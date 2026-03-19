Perú

Exportaciones tradicionales del Perú se disparan 51,8% y marcan fuerte inicio de año

El resultado responde al repunte de los precios de metales clave y al mayor dinamismo de algunos productos agrícolas, aunque con caídas en hidrocarburos y un avance limitado de los envíos no tradicionales

Guardar
En enero, el valor de
En enero, el valor de estos envíos llegó a USD 7.855 millones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las exportaciones tradicionales del Perú iniciaron el 2026 con un desempeño sobresaliente, impulsadas por un entorno internacional favorable para los principales metales. En enero, estos envíos alcanzaron los USD 7.855 millones, lo que representó un crecimiento de 51,8% frente al mismo mes del año anterior, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El resultado refleja, principalmente, la recuperación de los precios globales de materias primas clave, lo que permitió elevar el valor de las exportaciones pese a un contexto desigual entre distintos sectores. Mientras algunos productos mostraron un fuerte dinamismo, otros registraron retrocesos por factores de precios y volumen.

Metales y café lideran el crecimiento

El impulso de las exportaciones tradicionales estuvo marcado por el avance en las cotizaciones internacionales del oro y el cobre, cuyos precios se incrementaron en 74,8% y 51,2%, respectivamente. Este escenario elevó significativamente el valor de los envíos mineros, que continúan siendo el principal motor del comercio exterior peruano.

A ello se sumó el notable aumento de 64,5% en las exportaciones de plomo concentrado, favorecido por el contenido de plata en este mineral. En paralelo, el café también registró un desempeño destacado, explicado tanto por un mayor volumen exportado (30,3%) como por mejores precios en el mercado internacional, que subieron 29,2%.

El desempeño se explica, en
El desempeño se explica, en gran medida, por el repunte de los precios internacionales de materias primas estratégicas. Foto: Indeco by Nexans

No tradicionales avanzan levemente y agroexportación destaca

En contraste con el dinamismo de los productos tradicionales, las exportaciones no tradicionales mostraron un crecimiento más moderado de 0,9% interanual en enero. Este avance respondió al incremento de 1,2% en el volumen promedio exportado, impulsado por un mayor movimiento en los sectores pesquero y agropecuario.

“Este resultado fue parcialmente atenuado por los menores precios de exportación de estos mismos productos”, señaló el BCRP. A pesar de ello, algunos productos destacaron por su desempeño, como las uvas frescas (21,2%), los arándanos (25,8%), los mangos frescos (27,6%) y la pota congelada (1.266,8%).

Por otro lado, el segmento de hidrocarburos mostró una evolución negativa, afectado tanto por la caída de los precios internacionales como por una reducción en los volúmenes exportados de petróleo y derivados, lo que limitó el crecimiento total del sector.

Exportaciones peruanas superaron los USD 90 mil millones en 2025

En 2025, las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico, consolidando un desempeño sin precedentes para el comercio exterior del país. Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) el 6 de marzo, durante la presentación oficial de los Resultados de Exportaciones 2025, donde se reveló que los envíos al extranjero superaron los USD 90 mil millones.

El rubro de hidrocarburos retrocedió
El rubro de hidrocarburos retrocedió por menores precios y volúmenes exportados. Foto: difusión

Este resultado representa un crecimiento importante respecto al año previo y pone en evidencia la solidez del sector exportador peruano, incluso en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, ajustes en las políticas comerciales y volatilidad en los precios internacionales de materias primas y alimentos.

Según cifras oficiales del Mincetur, el valor total exportado ascendió a USD 90.082 millones, lo que significó un aumento de 21% frente a 2024. Este desempeño reafirma el rol del comercio exterior como uno de los pilares clave de la economía peruana.

Dentro de este resultado, destacaron las exportaciones tradicionales, que sumaron USD 66,6 mil millones, impulsadas principalmente por la actividad minera, que continúa siendo la principal fuente de generación de divisas para el país.

Temas Relacionados

exportaciones peruanasexportaciones tradicionalesperu-economia

Más Noticias

Ignacio Buse vs Damir Džumhur EN VIVO HOY: punto a punto partido primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

La primera raqueta nacional se impuso en el primer set en la cancha 3 del Hard Rock Stadium, marcando una presencia plena en las categorías del circuito ATP. En la siguiente ronda espera Jannik Sinner, número dos del mundo

Ignacio Buse vs Damir Džumhur

“Cada voto cuenta, vota por los que amas”: más de 1,2 millones de peruanos en el exterior podrán participar en las elecciones generales

Motivación para votar desde el extranjero. Iniciativa destaca que, aunque los peruanos hayan emigrado y cambiado de país, sus lazos y responsabilidades con familiares y amigos en Perú permanecen

“Cada voto cuenta, vota por

Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo del viernes 20 de marzo

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Conoce el pronóstico del clima

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Conoce el pronóstico del clima

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del clima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez supremo propinó una patada

Juez supremo propinó una patada a su exyerno y la JNJ lo suspende solo por un día

Cambio de norma obliga a PNP a reforzar seguridad de material electoral

Vladimir Cerrón critica al TC por suspender su caso y niega conocer a Pedro Hernández: “Hay una inquina”

Óscar Arriola afirma que la PNP trabaja con agencias internacionales de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón

Canciller anuncia cambio de fecha para encuentro entre el presidente y el papa León XIV

ENTRETENIMIENTO

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria pide

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria pide empatía y tiempo tras ampay de Said Palao: "No es un enamorado, es una familia constituida"

Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza llevan el talento del Callao a ‘Una Noche de Salsa 14′

Magaly Medina arremete contra Carlos Orozco por cuestionar su stream: “Tú a la TV nunca vas a llegar”

Mark Vito revela por qué se volvió tiktoker y ya no es empresario: “Me quitaron el derecho a trabajar en paz”

Mónica Torres y Pati Lorena cuestionan a Cathy Sáenz y revela por qué salió de Esto es Guerra: “Habló mal de Peter”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Damir Džumhur

Ignacio Buse vs Damir Džumhur EN VIVO HOY: punto a punto partido primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol

Matías Zegarra comparte su emoción por primera convocatoria con Perú y menciona a su futbolista favorito: “Desde pequeño lo veía por televisión”

Jean Ferrari negó conflicto con Renato Tapia para explicar su ausencia en la selección peruana: “Es una falta de respeto para Mano Menezes”