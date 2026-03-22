Perú

Precisión suiza: Exportadores peruanos multiplican por 58 su inversión tras pisar el Viejo Continente, ¿qué envían?

Con el respaldo de la cooperación de Suiza, más de 2.000 empresas peruanas mejoraron su acceso a los mercados europeos y 468 lograron exportar por primera vez

Guardar
contenedor - exportaciones
contenedor - exportaciones

Suiza, a través de su Cooperación Económica, presentó en Lima los resultados de la fase 2021–2025 del Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO) y anunció el inicio de una nueva etapa para el periodo 2026–2029.

El objetivo es reforzar el apoyo al sector privado peruano y promover el desarrollo de exportaciones sostenibles hacia los mercados internacionales.

La cooperación Suiza inicia nueva fase de apoyo al sector exportador peruano

El evento reunió a más de 100 representantes de instituciones públicas y privadas, incluyendo ministerios, gremios empresariales, empresas exportadoras, organismos de cooperación internacional y entidades socias del programa.

La actividad contó con la participación del embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, quien destacó la relevancia de profundizar las relaciones económicas bilaterales y fortalecer las capacidades institucionales para abrir nuevas oportunidades comerciales.

Garnier subrayó que, en un contexto internacional en constante cambio, la integración comercial y el fortalecimiento institucional son claves para beneficiar a más personas y territorios.

El diplomático también enfatizó el interés de Suiza en consolidar vínculos económicos sólidos y sostenibles con el Perú, impulsando cadenas de valor dinámicas y exportaciones con mayor valor agregado.

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera
FOTO DE ARCHIVO: Una bandera suiza en el puerto de Ginebra, Suiza. 13 de marzo de 2024. REUTERS/Denis Balibouse

SIPPO extiende su respaldo a las exportaciones sostenibles del Perú hasta 2029

El programa SIPPO facilita la exportación de productos peruanos principalmente en los sectores de alimentos procesados, ingredientes naturales, pesca y mariscos, madera técnica, textiles de valor agregado y turismo sostenible.

De acuerdo con datos oficiales, algunas de las exportaciones peruanas destacadas a ese país y a Europa incluyen cacao, café, productos orgánicos, ingredientes para cosmética natural y alimentos procesados.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, resaltó la contribución de iniciativas como SIPPO para robustecer las capacidades de las instituciones que promueven las exportaciones y facilitar el acceso de las empresas peruanas a mercados internacionales.

Llona señaló que, gracias al acompañamiento de SIPPO, más empresas peruanas han mejorado su competitividad para ingresar a mercados exigentes y adaptarse a nuevas demandas vinculadas a la sostenibilidad, innovación y transformación digital.

chocolate - cacao
chocolate - cacao

El embajador Paul Garnier reafirma compromiso suizo con Perú

La jornada incluyó el panel “Fortaleciendo el ecosistema exportador del Perú: desafíos y oportunidades”, moderado por Mariella Amemiya, directora general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

En el panel participaron Ricardo Limo, presidente ejecutivo de PROMPERÚ; Luis Llanos, jefe de AGROMERCADO; Maritza Montero, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo; y Oscar Vásquez, director del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

Los expositores reflexionaron sobre los principales retos y oportunidades para consolidar un ecosistema exportador peruano más competitivo, sostenible y articulado.

Suiza
Suiza

Crecimiento de la presencia peruana en Europa

Durante la fase 2021–2025, el programa SIPPO brindó apoyo a más de 2.000 empresas de los sectores alimentos, ingredientes naturales y turismo sostenible, a través de alianzas estratégicas con AGROMERCADO, PROMPERÚ, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara Nacional de Turismo.

Como resultado, 468 empresas peruanas lograron acceder por primera vez a los mercados suizo y europeo. El impacto económico fue relevante: se estima que por cada dólar invertido en el programa, se generaron 58 dólares en exportaciones hacia Europa.

El Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO), iniciativa de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) e implementada por la Fundación Swisscontact, opera en el Perú desde hace más de 25 años.

En su nueva fase (2026–2029), enfocará esfuerzos en el desarrollo de inteligencia comercial, la promoción de estándares de sostenibilidad y el fortalecimiento de estrategias sectoriales y de marketing especializado.

Temas Relacionados

exportacionesSuizaUnion Europeaagroindustriaagroexportadoresmineriaperu-economia

Más Noticias

¿Es mejor comprar un departamento en planos o en construcción? 5 consejos clave para decidir en 2026

Espere, todavía no se mude: comprar en planos puede significar un ahorro inicial de entre 15% y 25% frente al precio final, pero también debe calcular la valorización del inmueble tras la construcción

¿Es mejor comprar un departamento

Minivan cae al abismo y deja al menos siete personas fallecidas en ruta al nevado Rajuntay

La tragedia ocurrió en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, cuando un vehículo que trasladaba turistas desde Lima se precipitó por un abismo de 70 metros

Minivan cae al abismo y

Violento asalto en la Costa Verde: Delincuentes armados interceptan vehículos que trasladaban lingotes de oro

Debido a la intervención, el acceso por la subida de Escardó fue restringido, mientras que el tránsito en otros carriles de la Costa Verde continuó con normalidad

Violento asalto en la Costa

Reniec niega filtración de fichas de datos usadas por integrantes de ‘Los Mexicanos’

Mediante un comunicado, la entidad negó que los miembros de esta banda tuvieran acceso a fichas del Reniec y afirmó que los datos usados por los delincuentes no salieron de sus sistemas

Reniec niega filtración de fichas

Trabajadores CAS a plazo determinado solo podrán renovar hasta por cinco años, luego será ‘nulo’

La nueva Ley de CAS con derechos que promulgará el Ejecutivo pronto detalla nuevo textos para los contratos a plazos determinados e indeterminados para los trabajadores del decreto legislativo 1057

Trabajadores CAS a plazo determinado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién es el nuevo jefe

¿Quién es el nuevo jefe de PRONACEJ? Luis Vega Marroquín y las denuncias que marcan su carrera

Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga empatan en primer lugar, mientras Jorge Nieto sube al quinto puesto

ONPE amplía plazo para reportar gastos de campaña hasta el 27 de marzo por fallas en sistema y registros de última hora

¿Cuál es estado de salud del presidente José María Balcazar? Presidencia aclara situación del mandatario

Continúa polémica por compra de aviones caza: José Jerí justifica adquisición de F-16 a Estados Unidos durante su gestión

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Rodrigo

Magaly Medina critica a Rodrigo González por emitir todo su ampay en ‘Amor y Fuego’: “Eso es ser conchudos”

Samahara Lobatón revela que no denunció a Bryan Torres por sus hijos: “No voy a ser la culpable de que su papá esté preso”

‘Yo Soy’: Imitador de Liam Gallagher ganó la temporada 2026

‘La Mackyna’ es el primer eliminado de La Granja VIP Perú: Samahara Lobatón fue la más votada y Shirley Arica se salvó

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reconciliarse y lucir juntas en concierto en Colombia

DEPORTES

“Universitario tiene demasiada banca y

“Universitario tiene demasiada banca y Regatas Lima es el mismo equipo”, el contundente comentario de Darlevis Mosquera tras victoria chorrillana

Horacio Bastit eufórico tras triunfo de Regatas Lima sobre Universitario: “Sacamos el temperamento que no tuvimos en el primer partido”

Partidos de hoy, domingo 22 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del derbi madrileño por fecha 29 de LaLiga 2026