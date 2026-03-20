Said Palao viajó a Colombia antes de su boda con Alejandra Baigorria y con los mismos: “¿despedida de soltero?”

Un informe reveló que el grupo ya había viajado a Colombia en 2025 bajo el mismo hermetismo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme este 19 de marzo volvió a encender la polémica en torno a Said Palao y su entorno más cercano, luego de que Magaly Medina revelara un dato que reconfigura por completo la lectura del reciente ampay en Argentina.

Lo que parecía un hecho aislado —un viaje entre amigos— comenzó a tomar otra dimensión al conocerse que no sería la primera vez que el grupo protagoniza este tipo de escapadas, sino que existiría un patrón que se remonta incluso a momentos clave en la vida personal del chico reality.

Según expuso la conductora, el grupo conocido como los “cuatro fantásticos”, integrado por Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, ya había realizado un viaje similar un año antes. El destino en aquella ocasión fue Colombia, y lo que más llamó la atención no fue solo la coincidencia de los integrantes, sino también las condiciones en las que se dio: total hermetismo, sin publicaciones en redes sociales ni registros visibles de la travesía.

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La fecha del viaje a Colombia

El detalle que terminó de encender la controversia fue la fecha de ese viaje. De acuerdo con la información mostrada en el programa, la salida a Colombia ocurrió entre el 13 y el 17 de marzo de 2025, es decir, apenas semanas antes de la boda entre Said Palao y Alejandra Baigorria, quien contrajo matrimonio el 26 de abril de ese mismo año. Esta coincidencia temporal abrió una nueva interrogante: ¿se trató en realidad de una despedida de soltero encubierta?

La hipótesis no surge de la nada. El propio Said Palao había declarado previamente que sí celebró una despedida antes de su matrimonio, aunque sin dar mayores detalles.

“Sí, sí tuve, hace un mes. Tú sabes que soy reservado. (…) Círculo más cercano, la pasamos genial, fue un fin de semana”, señaló en su momento, dejando entrever que se trató de una reunión íntima, lejos del ojo público. Sin embargo, a la luz de la nueva información, ese “fin de semana” podría coincidir precisamente con el viaje a Colombia junto a sus amigos.

Said Palao viajó antes de su boda con el mismo grupo del escándalo. Captura: América Televisión.

Said Palao reveló que tuvo despedida de soltero

La falta de publicaciones en redes sociales también se convirtió en un punto clave del análisis. A diferencia de otros momentos en los que las figuras públicas suelen compartir detalles de sus viajes, en esta ocasión no hubo rastro digital. Esta decisión, que en su momento pasó desapercibida, hoy es interpretada como parte de una estrategia de reserva o incluso de ocultamiento. Al respecto, el propio Said Palao explicó su postura en otra entrevista.

“A mí no me gusta estar publicando todo. Me molestan porque no publico nada, no hablo nada, pero mi vida privada es mi vida privada. Yo respeto también que Ale publique y haga lo que quiera con su contenido. Con su forma de ser yo siempre la voy a dejar ser pero yo también tengo mi personalidad y a mí no me gusta estar divulgando absolutamente todo”, afirmó, defendiendo su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado.

No obstante, para Magaly Medina, este tipo de decisiones adquieren otro significado cuando se analizan en conjunto con los hechos recientes. La periodista sostuvo que el patrón se repite: mismos protagonistas, mismo tipo de viaje y el mismo silencio en redes. Esta reiteración, según su lectura, no sería casual, sino una muestra de una dinámica consolidada dentro del grupo.

Las fechas coinciden con lo que sería su despedida de soltero, generando nuevas dudas. En aquella oportunida, Said Palao defendió su privacidad. América Televisión/ EEG.