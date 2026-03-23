Qué se celebra el 23 de marzo en el Perú: fecha que reúne aniversarios históricos en el país

La fecha concentra efemérides nacionales y globales, que recuerdan acontecimientos clave como la fundación del Cusco, el fallecimiento de Toribio de Mogrovejo y hitos en la meteorología mundial (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 23 de marzo reúne hechos clave en la historia del Perú y del mundo. En 1534, Francisco Pizarro fundó Cusco, transformando la capital inca en eje del dominio colonial y del mestizaje cultural.

En 1606 murió Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima que defendió a los pueblos indígenas y fortaleció la Iglesia. En 1832 nació el marino francés Abel Bergasse du Petit Thouars, recordado por proteger Lima durante la Guerra del Pacífico.

En 1897 nació Raúl Porras Barrenechea, influyente historiador y diplomático. La fecha también conmemora el Día Meteorológico Mundial, dedicado al estudio del clima y la prevención de desastres.

23 de marzo de 1534 – Fundación del Cusco por Francisco Pizarro y transformación de la capital inca

La fundación española de Cusco selló el inicio de una nueva era, en la que la antigua capital inca fue transformada en símbolo del dominio colonial y del mestizaje cultural que definiría al Perú. (Andina)

La ciudad de Cusco fue uno de los principales centros políticos y religiosos del Imperio inca antes de la llegada española. Su origen se asocia a leyendas como la de Manco Cápac, aunque evidencias arqueológicas muestran ocupación milenaria en la zona.

Tras la conquista, Francisco Pizarro fundó oficialmente la ciudad el 23 de marzo de 1534, instaurando el dominio colonial.

Desde entonces, Cusco experimentó una transformación urbana y cultural que combinó tradiciones andinas con influencia europea, convirtiéndose en un símbolo del mestizaje histórico y en uno de los centros más representativos del legado peruano.

23 de marzo de 1606 - muere Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y defensor de los pueblos indígenas

Con su muerte en 1606, el arzobispo de Lima dejó un legado de fe, justicia y compromiso social, tras años de recorrer territorios remotos para acercar la Iglesia a los pueblos indígenas. (Colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina)

Toribio de Mogrovejo fue un religioso español nacido en 1538 que se convirtió en el segundo arzobispo de Lima y una de las figuras más influyentes de la Iglesia en el Virreinato del Perú.

Destacó por su labor evangelizadora, la organización eclesiástica y la defensa de los pueblos indígenas frente a abusos. Recorrió extensos territorios del virreinato, promovió la creación de parroquias, escuelas y el primer seminario en América.

Convocó concilios y sínodos para fortalecer la Iglesia. Falleció el 23 de marzo de 1606 en Zaña (Chiclayo) y fue canonizado en 1726.

23 de marzo de 1832 - nace Abel Bergasse du Petit Thouars, el marino francés que salvó Lima de la destrucción

Desde su origen en 1832, la vida de Petit Thouars quedó ligada al Perú por un gesto decisivo: su advertencia en 1881 evitó mayores daños en Lima en medio de la ocupación chilena. (BNP)

Abel Bergasse du Petit Thouars fue un marino francés nacido el 23 de marzo de 1832, reconocido por su decisiva intervención durante la Guerra del Pacífico.

Como jefe de una escuadra neutral en el Callao, en 1881, actuó para evitar saqueos y destrucciones en Lima ante la inminente ocupación chilena.

Su firme advertencia a las fuerzas invasoras contribuyó a proteger a la población civil y preservar la ciudad. Su figura es considerada heroica en el Perú, donde incluso una importante avenida lleva su nombre en señal de gratitud.

23 de marzo de 1897 - Raúl Porras Barrenechea, el intelectual peruano que defendió la historia y la diplomacia

Porras Barrenechea llegó al mundo en 1897 y con el tiempo se convirtió en una voz influyente que combinó investigación histórica, docencia y compromiso con el país. (El Peruano)

Raúl Porras Barrenechea fue un destacado historiador, diplomático y maestro peruano nacido el 23 de marzo de 1897. Su obra intelectual aportó al estudio del pasado nacional, con énfasis en la conquista y la formación del Perú.

Ejerció la docencia universitaria y formó a generaciones de estudiantes con rigor y compromiso. En la diplomacia, representó al país en momentos clave y defendió principios democráticos.

También ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, donde mantuvo una postura firme en defensa de la soberanía. Su legado perdura como símbolo de pensamiento crítico y vocación pública en el Perú contemporáneo.

23 de marzo - Día Meteorológico Mundial

Esta fecha pone en valor la labor de quienes estudian la atmósfera, cuyo conocimiento resulta vital para enfrentar el cambio climático y resguardar a las sociedades. (Andina)

El Día Meteorológico Mundial se celebra cada 23 de marzo en conmemoración de la creación de la Organización Meteorológica Mundial en 1950. Esta fecha destaca la relevancia de la meteorología en la seguridad, la economía y la vida cotidiana.

La labor científica permite anticipar fenómenos climáticos, prevenir desastres y comprender mejor el cambio climático. Cada año se propone un tema que invita a reflexionar sobre el impacto del clima en el planeta.

La jornada también reconoce el trabajo de especialistas que estudian la atmósfera y contribuyen a proteger a las poblaciones frente a eventos extremos.