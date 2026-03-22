Precisión suiza: Exportadores peruanos multiplican por 58 su inversión tras pisar el Viejo Continente, ¿qué envían?

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Suiza, a través de su Cooperación Económica, presentó en Lima los resultados de la fase 2021–2025 del Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO) y anunció el inicio de una nueva etapa para el periodo 2026–2029.

El objetivo es reforzar el apoyo al sector privado peruano y promover el desarrollo de exportaciones sostenibles hacia los mercados internacionales.

La cooperación Suiza inicia nueva fase de apoyo al sector exportador peruano

El evento reunió a más de 100 representantes de instituciones públicas y privadas, incluyendo ministerios, gremios empresariales, empresas exportadoras, organismos de cooperación internacional y entidades socias del programa.

La actividad contó con la participación del embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, quien destacó la relevancia de profundizar las relaciones económicas bilaterales y fortalecer las capacidades institucionales para abrir nuevas oportunidades comerciales.

Garnier subrayó que, en un contexto internacional en constante cambio, la integración comercial y el fortalecimiento institucional son claves para beneficiar a más personas y territorios.

El diplomático también enfatizó el interés de Suiza en consolidar vínculos económicos sólidos y sostenibles con el Perú, impulsando cadenas de valor dinámicas y exportaciones con mayor valor agregado.

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera suiza en el puerto de Ginebra, Suiza. 13 de marzo de 2024. REUTERS/Denis Balibouse

SIPPO extiende su respaldo a las exportaciones sostenibles del Perú hasta 2029

El programa SIPPO facilita la exportación de productos peruanos principalmente en los sectores de alimentos procesados, ingredientes naturales, pesca y mariscos, madera técnica, textiles de valor agregado y turismo sostenible.

De acuerdo con datos oficiales, algunas de las exportaciones peruanas destacadas a ese país y a Europa incluyen cacao, café, productos orgánicos, ingredientes para cosmética natural y alimentos procesados.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, resaltó la contribución de iniciativas como SIPPO para robustecer las capacidades de las instituciones que promueven las exportaciones y facilitar el acceso de las empresas peruanas a mercados internacionales.

Llona señaló que, gracias al acompañamiento de SIPPO, más empresas peruanas han mejorado su competitividad para ingresar a mercados exigentes y adaptarse a nuevas demandas vinculadas a la sostenibilidad, innovación y transformación digital.

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El embajador Paul Garnier reafirma compromiso suizo con Perú

La jornada incluyó el panel “Fortaleciendo el ecosistema exportador del Perú: desafíos y oportunidades”, moderado por Mariella Amemiya, directora general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

En el panel participaron Ricardo Limo, presidente ejecutivo de PROMPERÚ; Luis Llanos, jefe de AGROMERCADO; Maritza Montero, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo; y Oscar Vásquez, director del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

Los expositores reflexionaron sobre los principales retos y oportunidades para consolidar un ecosistema exportador peruano más competitivo, sostenible y articulado.

Suiza

Crecimiento de la presencia peruana en Europa

Durante la fase 2021–2025, el programa SIPPO brindó apoyo a más de 2.000 empresas de los sectores alimentos, ingredientes naturales y turismo sostenible, a través de alianzas estratégicas con AGROMERCADO, PROMPERÚ, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara Nacional de Turismo.

Como resultado, 468 empresas peruanas lograron acceder por primera vez a los mercados suizo y europeo. El impacto económico fue relevante: se estima que por cada dólar invertido en el programa, se generaron 58 dólares en exportaciones hacia Europa.

El Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO), iniciativa de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) e implementada por la Fundación Swisscontact, opera en el Perú desde hace más de 25 años.

En su nueva fase (2026–2029), enfocará esfuerzos en el desarrollo de inteligencia comercial, la promoción de estándares de sostenibilidad y el fortalecimiento de estrategias sectoriales y de marketing especializado.