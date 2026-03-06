Hugo García critica actitud de políticos y usuarios que se burlaron con trend viral en TikTok: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

El challenge 'Pa hvn Hugo García' genera controversia en redes sociales con la participación de figuras políticas como César Acuña y Rafael López Aliaga.

Hugo García, exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y actual modelo e influencer, ha decidido no quedarse callado ante la ola de burlas y comentarios malintencionados que surgieron tras el anuncio de su futura paternidad junto a la influencer venezolana Isabella Ladera. El embarazo de la pareja, lejos de ser solo motivo de alegría, desató en redes sociales —especialmente en TikTok— el polémico trend “Pa hvn Hugo García”, que incluso fue utilizado por figuras políticas para ganar notoriedad.

A través de sus redes, Hugo García eligió la serenidad y la inteligencia emocional para responder. En una dinámica de preguntas en Instagram, el modelo fue consultado directamente sobre lo que piensa del trend y de quienes se sumaron a la burla.

Su respuesta fue clara: “Nada negativo, cada uno refleja lo que lleva dentro. Yo estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida así que gracias por el trend. Mi engagement y mi contador lo agradecen”. Así, García no solo dejó ver su tranquilidad, sino que también aprovechó el momento para agradecer el tráfico digital que le generó la viralidad.

El excompetidor de reality reflexionó sobre el impacto que pueden tener los comentarios negativos en las redes sociales: “Trabajo mi mente todos los días, igual o mejor de lo que entreno mi cuerpo. No todos tienen la misma fortaleza mental y a veces un comentario puede hacer más daño del que imaginamos. Por eso siempre vale la pena ser un poco más empáticos, llévense esa reflexión de tarea”, sentenció.

Sin embargo, Hugo García fue más allá y se mostró decepcionado por el hecho de que algunos políticos y medios hayan capitalizado el trend para hacer campaña o conseguir notoriedad. “PD: lo que sí me da pena es saber que la mayoría de ataques viene de la prensa y política de mi propio país”, concluyó, evidenciando su molestia por el uso de su nombre e historia personal con fines ajenos al verdadero significado de la noticia: la llegada de su primer hijo.

Hugo García afronta burlas por el trend viral de TikTok con madurez y destaca el impacto en su engagement digital. (Instagram Hugo García)

El “trend” de TikTok: burlas, memes y una defensa familiar

El challenge “Pa hvn Hugo García” se popularizó poco después de que la pareja anunciara el embarazo de Isabella Ladera. Usuarios de TikTok y otras plataformas comenzaron a cuestionar la paternidad de Hugo, alimentando rumores y memes que lo tildaban de “padrastro” y haciendo referencia a la expareja de Isabella, el cantante Beéle. Los videos ironizaban sobre la supuesta ingenuidad del modelo e incluso políticos como César Acuña y Rafael López Aliaga aprovecharon la tendencia para hacer campaña, sumándose a la ola de comentarios y bromas.

Lejos de victimizarse, Hugo García optó por reírse del asunto en sus propias redes, subiendo un video de Isabella surfeando acompañado del mensaje: “Cuando me dice para ser papá y no lo dudé ni un segundo… pero ‘Pa hvn Hugo García’. ATTE. SU HVN FAVORITO. HG”. La publicación fue celebrada por sus seguidores, quienes lo aplaudieron por tomarse la situación con humor y no dejarse arrastrar por la provocación.

Isabella Ladera también defendió a su pareja con firmeza. Consultada por una seguidora, la modelo venezolana respondió: “Son personas que destilan odio y morbo. Entiendo que estamos en un momento donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importar a quién se puedan llevar por el medio. Me da pesar por esas personas”. Ladera recalcó que ambos han decidido priorizar la privacidad y el bienestar familiar, eligiendo no revelar detalles del embarazo justamente para evitar presiones y ataques innecesarios.

La pareja ha recibido muestras de cariño y apoyo de parte de su entorno y fans, lo que refuerza su decisión de vivir esta etapa con tranquilidad y alejarse del ruido mediático. Su estrategia de mantener en reserva la fecha exacta del parto y otros detalles personales ha creado aún más expectativa entre sus seguidores, quienes celebran cada nueva publicación de la pareja como una pequeña victoria frente a las críticas.

La familia García muestra su apoyo a Hugo frente a la polémica, destacando la reacción emotiva de su hermano Ayrton al conocer la noticia.

La reacción más tierna: el hermano de Hugo y la noticia de ser tío

En medio de la polémica, Hugo García también compartió un momento familiar que tocó el corazón de sus seguidores. A través de Instagram, publicó el emotivo video de la reacción de su hermano Ayrton al enterarse de que sería tío. En la grabación se observa a Ayrton abriendo una mochila y encontrando la prueba de embarazo positiva; entre lágrimas, abrazó a Hugo y le expresó su amor y felicidad: “No te creo nada, me estás haciendo una broma, es en serio, no te puedo creer... Te amo con todo mi corazón”.

El video conmovió a miles de usuarios que destacaron la unión y la alegría en la familia García. Ayrton, por su parte, comentó la publicación reafirmando su compromiso y felicidad: “Todavía no calculan la felicidad que siento. Estamos más unidos, más fuertes y más inseparables que nunca. Acá está tu hermano para cuidarlos y amarlos toda la vida. Te amo mi bro”.

Hugo García decidió sorprender a su hermano con la noticia de que será tío y su reacción fue todo lo que esperaba. Fue un momento lleno de amor y nostalgia que cautivó a los seguidores del chico reality. Video: Instagram Hugo García

La reacción positiva de la familia contrasta con la hostilidad de las redes, mostrando que, a pesar de la presión mediática, Hugo García e Isabella Ladera están rodeados de amor y apoyo. Y mientras la pareja sigue disfrutando de la dulce espera, para Hugo García, la felicidad familiar y la fortaleza mental pesan más que cualquier meme viral.