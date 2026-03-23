Zein cuestiona a streamers que se unieron a campañas políticas: “Nadie te va a creer que no te han pagado”

El streamer Zein cuestiona a influencers que se unen a campañas políticas, como se ve a un streamer con tatuajes y joyas junto a un político en un evento.

El creador de contenido Zein dedicó parte de un stream reciente a hablar sobre los creadores de contenido que han aparecido en videos junto a candidatos presidenciales. Zein se mostró incrédulo ante las declaraciones de estos influencers, quienes aseguran que no recibieron ningún pago por participar en esos contenidos virales.

Para Zein, las explicaciones actuales no logran convencer a la audiencia. “Decir no, a mí no me han pagado, nadie te cree, nadie te va a creer”, afirmó durante la transmisión. El streamer insistió en que la negativa, por sí sola, no resulta suficiente para disipar las sospechas de los seguidores.

Zein pidió mayor claridad y propuso una forma de enfrentar el tema de manera directa. “Aconséjale a tus seguidores que no voten por ese candidato, diles, esa es tu mejor respuesta”, sugirió. Para él, la mejor manera de demostrar que no existió un acuerdo económico es tomar distancia pública respecto a la campaña.

El creador de contenido se mostró incrédulo con las declaraciones de los streamers, quienes aseguran que no tuvieron paga por aparecer con candidatos presidenciales | TikTok

El creador fue más allá y planteó que, si realmente no hubo pago, los streamers deberían dejarlo claro ante sus seguidores. “Chicos, la mejor prueba de que a mí no me han pagado y lo hice gratis porque me cayó bien y pensé que era un buen contenido para mi stream es esta: no voten por este candidato, les advierto”, señaló Zein.

Zein también recomendó que, para terminar con cualquier sospecha, los influencers expliquen públicamente los antecedentes de los candidatos con los que aparecen. “Si quieres finiquitar di: porque este candidato tiene este antecedente, este y este y te lavas las manos”, añadió. De este modo, considera que la transparencia total es la única vía para mantener la confianza del público.

Las declaraciones de Zein se dan en un momento en que la participación de influencers en campañas políticas genera debate. Figuras como CristoRata, Sacha Uzumaki y Neutro han aparecido en dinámicas y retos junto a candidatos presidenciales. Estos videos buscan acercar a los postulantes a los jóvenes y generar empatía, aunque hasta ahora no se ha visto un impacto sostenido en las encuestas.

El streamer Zein critica abiertamente a otros creadores de contenido por unirse a campañas políticas, afirmando que es imposible convencer al público de que su participación es desinteresada.

¿Es delito cobrar por hacer videos con candidatos presidenciales?

La discusión sobre si es legal que un streamer reciba dinero por colaborar con un candidato presidencial ha cobrado fuerza. Se filtró información sobre pagos de hasta 30.000 dólares a algunos creadores, lo que llevó el tema al terreno legal.

El penalista Rolando Bazán explicó en diálogo con Infobae Perú que apoyar una campaña electoral no constituye delito por sí mismo. Un streamer puede expresar simpatía política o realizar publicidad de manera lícita, siempre que haya transparencia, el dinero provenga de fuentes autorizadas y el gasto se registre correctamente.

Bazán advirtió que la situación cambia si el apoyo se convierte en parte de una operación económica ilícita, como pagos clandestinos, falsedad en la rendición de gastos o el ingreso de recursos prohibidos. El artículo 359-A del Código Penal peruano no sanciona la propaganda ni el cobro por publicidad, sino la solicitud, aceptación o entrega de aportes, donaciones o beneficios de fuentes prohibidas, con conocimiento o deber de conocer su origen.

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Las penas van de dos a cinco años de prisión, y pueden llegar a ocho años si el financiamiento supera las 50 unidades impositivas tributarias (UIT) o existe vínculo con organizaciones criminales.

Si no hay una fuente prohibida, pero sí un gasto oculto o una declaración falsa en la contabilidad, el análisis corresponde al artículo 359-B, que contempla hasta seis años de prisión para quien proporcione información falsa sobre aportes, ingresos o gastos de campaña. El artículo 359-C define las fuentes prohibidas, y el artículo 438 sobre falsedad genérica solo aplica si se demuestra una alteración intencional de la verdad con perjuicio a terceros.