Perú

Zein cuestiona a streamers que se unieron a campañas políticas: “Nadie te va a creer que no te han pagado”

El creador de contenido se mostró incrédulo con las declaraciones de los streamers, quienes aseguran que no tuvieron paga por aparecer con candidatos presidenciales

Guardar
El streamer Zein cuestiona a
El streamer Zein cuestiona a influencers que se unen a campañas políticas, como se ve a un streamer con tatuajes y joyas junto a un político en un evento.

El creador de contenido Zein dedicó parte de un stream reciente a hablar sobre los creadores de contenido que han aparecido en videos junto a candidatos presidenciales. Zein se mostró incrédulo ante las declaraciones de estos influencers, quienes aseguran que no recibieron ningún pago por participar en esos contenidos virales.

Para Zein, las explicaciones actuales no logran convencer a la audiencia. “Decir no, a mí no me han pagado, nadie te cree, nadie te va a creer”, afirmó durante la transmisión. El streamer insistió en que la negativa, por sí sola, no resulta suficiente para disipar las sospechas de los seguidores.

Zein pidió mayor claridad y propuso una forma de enfrentar el tema de manera directa. “Aconséjale a tus seguidores que no voten por ese candidato, diles, esa es tu mejor respuesta”, sugirió. Para él, la mejor manera de demostrar que no existió un acuerdo económico es tomar distancia pública respecto a la campaña.

El creador de contenido se mostró incrédulo con las declaraciones de los streamers, quienes aseguran que no tuvieron paga por aparecer con candidatos presidenciales | TikTok

El creador fue más allá y planteó que, si realmente no hubo pago, los streamers deberían dejarlo claro ante sus seguidores. “Chicos, la mejor prueba de que a mí no me han pagado y lo hice gratis porque me cayó bien y pensé que era un buen contenido para mi stream es esta: no voten por este candidato, les advierto”, señaló Zein.

Zein también recomendó que, para terminar con cualquier sospecha, los influencers expliquen públicamente los antecedentes de los candidatos con los que aparecen. “Si quieres finiquitar di: porque este candidato tiene este antecedente, este y este y te lavas las manos”, añadió. De este modo, considera que la transparencia total es la única vía para mantener la confianza del público.

Las declaraciones de Zein se dan en un momento en que la participación de influencers en campañas políticas genera debate. Figuras como CristoRata, Sacha Uzumaki y Neutro han aparecido en dinámicas y retos junto a candidatos presidenciales. Estos videos buscan acercar a los postulantes a los jóvenes y generar empatía, aunque hasta ahora no se ha visto un impacto sostenido en las encuestas.

El streamer Zein critica abiertamente
El streamer Zein critica abiertamente a otros creadores de contenido por unirse a campañas políticas, afirmando que es imposible convencer al público de que su participación es desinteresada.

¿Es delito cobrar por hacer videos con candidatos presidenciales?

La discusión sobre si es legal que un streamer reciba dinero por colaborar con un candidato presidencial ha cobrado fuerza. Se filtró información sobre pagos de hasta 30.000 dólares a algunos creadores, lo que llevó el tema al terreno legal.

El penalista Rolando Bazán explicó en diálogo con Infobae Perú que apoyar una campaña electoral no constituye delito por sí mismo. Un streamer puede expresar simpatía política o realizar publicidad de manera lícita, siempre que haya transparencia, el dinero provenga de fuentes autorizadas y el gasto se registre correctamente.

Bazán advirtió que la situación cambia si el apoyo se convierte en parte de una operación económica ilícita, como pagos clandestinos, falsedad en la rendición de gastos o el ingreso de recursos prohibidos. El artículo 359-A del Código Penal peruano no sanciona la propaganda ni el cobro por publicidad, sino la solicitud, aceptación o entrega de aportes, donaciones o beneficios de fuentes prohibidas, con conocimiento o deber de conocer su origen.

Cristorata, el streamer que puso
Cristorata, el streamer que puso en jaque a César Acuña: ¿A qué otros personajes entrevistó?

Las penas van de dos a cinco años de prisión, y pueden llegar a ocho años si el financiamiento supera las 50 unidades impositivas tributarias (UIT) o existe vínculo con organizaciones criminales.

