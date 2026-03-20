Francho Sierralta y la vez que dio detalles de las despedidas de soltero: “Se contratan ‘chicas imagen’ y van a los cuartos”

El influencer detalló cómo funcionan algunas despedidas de soltero, generando polémica. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente polémica en torno al viaje a Argentina de un grupo de chicos reality sumó un nuevo capítulo luego de que salieran a la luz antiguas declaraciones de Francho Sierralta, quien hoy se encuentra en el centro de la controversia tras ser captado en situaciones comprometedoras.

En la última edición de Magaly TV La Firme, se expusieron no solo imágenes del denominado ampay, sino también fragmentos de entrevistas previas en las que el propio empresario había descrito con detalle cómo suelen ser las despedidas de soltero dentro de su círculo social.

El caso no ha pasado desapercibido, especialmente porque involucra a figuras como Said Palao y Mario Irivarren, quienes acompañaron a Sierralta en este viaje que, inicialmente, fue presentado como una celebración previa a su matrimonio.

Francho Sierralta: lo que dijo antes del viaje y lo que muestran las imágenes. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Qué dijo Francho Sierralta?

Sin embargo, las imágenes difundidas desde un yate en Argentina, donde el empresario fue captado besándose con una modelo, desataron una ola de cuestionamientos que hoy se intensifican con la difusión de sus propias palabras.

Días antes de este escándalo, Francho Sierralta había participado en el podcast ‘Esto no es terapia’, donde habló abiertamente sobre sus experiencias en despedidas de soltero. En ese espacio, incluso adelantó que tendría más de una celebración antes de casarse.

“Mi pedida fue en octubre y me casé en diciembre, no tuvimos mucho tiempo para hacer despedidas y tuve una despedida la semana pasada en Cancún con un grupo de amigos y tengo dentro de tres semanas otra despedida en Buenos Aires”, comentó, sin imaginar que esas declaraciones cobrarían tanta relevancia semanas después.

Francho Sierralta: lo que dijo antes del viaje y lo que muestran las imágenes. Captura: Magaly Tv La Firme.

Las ‘chicas imagen’

Ese viaje a Buenos Aires terminó siendo precisamente el que hoy está bajo la lupa pública. Lo que más llamó la atención fue que el propio Sierralta no solo mencionó el destino, sino también a quienes lo acompañarían, consolidando así el grupo que luego sería bautizado como los “cuatro fantásticos”. Esta coincidencia entre lo dicho y lo ocurrido reforzó la credibilidad del relato, pero también incrementó el impacto de la polémica.

Sin embargo, el punto más sensible del caso no radica únicamente en las imágenes difundidas, sino en la descripción que el propio empresario hizo sobre el tipo de dinámicas que, según él, se desarrollan en este tipo de celebraciones.

“Hay una despedida de soltero donde han habido chicas que iban como que a alegrar y entusiasmar la despedida de un amigo del colegio”, relató, abriendo la puerta a un tema que rápidamente generó debate.

Francho Sierralta: lo que dijo antes del viaje y lo que muestran las imágenes. Captura: Magaly Tv La Firme.

Lejos de quedarse en una explicación general, profundizó en prácticas específicas que, según su versión, forman parte de ciertas tradiciones. “Hubieron esas tradiciones antiguas machistas, las cuales yo no comparto, de ‘pongan el DNI en una gorrita, los que quieran pasar un momento íntimo con unas señoritas que van a venir a acompañarnos’”, señaló, marcando distancia, pero al mismo tiempo evidenciando su conocimiento directo de estas dinámicas.

Uno de los conceptos que más controversia generó fue el de las llamadas “chicas imagen”, término que el propio Sierralta explicó durante la conversación.

“Sí hay dos tipos de chicas que te acompañan en un yate, o en un restaurante, o en una fiesta… hay empresas que invitan a chicas, que se llaman chicas imagen, que van a acompañar, a divertirte, a empilar, a la joda”, afirmó, describiendo un servicio que, según él, es habitual en ciertos eventos.

Francho Sierralta: lo que dijo antes del viaje y lo que muestran las imágenes. Captura: Magaly Tv La Firme.

Pero la declaración que terminó de encender la polémica fue aún más directa. “Yo he ido a despedidas de soltero donde habían chicas que bailaban y ya estaba como que incluido un pago para que después se vayan a uno de los cuartos con el varón correspondiente que puso su DNI ahí”, sostuvo, generando una fuerte reacción en la opinión pública, especialmente tras la difusión de las imágenes del viaje.

El contraste entre sus palabras y lo que posteriormente se vio en el ampay no tardó en ser señalado. La figura de Francho Sierralta pasó rápidamente de ser un participante más del viaje a convertirse en uno de los principales focos de atención, no solo por su comportamiento, sino por la coherencia —o falta de ella— entre su discurso y sus acciones.

En ese mismo podcast, el empresario también había expresado una postura crítica frente a la infidelidad, lo que añadió una capa adicional de controversia. “Lo insulto. Él diría: ‘Oye, ¿tú eres imbécil? Estás con flaca y la vas a perder por 10 minutos de diversión’”, comentó en referencia a cómo reaccionaría ante un amigo que engaña a su pareja.

Francho Sierralta: lo que dijo antes del viaje y lo que muestran las imágenes. Captura: Magaly Tv La Firme.