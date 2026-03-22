Semana Santa en el Colca: presentan en Lima programa turístico con tradiciones y rutas culturales

Presentan en Lima programa de Semana Santa del Colca con rutas turísticas y tradiciones. (Foto: Agencia Andina)

La Autocolca y la Municipalidad Provincial de Caylloma presentarán en Lima el programa turístico Semana Santa en el Valle del Colca, una propuesta que busca posicionar esta festividad como uno de los principales atractivos culturales y religiosos del país. La actividad se realizará el martes 24 de marzo en el Pasaje Santa Rosa de la Plaza Mayor de Lima desde las 10:00 horas.

Durante el evento, autoridades locales y representantes del sector turismo expondrán los principales componentes de esta iniciativa, que apunta a atraer visitantes nacionales y extranjeros durante la temporada de Semana Santa. La presentación incluirá detalles de las celebraciones que se desarrollarán en los distintos distritos del Valle del Colca.

El caso Ciro Castillo conmocionó al Perú en 2011. Se originó con la desaparición de los estudiantes de ingeniería forestal Ciro Castillo-Rojo y Rosario Ponce en el valle del Colca, Arequipa.

Tradiciones religiosas y escenificaciones

Entre las actividades más representativas destacan las escenificaciones tradicionales que forman parte de la identidad cultural de la zona. Estas incluyen la representación de la entrada triunfal de Jesús, la denominada “Noche de Tinieblas” y las procesiones del Santo Sepulcro, que congregan a la población local y visitantes.

Estas manifestaciones religiosas se combinan con expresiones culturales propias de la región, convirtiendo la Semana Santa en el Colca en una experiencia que integra fe, tradición y participación comunitaria. Las autoridades buscan consolidar estas celebraciones como un elemento clave de la oferta turística del destino.

Cañón del Colca. (Foto: Promperú)

Rutas turísticas y oferta complementaria

El programa también contempla la presentación de rutas turísticas diseñadas para la temporada, que incluyen actividades de turismo vivencial, aventura y contacto con la naturaleza. Estas propuestas buscan diversificar la experiencia de los visitantes y promover una mayor permanencia en el destino.

Asimismo, se dará a conocer la oferta gastronómica del Valle del Colca, con la exhibición de platos típicos elaborados con productos locales. Esta propuesta se complementa con danzas tradicionales y otras manifestaciones culturales que reflejan la identidad de la región.

Valle del Colca. | Foto: Agencia Andina

Promoción turística y proyección del destino

La presentación en Lima busca fortalecer la promoción del Valle del Colca como destino turístico integral durante Semana Santa. El evento contará con la participación de autoridades, especialistas del sector e invitados, quienes conocerán de primera mano la propuesta.

Con esta iniciativa, Autocolca y la Municipalidad de Caylloma buscan dinamizar el turismo en la región y posicionar al Colca como uno de los principales destinos del país en fechas festivas, resaltando su riqueza cultural, natural y gastronómica.

Semana Santa 2026: turismo religioso

Durante la Semana Santa 2026, el turismo religioso en Perú moviliza a miles de fieles y visitantes hacia los principales santuarios y rutas de peregrinación del país. Este fenómeno refuerza la identidad colectiva y dinamiza la economía local, con actividades que fusionan tradiciones ancestrales y creencias católicas. Destinos emblemáticos como Huancavelica, Cusco, Ayabaca, Junín, Lambayeque y Arequipa reciben cada año multitudes que buscan renovar su fe y vivir experiencias ligadas a la devoción popular.

Entre las rutas más concurridas destaca la festividad del Señor de Qoyllur Riti en Cusco, donde cerca de 90.000 peregrinos ascienden hasta el santuario del nevado Sinakara, combinando rituales andinos y procesiones católicas. Otra peregrinación relevante es la del Señor Cautivo de Ayabaca, que reúne a fieles vestidos de morado en un recorrido por la Panamericana Norte, y la del Señor de Muruhuay en Junín, donde cientos participan en una jornada de actividades religiosas y manifestaciones culturales.

La Semana Santa en Huancavelica es una manifestación cultural y religiosa, donde los residentes se visten con trajes tradicionales, y la música local acompaña el paso solemne de las procesiones religiosas. (Andina)

La romería a la Cruz de Motupe en Lambayeque y la peregrinación al santuario de la Virgen de Chapi en Arequipa también forman parte de los principales destinos de turismo religioso durante Semana Santa. Estas celebraciones, con procesiones, misas y festividades populares, conectan generaciones y consolidan el papel de la fe como motor de encuentro social, tradiciones y esperanza en distintas regiones del país.