Si no hay una fuente prohibida, pero sí un gasto oculto o una declaración falsa en la contabilidad, el análisis corresponde al artículo 359-B, que contempla hasta seis años de prisión para quien proporcione información falsa sobre aportes, ingresos o gastos de campaña. El artículo 359-C define las fuentes prohibidas, y el artículo 438 sobre falsedad genérica solo aplica si se demuestra una alteración intencional de la verdad con perjuicio a terceros.

Temas Relacionados

ZeinStreamerscampaña políticaElecciones generalesperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Quiénes participarán en el primer debate presidencial 2026? Lista de candidatos que están hoy lunes 23 de marzo

Un grupo de once aspirantes a la presidencia expondrá propuestas ante la ciudadanía en un formato que promueve el contraste de planteamientos y la interacción directa, como antesala a los próximos comicios

¿Quiénes participarán en el primer

Celine Aguirre pide disculpas tras causar indignación por comentarios racistas en 'La Granja VIP': “Mis palabras fueron inapropiadas"

La actriz fue criticada y generó rechazo en redes luego de comentario discriminatorio. Aguirre, que debió abandonar temporalmente el programa por temas de salud, reapareció asumiendo su error y comprometiéndose a ser mucho más cuidadosa con lo que dice

Celine Aguirre pide disculpas tras

Candidato José Williams, de Avanza País, participa en la primera fecha del Debate Presidencial 2026 del JNE

El congresista es uno de los candidatos que será parte del arranque del ciclo de debates, donde confrontará ideas sobre seguridad y transparencia ante el electorado peruano y bajo estricta supervisión institucional

Candidato José Williams, de Avanza

Javier Rabanal confía que ante Alianza Lima “es el momento para que Universitario dé un golpe y recupere el control de su destino”

El entrenador ‘crema’ lanzó un mensaje contundente a los ‘blanquiazules’ de cara al clásico, asegurando que su equipo debe demostrar carácter y reencontrarse con la victoria

Javier Rabanal confía que ante

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 8 del Torneo Apertura

Se inicia una nueva jornada, previa a la fecha FIFA, con duelos emocionantes: Universitario no pudo con Comerciantes Unidos, Sporting Cristal cayó frente a Los Chankas y Alianza Lima se impuso ante Juan Pablo II

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No la saques, no me

“No la saques, no me huev**s”: Fujimorista Alejandro Aguinaga amenaza y presiona a gerente de Essalud para blindar a funcionaria

Candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: primera fecha con 11 candidatos, temas del JNE, bloques y quiénes inician la jornada este 23 de marzo

Tomás Gálvez es elegido fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos

Pelea por cupos en EsSalud: Fujimorista Alejandro Aguinaga rechaza acusaciones y califica audio como una “patraña política”

ENTRETENIMIENTO

Celine Aguirre pide disculpas tras

Celine Aguirre pide disculpas tras causar indignación por comentarios racistas en 'La Granja VIP': “Mis palabras fueron inapropiadas"

Youtuber iOA descubrió que fue amante sin saberlo de un futbolista que tenía pareja: “Me usa y desecha como cualquier cosa”

Emil reaparece tras reencuentro de Luciana Fuster con Flavia Laos y lanza nuevo EP “Round 2: Fue culpa del verano”

Giacomo Benavides estrenó la segunda temporada de Zaca TV: “Michelle, Salandela y Miranda van a quedar siempre”

Ca7riel & Paco Amoroso vuelven a Lima con su FREE SPIRITS WORLD TOUR: fecha, lugar, entradas y más

DEPORTES

Javier Rabanal confía que ante

Javier Rabanal confía que ante Alianza Lima “es el momento para que Universitario dé un golpe y recupere el control de su destino”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 8 del Torneo Apertura

Erick Noriega, sondeado por el Atlanta United de la MLS: Gremio establece un monto millonario para iniciar contactos

Programación del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: partidos, horarios y canal TV en Perú

Sport Boys ofrece una imagen distinta con Carlos Desio en la dirección técnica: goleó de manera convincente a Sport Huancayo en Liga 1 2026