediático

Periodistas y creadores de contenido como Macla Yamada salieron en defensa de la pareja, recordando que Hugo García no le ha hecho daño a nadie y que las críticas parecen más dirigidas a Ladera a través suyo. “Creo que la gente le quiere tirar en realidad a Isabella a través de Hugo. Y si te pones a pensar en frío, Hugo no le ha hecho nada a nadie, loco. A mí me parece que de gratis le está cayendo”, opinó Yamada.

El debate sobre el rol de los medios y la responsabilidad de los comunicadores al comentar sobre la maternidad y la vida privada de figuras públicas volvió a ponerse en el centro de la conversación digital.

Isabella y Hugo responden con humor

Frente a la polémica, Hugo García también eligió responder con ironía. Publicó en sus historias de Instagram un video de Isabella surfeando junto al mensaje:

“Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo… pero pa hvn Hugo García. ATTE. SU HVN FAVORITO. HG”.

Hugo García responde al trend
Hugo García responde al trend con humor y complicidad. IG.

Ambos han dejado claro que su prioridad es proteger su entorno familiar y que no permitirán que la presión mediática altere su felicidad. “El amor nos hará libre”, reafirmó Ladera.

La experiencia de Isabella Ladera evidencia el costo emocional que supone ser figura pública en la era de las redes sociales. Los cuestionamientos constantes sobre el físico, la maternidad y la vida sentimental pueden afectar la salud mental y requieren respuestas firmes y claras.

El mensaje final de Ladera es un llamado a la empatía y al uso responsable de los espacios de comunicación: “Si tienes un canal y una audiencia, sé útil”.

Temas Relacionados

Isabella LaderaHugo Garcíaperu-entretenimiento

Más Noticias

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

La comisión volverá a revisar la denuncia contra la parlamentaria tras un recurso de reconsideración y la decisión se tomará en la próxima sesión

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

La conductora de Magaly TV: La Firme reaccionó sin filtros al nuevo look de la exMiss Perú en la promoción de su programa digital ‘La sustancia de Maju’, cuestionando el maquillaje y la credibilidad del proyecto

Magaly Medina critica radical cambio

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Nuevas imágenes difundidas en Magaly TV: la Firme muestran un vehículo BMW de color oscuro que habría pasado varias veces por el lugar donde murió Lizeth Marzano en San Isidro

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

La polémica crece en torno a la periodista luego de que el notario Donato Carpio asegurara que el sello del documento fue alterado. De confirmarse la falsificación, podría enfrentar graves consecuencias legales de acuerdo con el Código Penal

Marisel Linares en la mira

Fiscalía de Junín se queda sin personal de aseo y pide a fiscales limpiar sus despachos

Un documento oficial enviado a fiscales de todas las jerarquías y especialidades señala que la administración realiza gestiones para restablecer el servicio mientras se adoptan medidas temporales en las oficinas

Fiscalía de Junín se queda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica radical cambio

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

Gabriela Herrera es la quinta participante confirmada para La Granja VIP: “no le temo al conflicto”

Maricielo Effio preocupa y conmueve a sus seguidores con valiente mensaje sobre la soledad: “Saldré adelante”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo: día,

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys

Gastón Bolaños regresa al octágono ante Jeong Yeong Lee en el UFC 326 de La Vegas en busca de un nuevo triunfo

Ángel Comizzo es el primer entrenador destituido de la Liga 1 2026 y se despedirá del cargo frente a FC Cajamarca

A qué hora juega Cienciano vs Melgar: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026