Exportaciones tradicionales del Perú se disparan 51,8% y marcan fuerte inicio de año

En enero, el valor de estos envíos llegó a USD 7.855 millones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las exportaciones tradicionales del Perú iniciaron el 2026 con un desempeño sobresaliente, impulsadas por un entorno internacional favorable para los principales metales. En enero, estos envíos alcanzaron los USD 7.855 millones, lo que representó un crecimiento de 51,8% frente al mismo mes del año anterior, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El resultado refleja, principalmente, la recuperación de los precios globales de materias primas clave, lo que permitió elevar el valor de las exportaciones pese a un contexto desigual entre distintos sectores. Mientras algunos productos mostraron un fuerte dinamismo, otros registraron retrocesos por factores de precios y volumen.

Metales y café lideran el crecimiento

El impulso de las exportaciones tradicionales estuvo marcado por el avance en las cotizaciones internacionales del oro y el cobre, cuyos precios se incrementaron en 74,8% y 51,2%, respectivamente. Este escenario elevó significativamente el valor de los envíos mineros, que continúan siendo el principal motor del comercio exterior peruano.

A ello se sumó el notable aumento de 64,5% en las exportaciones de plomo concentrado, favorecido por el contenido de plata en este mineral. En paralelo, el café también registró un desempeño destacado, explicado tanto por un mayor volumen exportado (30,3%) como por mejores precios en el mercado internacional, que subieron 29,2%.

El desempeño se explica, en gran medida, por el repunte de los precios internacionales de materias primas estratégicas. Foto: Indeco by Nexans

No tradicionales avanzan levemente y agroexportación destaca

En contraste con el dinamismo de los productos tradicionales, las exportaciones no tradicionales mostraron un crecimiento más moderado de 0,9% interanual en enero. Este avance respondió al incremento de 1,2% en el volumen promedio exportado, impulsado por un mayor movimiento en los sectores pesquero y agropecuario.

“Este resultado fue parcialmente atenuado por los menores precios de exportación de estos mismos productos”, señaló el BCRP. A pesar de ello, algunos productos destacaron por su desempeño, como las uvas frescas (21,2%), los arándanos (25,8%), los mangos frescos (27,6%) y la pota congelada (1.266,8%).

Por otro lado, el segmento de hidrocarburos mostró una evolución negativa, afectado tanto por la caída de los precios internacionales como por una reducción en los volúmenes exportados de petróleo y derivados, lo que limitó el crecimiento total del sector.

Exportaciones peruanas superaron los USD 90 mil millones en 2025

En 2025, las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico, consolidando un desempeño sin precedentes para el comercio exterior del país. Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) el 6 de marzo, durante la presentación oficial de los Resultados de Exportaciones 2025, donde se reveló que los envíos al extranjero superaron los USD 90 mil millones.

El rubro de hidrocarburos retrocedió por menores precios y volúmenes exportados. Foto: difusión

Este resultado representa un crecimiento importante respecto al año previo y pone en evidencia la solidez del sector exportador peruano, incluso en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, ajustes en las políticas comerciales y volatilidad en los precios internacionales de materias primas y alimentos.

Según cifras oficiales del Mincetur, el valor total exportado ascendió a USD 90.082 millones, lo que significó un aumento de 21% frente a 2024. Este desempeño reafirma el rol del comercio exterior como uno de los pilares clave de la economía peruana.

Dentro de este resultado, destacaron las exportaciones tradicionales, que sumaron USD 66,6 mil millones, impulsadas principalmente por la actividad minera, que continúa siendo la principal fuente de generación de divisas para el país.