Said Palao comparte momento familiar con Alejandra Baigorria en medio de crisis tras ampay en Argentina

Pese a la crisis, ambos coincidieron en un video que llamó la atención de sus seguidores. Instagram/ saidpalao_fit.

La reciente polémica que envuelve a Said Palao no deja de generar repercusiones en el mundo del espectáculo. Luego de ser protagonista de un comentado ampay en un yate junto a varias mujeres, situación que habría impactado directamente en su relación con Alejandra Baigorria, el exchico reality vuelve a captar la atención pública con una inesperada reaparición que ha dado un giro al relato mediático.

Y es que, en medio de versiones de distanciamiento, ambos volvieron a mostrarse juntos en un momento familiar que ha despertado tanto sorpresa como interpretaciones divididas. El episodio ocurre días después de que la empresaria de Gamarra confirmara públicamente que decidió tomarse un tiempo en su matrimonio.

Said Palao sorprende al mostrarse con Alejandra Baigorria en medio de crisis. Captura: IG saidpalao_fit.

Alejandra Baigorria decidió tomarse un tiempo de su relación con Said Palao tras ampay en Argentina

La empresaria fue clara al señalar que necesitaba espacio para reflexionar y tomar decisiones firmes sobre su futuro, marcando una posición de independencia frente a las especulaciones. En ese contexto, dejó en evidencia que su prioridad es su bienestar personal, subrayando que “no necesita ningún hombre para formar una familia”, frase que resonó con fuerza entre sus seguidores.

A pesar de esta distancia emocional, trascendió que ambos continúan compartiendo el mismo hogar, aunque con una comunicación prácticamente inexistente. Este detalle alimentó las versiones de una posible reconciliación en proceso, ya que muchos interpretaron que la convivencia podría abrir la puerta a un eventual acercamiento.

Sin embargo, no había señales públicas claras hasta este fin de semana, cuando una publicación en redes sociales cambió el panorama.

Said Palao sorprende al mostrarse con Alejandra Baigorria en medio de crisis. Captura: IG saidpalao_fit.

Alejandra Baigorria y Said reaparecen juntos

Fue el propio Said Palao quien compartió un video en el que aparece junto a Alejandra Baigorria y su hija, fruto de su relación anterior con Aleska Zambrano. La escena, aparentemente cotidiana, mostró a los tres disfrutando de un momento familiar alrededor de un juego de cartas. La naturalidad del encuentro contrastó con el contexto de crisis, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Aunque no se ha confirmado si el material fue grabado antes o después del escándalo, el contenido logró conectar con el público por su carga emocional. En el video, se aprecia una dinámica cercana entre la menor, su padre y Alejandra Baigorria, lo que dejó entrever que, al menos en ese espacio, existe una relación cordial.

La empresaria, antes de iniciar el juego, lanzó una advertencia que marcó el tono del momento: “Chicos, quiero jugar tranquila, nada de piconerías, nada”, dijo, en un intento por mantener la calma.

Said Palao sorprende al mostrarse con Alejandra Baigorria en medio de crisis. Captura: IG saidpalao_fit.

La respuesta no tardó en llegar y vino, precisamente, de la voz más espontánea de la escena. La hija de Said Palao intervino con una frase que desató risas y evidenció la dinámica familiar: “Para mi papá es imposible porque tú eres demasiado picón”.

La reacción del exchico reality fue inmediata, dándole la razón a la menor y reconociendo que suele tomarse los juegos con intensidad. Este intercambio, aparentemente trivial, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados, ya que mostró una faceta más íntima y humana del personaje mediático.

Said Palao sorprende al mostrarse con Alejandra Baigorria en medio de crisis. Captura: IG saidpalao_fit.

¿Regresaron?

El video continuó con escenas de complicidad y risas, alejadas por un momento de la tensión mediática. “Pero lo mejor, nos reímos todo el tiempo”, escribió Said Palao en sus historias, reforzando la idea de que, más allá de los conflictos, el vínculo familiar sigue presente.

La publicación también evidenció que se trataba de una colaboración publicitaria de un juego de cartas, lo que explica la puesta en escena y su difusión en redes. Además, se observó que Patricio Parodi, quien apareció en las imágenes del ampay y es cercano a Said, reaccionó con un “like” al clip.

Sin embargo, más allá del carácter promocional, el material ha sido interpretado como un mensaje indirecto sobre el estado actual de la relación. Para algunos, se trata de una señal de que existe la posibilidad de recomponer el vínculo; para otros, simplemente refleja una convivencia madura enfocada en el bienestar de la menor. Lo cierto es que, hasta el momento, no hay confirmación oficial de una reconciliación.

En medio de esta situación, también surge una interrogante sobre el rol de Alejandra Baigorria en la vida de la hija de Said Palao. Aunque el video muestra una interacción positiva, no se ha detallado cómo ha evolucionado esa relación en el contexto del distanciamiento de la pareja.

Said Palao sorprende al mostrarse con Alejandra Baigorria en medio de crisis. Captura: IG saidpalao_fit.