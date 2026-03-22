‘Yo Soy’: Imitador de Liam Gallagher ganó la temporada 2026

Luego de pasar por varios casting durante años, Ricardo Martín, logró consagrarse como el mejor en el programa de imitación | Latina / Yo Soy

Después de años de perseverancia y múltiples intentos en los castings, Ricardo Martín logró posicionarse como el mejor entre los participantes de la reciente temporada del popular programa de imitación. La gran final, transmitida en directo por Latina TV, reunió a los finalistas en una noche que combinó talento, emoción y una fuerte participación del público.

Durante las semanas previas, la competencia se intensificó con la presencia de Marco Hurtado (Julio Iglesias), Gael García (Marciano Cantero) y Fernando Sosa (Gustavo Cerati), quienes también alcanzaron el último concierto de la edición. El desenlace estuvo determinado por el voto en tiempo real de la audiencia, que eligió a Martín como el favorito, coronándolo como el primer campeón de este año.

La gala decisiva se desarrolló en medio de un ambiente festivo y de alta expectativa. Ricardo Martín presentó dos de los temas más emblemáticos de Oasis: en la primera parte interpretó ‘Wonderwall’, que le permitió avanzar hasta la ronda final. Ya en el cierre, optó por ‘Stop crying your heart out’, pieza que solidificó su camino hacia la victoria. En esa instancia, superó a Marco Hurtado, quien quedó en el segundo puesto tras su imitación de Julio Iglesias.

El imitador de Liam Gallagher celebra su victoria en la temporada 2026 de 'Yo Soy', actuando en vivo ante una multitud emocionada. (Yo Soy)

El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando Martín recibió el trofeo y fue alzado por sus compañeros de competencia. A modo de celebración, tomó el micrófono para despedirse con una segunda interpretación de ‘Wonderwall’, agradeciendo desde el escenario el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria en el programa. El ganador no ocultó su emoción y destacó el esfuerzo realizado durante una década para alcanzar este logro.

“Veo este trofeo y veo sacrificio, esfuerzo, entrega, pero estoy orgulloso de mí, en serio. El día que tenga mis hijos les diré que fui campeón y que lo intenté en diez años. (…) Ustedes hicieron posible todo esto, mis amigos, mi familia, los chicos de la banda, y hasta personas que no conozco me han apoyado hasta el final”, expresó Martín tras bambalinas.

¿Qué participantes llegaron a la final de ‘Yo Soy’?

La jornada final de ‘Yo Soy’ reunió a cuatro imitadores que lograron destacarse entre decenas de postulantes durante la temporada 2026. Gael García, en el rol de Marciano Cantero, abrió la competencia con la interpretación de ‘Cada vez que te digo adiós’.

Luego, Ricardo Martín subió al escenario caracterizado como Liam Gallagher para interpretar ‘Wonderwall’. Posteriormente, Fernando Sosa asumió el reto de emular a Gustavo Cerati con la canción ‘La ciudad de la furia’, mientras que Marco Hurtado cerró la ronda inicial con ‘Quijote’, en homenaje a Julio Iglesias.

El imitador de Liam Gallagher celebra su victoria en Yo Soy 2026, sosteniendo el cheque de S/ 20,000 y el trofeo, rodeado de aplausos en el escenario. (Yo Soy)

Una vez cerradas las votaciones de la primera etapa, los imitadores de Marciano Cantero y Gustavo Cerati quedaron fuera de competencia, ocupando el cuarto y tercer puesto respectivamente. El desenlace se definió entre los imitadores de Liam Gallagher y Julio Iglesias, quienes protagonizaron una última ronda cargada de tensión y expectativa.

El formato interactivo de Latina TV permitió que el público decidiera en tiempo real al ganador, consolidando la popularidad de Ricardo Martín y su capacidad para conectar con la audiencia a través de su homenaje al exlíder de Oasis. El triunfo de Martín marca un nuevo capítulo en la historia del programa, que sigue siendo una plataforma de proyección para artistas emergentes y fanáticos de la música internacional.