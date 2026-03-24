Abren investigación de oficio a Melanie Martínez por presunta desprotección tras aparición de su hija con Christian Domínguez en podcast

En un sorprendente giro de los acontecimientos, se ha abierto una investigación de oficio contra Melanie Martínez. A pesar de que la denuncia que interpuso contra Christian Domínguez quedó inconclusa, ahora las autoridades la investigan por el presunto riesgo en el que se encontraría su hija. Video: YouTube QTV / Q'Bochinche

La polémica vuelve a rodear a Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Christian Domínguez, después de que la adolescente de 17 años ofreciera su testimonio en el podcast ‘Face to face’ de Carlitos TV. Su aparición en el espacio digital, en el que abordó detalles sobre su relación con su padre, motivó una denuncia de oficio por parte de la Unidad de Protección Especial (UPE), que consideró que la menor podría estar expuesta a riesgo de desprotección familiar.

Denuncia administrativa por exposición en medios y postura de las autoridades

La investigación se inició de oficio y fue difundido en el programa “Q’Bochinche”, que reveló el documento oficial en el que la UPE declina la competencia a la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente de Barranco. La resolución señala que la exposición pública de la menor en un canal masivo de comunicación constituye un potencial riesgo, por lo que se decidió abrir un procedimiento administrativo por “presunta desprotección familiar”.

La Unidad de Protección Especial inició una investigación de oficio a Melanie Martínez por presunta desprotección de su hija tras su aparición en un podcast.

Según explicó el abogado de Christian Domínguez, la denuncia no fue presentada por el cantante sino que fue iniciada por la propia UPE de oficio, al advertir que la madre autorizó la aparición de su hija en el podcast, un espacio que, a juicio de la entidad, “no es pertinente para una menor de edad”. La preocupación de las autoridades se centra en el hecho de que la adolescente abordó temas personales y familiares en un ámbito público, exponiéndose a posibles daños emocionales o mediáticos.

Melanie Martínez se pronuncia sobre la polémica en torno a las declaraciones de su hija. En una contundente respuesta, asegura que no reprimirá más a la aún menor de edad, hija de Christian Domínguez, y está dispuesta a asumir todo el riesgo y las consecuencias que puedan surgir. Video: YouTube QTV / Q'Bochinche

La resolución dispone que la madre de la menor, Melanie Martínez, acuda a la DEMUNA de Barranco junto a su hija para ser evaluadas. La artista confirmó que recibió la citación y que la evaluación está programada en los próximos días. Por su parte, Christian Domínguez también ha sido citado en el mismo proceso, ya que las autoridades no lograron ubicar a Martínez en su domicilio en dos ocasiones y, en consecuencia, decidieron notificar al padre.

Posiciones de las partes y antecedentes legales entre Martínez y Domínguez

Melanie Martínez se defendió en declaraciones para ‘Q’Bochinche’, señalando que su hija tiene derecho a expresarse y que, como madre, asumió el riesgo de autorizar su participación pública. “Ya no la puedo reprimir tanto. Ella está en todo su derecho de expresar lo que siente y cómo se siente. Si me lo pide, como me lo ha pedido, entonces yo asumo el riesgo, porque soy su mamá, pero ella ya no tiene por qué seguir reprimiéndose”, sostuvo.

La adolescente ha sido clara en entrevistas y en redes sociales al afirmar que el distanciamiento con su padre no responde a la influencia de su madre, sino a experiencias personales. En sus declaraciones, ha acusado a Domínguez de no brindarle el mismo trato que a los hijos de su actual pareja, Karla Tarazona, y de estar ausente en momentos importantes de su vida.

El caso surge en medio de un historial de denuncias cruzadas entre Domínguez y Martínez. En noviembre de 2025, el cantante demandó a su expareja por presunta violencia psicológica y alienación parental, alegando que ella habría influido en la menor para que lo rechace y lo exponga negativamente en transmisiones de TikTok. Sin embargo, la investigación no prosperó y el Poder Judicial determinó que no existían pruebas para responsabilizar a Martínez.

El abogado de Christian Domínguez, Carlos de la Cruz, detalla el proceso legal iniciado por Melanie Martínez. Explica que la denuncia de la UPE fue de oficio por la exposición de la menor y no a pedido del cantante. Video: YouTube QTV / Q'Bochinche

Por su parte, en marzo de 2026, Martínez denunció a Domínguez y a Norka Ascue por presunta violencia psicológica contra su hija, acusando al cantante de filtrar información personal con el fin de perjudicar a la menor en televisión. El proceso está en curso y, recientemente, la UPE decidió abrir una investigación exhaustiva a la madre por el entorno y la exposición mediática de la joven.

Durante la cobertura del caso en ‘Q’Bochinche’, los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre enfatizaron que la investigación en curso fue iniciada de oficio y no constituye un nuevo litigio promovido por Domínguez. El abogado del cantante subrayó que la intervención estatal responde al análisis de riesgo realizado por la UPE y no a un pedido directo de su representado.