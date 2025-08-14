Perú

Colca y Misti: el poder natural de Arequipa más allá de la ciudad

Entre cañones milenarios, volcanes imponentes y paisajes que parecen sacados de otra época, la región ofrece experiencias únicas que combinan aventura, historia y cultura viva

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Cañón del Colca y el
Cañón del Colca y el Misti.

Arequipa no es solo una ciudad de sillar blanco, picanterías y rutas históricas. A sólo unas horas de su corazón colonial, se despliega un mundo donde la geología, la biodiversidad y los paisajes nos recuerdan que su grandeza va más allá de la urbe: hablamos del Cañón del Colca y el imponente Misti, dos pilares naturales que complementan la experiencia cultural del aniversario de la Ciudad Blanca.

El volcán Misti: centinela ancestral

El Misti, con sus 5,822 metros de altura, vigila el valle de Arequipa desde hace siglos. Desde su cima nevada hasta su falda poblada de canteras de sillar, es un símbolo omnipresente: parte del paisaje y del alma arequipeña. Su última erupción importante se registró hace aproximadamente 2,300 años, pero su cono sigue activo y visible desde toda la ciudad moderna.

Volcán Misti podría poner en
Volcán Misti podría poner en peligro la vida de más de un millón de personas si erupciona. (Foto: Agencia Andina)

Amanece como una dama blanca sobre la ciudad, aparece en fotografías icónicas y orienta el trazado urbano: el Misti no solo es volcán, sino brújula emocional y geográfica del sur peruano.

Cañón del Colca: más que profundidad, ecos culturales

A unos 160 kilómetros de Arequipa, se encuentra el Cañón del Colca, considerado uno de los más profundos del mundo —unos 3,400 metros de desnivel—. Su nombre proviene del río Colca que lo ha esculpido a lo largo de milenios, creando terrazas agrícolas, pueblos andinos y una topografía espectacular.

El caso Ciro Castillo conmocionó
El caso Ciro Castillo conmocionó al Perú en 2011. Se originó con la desaparición de los estudiantes de ingeniería forestal Ciro Castillo-Rojo y Rosario Ponce en el valle del Colca, Arequipa.

Este paraje, que recibe más de 120 mil turistas al año, se ha convertido en el tercer destino más visitado del Perú, después de Machu Picchu y Cusco. Ofrece una combinación de naturaleza, historia inca, pueblos tradicionales (Chivay, Yanque, Maca) y paisajes que parecen esculpidos con precisión divina.

El vuelo del cóndor: símbolo de vigilancia ancestral

Un momento imperdible es la observación del vuelo del cóndor andino, en el mirador conocido como Cruz del Cóndor. Allí, se congregan cientos de visitantes al amanecer para ver a estos grandes rapaces planeando hasta 3 metros de envergadura sobre los abismos del cañón. Este escenario es emblemático en cada visita desde Arequipa.

Tour por el cañón: rutas accesibles desde Arequipa

Existen dos opciones principales para recorrer el Colca:

  • Tour de día completo (Full Day), que parte a las 3 o 4 a.m. desde Arequipa y regresa al anochecer, con paradas en pueblos intermedios, miradores, desayuno y almuerzo incluidos. Es un día largo —entre 12 y 16 horas— pero permite ver los cóndores y recorrer algunos puntos clave sin trekking exigente.
  • Visita de dos días y una noche, que incluye estadía en Chivay con alojamiento, entradas a fuentes termales como La Calera, visitas a Mirador Cruz del Cóndor en la mañana del día siguiente y rutas hacia otros pueblos o sitios arqueológicos, como Uyo Uyo.

El boleto turístico para ingresar al valle cuesta 70 soles para extranjeros, es válido 7 días e incluye acceso a otros atractivos en la región volcánica

Naturaleza, cultura y relajación

Condé Nast Traveler destaca a
Condé Nast Traveler destaca a Perú por sus maravillas naturales y culturales. Desde Machu Picchu hasta el Cañón del Colca, el país ofrece paisajes imponentes y una biodiversidad única que lo posicionan entre los destinos más impresionantes del mundo (Andina).

Además de los cóndores, quienes visitan el Colca pueden disfrutar de:

  • Baños termales de La Calera, ideales para relajarse tras un día de caminata y altitud
  • Mercado de Chivay, donde se venden productos altoandinos: papas nativas, habas, textiles y artesanías.
  • Senderismo leve a moderado por miradores y poblados tradicionales, conociendo costumbres vivas y paisajes únicos.

La altitud, que puede superar los 3,600 metros, exige adaptación —se sugiere consumir coca o hidratación— pero no impide el disfrute del entorno natural

Puqio: glamping en el corazón del cañón

Una experiencia elegida por viajeros con gusto por el confort es quedarse en Puqio, un campamento de estilo “glamping” a unos 3,400 metros de altura, rodeado de terrazas incas y vistas al cañón y volcanes. Ofrece alojamiento en carpas o casas de adobe con todas las comodidades modernas. La cocina, liderada por el chef Roli Jara, utiliza ingredientes andinos y técnicas tradicionales en eco estufa de leña

Aunque el costo es elevado —más de US 1,000 por noche—, ofrece una experiencia estética, cultural y natural de lujo en medio del paisaje volcánico.

Consejos para vivir Colca y Misti en agosto

Caretur Arequipa demanda una mayor
Caretur Arequipa demanda una mayor diversificación en la promoción turística del país - Crédito: Andina

Reserva con anticipación: agosto es temporada alta, especialmente durante el aniversario arequipeño. Los tours se agotan por la mañana temprano.

  • Vestimenta adecuada: capas ligeras por el día, abrigo para las noches en el cañón. Buena parte del recorrido se hace al amanecer o atardecer.
  • Prevención de la altura: ascenso gradual, hidratación y, si es necesario, tomar hojas de coca o medicamentos suaves.
  • Opciones flexibles: la mayoría de tours ofrecen regreso a Arequipa o continuación hacia Puno.
  • Reserva del boleto turístico: puede adquirirse desde Arequipa o al llegar al control del cañón.

