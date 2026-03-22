Impactante choque entre un vehículo y un patrullero de la PNP que terminó dando vueltas de campana

El patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) quedó volcado tras una colisión en la avenida Petit Thouars, generando impacto visual y daños graves. (Exitosa)

Un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) quedó volcado y gravemente dañado tras una violenta colisión con una camioneta particular en la intersección de la avenida Petit Thouars y la calle Manuel Segura, en el distrito de Lince, durante la madrugada de este domingo. El accidente dejó a dos agentes policiales heridos y generó escenas de alto impacto que fueron registradas por cámaras de seguridad.

El siniestro se produjo poco después de las 5:15 de la mañana, en circunstancias que aún se investigan. De acuerdo con testigos y como registraron los sistemas de videovigilancia, la unidad policial circulaba por la cuadra 14 de la avenida Petit Thouars cuando se encontró con una camioneta negra que intentaba cruzar la intersección al cambiar la luz del semáforo.

Según lo consignado por Exitosa, las imágenes muestran el instante en que ambos vehículos colisionan, provocando que el patrullero de la Policía Nacional del Perú diera varias vueltas de campana antes de quedar volcado a un costado de la vía.

Tres unidades de bomberos, incluyendo una ambulancia, asistieron a los policías heridos y estabilizaron el vehículo volcado antes del amanecer.

Una testigo relató lo ocurrido ante las cámaras del medio: “5:15 a. m., sí, [el patrullero] ha dado varias vueltas de campana. [¿Uno de los policías resultó herido?] Gravísimo, yo cómo lo he visto, con la pierna ya doblada, echado, con cantidad de sangre del cerebro, no hablaba ya, se estaba poniendo morado. El carro gris venía sano y el patrullero ha venido (...) parece que ha habido una persecución”, según recogió Exitosa.

Asistencia de emergencia

Al lugar del accidente acudieron tres unidades de bomberos, incluyendo una ambulancia y un equipo de rescate, además de refuerzos desde la compañía de Jesús María, indicó el comandante de los Bomberos, Juan José Bardales Sifuentes. En declaraciones recogidas por Andina, el jefe de los bomberos precisó que la emergencia fue reportada cerca de las 5:30 de la mañana, cuando todavía no había amanecido.

“Recibimos la llamada de emergencia a promediar 5:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro el ambiente”, explicó Bardales. Los rescatistas encontraron a los dos agentes policiales sobre la pista, fuera del vehículo siniestrado, y les brindaron atención médica en el lugar antes de trasladarlos al Hospital de la Policía Nacional del Perú.

El siniestro ocurrió cerca de las 5:15 a. m., justo cuando la camioneta cruzaba la intersección al cambiar el semáforo.

El comandante agregó: “Son dos efectivos de la Policía Nacional que han resultado afectados y hemos brindado el soporte que corresponde. El diagnóstico exacto lo determinará el médico”.

La estabilización del patrullero requirió maniobras complejas por parte del equipo de rescate, debido a que el vehículo policial permanecía volcado tras el impacto. Bardales detalló para Andina: “La estabilización del vehículo sí costó un poco porque estaba volteado”.

Consecuencias materiales y situación de los involucrados

La colisión dejó ambos vehículos severamente dañados. Según la información de Exitosa, la parte delantera de la camioneta particular quedó destruida, mientras el patrullero presentaba el parabrisas roto y partes desprendidas, además de una carrocería abollada.

El conductor de la camioneta negra resultó ileso y fue conducido a la comisaría de Lince para las diligencias legales correspondientes. De acuerdo con el comandante Bardales, el chofer rechazó la asistencia médica en el lugar, tal como consignó Andina: “Manifestó no querer ser atendido por nuestros efectivos, bajo su responsabilidad”.

Investigación policial y congestión vehicular

Las autoridades de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y la posible responsabilidad de los conductores. Las cámaras de seguridad y los testimonios de los presentes serán determinantes para esclarecer los hechos, según lo informado por Exitosa y Andina.

El accidente obligó a restringir parcialmente la circulación en la zona mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro de los vehículos, provocando congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana en este sector de Lima.