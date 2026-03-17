Mark Vito se sincera en La Granja VIP y asegura que es fácil: “Si pude hacer huelga de hambre 17 días, esto es ‘chancay de a veinte”

Mark Vitto comparte un tierno momento con su familia antes de ingresar al encierro de La Granja VIP. Su hija le dedica unas sentidas palabras, mientras que su pareja bromea sobre el tiempo que pasará en el reality.

El ingreso de Mark Vito a La Granja VIP Perú no solo marcó el inicio de una nueva etapa en su vida mediática, sino que también dejó una de las postales más emotivas de la noche: el respaldo familiar en un momento clave. A diferencia de otros participantes que llegaron solos o en medio del espectáculo, el empresario estuvo acompañado por dos figuras importantes en su entorno cercano.

A bordo de una camioneta, el norteamericano llegó al estudio donde se desarrolla el reality, consciente de que estaba a punto de ingresar a una experiencia que lo mantendrá completamente aislado del mundo exterior, incluso de sus seres más cercanos. Sin embargo, antes de cruzar esa puerta, se permitió un momento íntimo que evidenció el vínculo que mantiene con su familia.

Al descender del vehículo, lo hizo acompañado de su hija Kyara Villanella, así como de su actual pareja Leslie Echevarría. La escena, captada por las cámaras, mostró a un Mark Vito más cercano, lejos del perfil público al que suele estar asociado, y evidenció el apoyo que recibe en esta nueva etapa.

Kyara Villanella acompaña a Mark Vito en emotivo ingreso al reality: “Voy a extrañarlas muchísimo”. Captura: La Granja Vip.

Kyara Villanella acompañó a su padre Mark Vito a su ingreso a La Granja VIP

La presencia de Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, fue especialmente significativa. La joven no solo acompañó a su padre en el trayecto previo a su ingreso, sino que también se convirtió en símbolo de ese respaldo familiar que, en momentos de exposición mediática, suele ser determinante.

En ese contexto, la despedida no estuvo exenta de emoción. Antes de ingresar definitivamente a la casa donde convivirá con otros participantes, Mark Vito se dirigió a sus acompañantes con palabras que dejaron ver el peso emocional de la decisión que estaba tomando.

“Voy a extrañarlas muchísimo. También a Kaori, cuando salga de acá vamos a celebrar”, expresó, visiblemente conmovido.

Kyara Villanella acompaña a Mark Vito en emotivo ingreso al reality: “Voy a extrañarlas muchísimo”. Captura: La Granja Vip.

Pero más allá de ese momento íntimo, Mark Vito también dejó en claro cuál es su objetivo dentro del programa. Durante su presentación oficial, el participante sorprendió al mostrarse directo, incluso vulnerable, al hablar de sus motivaciones. “Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar, porque necesito ese premio, hermano. Ahora ya estoy misio”, expresó, dejando ver que su participación no solo responde al reto televisivo, sino también a una necesidad personal.

Su discurso, cargado de sinceridad, incluyó también un momento emocional que no pasó desapercibido. Entre lágrimas, añadió: “Algunos dicen que soy un payaso. ¡No, soy chistoso!”, marcando distancia con las críticas que ha recibido y reivindicando su personalidad frente al público.

Mark Vitto confiesa que antes de entrar a 'La Granja VIP' estuvo muchos años callado pero ahora se siente libre y dispuesto a ganar. Aunque algunos lo llamen payaso, él se considera simplemente chistoso | Panamericana TV / La Granja VIP

“Si pude hacer huelga de hambre 17 días, esto es ‘chancay de a veinte”

Lejos de quedarse en la emoción, Mark Vito también apeló al humor y a la confianza en sí mismo para proyectar su desempeño en la competencia y recordó su exrelación con Keiko Fujimori. “Yo creo que este reto de vivir en una granja va a ser muy fácil. Mira, si puedo hacer el juego de hambre por diecisiete días, yo chancay de a veinte, por favor”, afirmó, en referencia a experiencias pasadas que, según él, lo han preparado para enfrentar condiciones adversas.

En esa misma línea, cerró su presentación con una frase que resume su momento actual: “Pasé muchos años callado. Ahora ya soy libre”. Con esas palabras, el empresario dejó entrever que su ingreso al reality también representa una especie de reinicio personal, una oportunidad para mostrarse tal cual es, sin filtros ni restricciones.

¡El juego da un vuelco! Mark obtiene una ventaja crucial en La Granja VIP: la elección del duelista. Mira su increíble reacción y la conmovedora despedida que protagonizó antes de unirse a la competencia.

Tras ese potente mensaje, Mark Vito continuó con el protocolo de ingreso al reality, dejando atrás a su familia y preparándose para enfrentar una convivencia que promete ser exigente tanto a nivel físico como emocional. La dinámica de La Granja VIP Perú implica no solo compartir espacio con otras quince figuras del espectáculo, sino también adaptarse a condiciones alejadas de la comodidad cotidiana.

El contraste entre ese entorno y la despedida previa fue evidente. De un lado, la calidez familiar; del otro, la incertidumbre de una competencia donde cada participante deberá construir alianzas, enfrentar conflictos y adaptarse a un estilo de vida completamente distinto. En ese tránsito, la imagen de Kyara Villanella acompañando a su padre se convirtió en uno de los momentos más recordados del ingreso.

Kyara Villanella acompaña a Mark Vito en emotivo ingreso al reality: “Voy a extrañarlas muchísimo”. Captura: La Granja Vip.

Además, la presencia de Leslie Echevarría añadió otra dimensión a la escena. Su inclusión en este momento reflejó la estabilidad de su relación actual y el respaldo que también recibe desde ese ámbito. Juntas, ambas figuras representaron los pilares afectivos que acompañan a Mark Vito en este nuevo desafío televisivo.

Ya dentro del reality, el empresario deberá convivir con otros participantes que, al igual que él, buscan llevarse el premio final de 100 mil soles. Sin embargo, más allá de la competencia, su historia personal, su discurso frontal y la forma en que se presentó ante el público podrían jugar un papel importante en la percepción que se construya sobre él a lo largo del programa.

Kyara Villanella acompaña a Mark Vito en emotivo ingreso al reality: “Voy a extrañarlas muchísimo”. Captura: La Granja Vip.