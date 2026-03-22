Gigi Mitre responde a Pamela Franco y la enfrenta por su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”

Gigi Mitre y Rodrigo González no tuvieron piedad y le recordaron a Pamela Franco su pasado con Christian Cueva, señalando que ella es tan 'infiel y mentirosa' como Christian Domínguez. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El conflicto entre Pamela Franco y Christian Domínguez sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de ambos, que reavivaron viejos episodios de infidelidad y tensiones familiares. La intervención de Gigi Mitre en el programa ‘Amor y Fuego’ aportó una mirada crítica no solo sobre Domínguez, sino también sobre el pasado de Franco, generando debate en redes y en la opinión pública.

Gigi Mitre: “No es que uno sea mejor que el otro, son iguales”

Todo comenzó cuando Pamela Franco, invitada al programa ‘Q’ Bochinche’, expuso detalles de su relación con Christian Domínguez y su perspectiva sobre los últimos conflictos que involucran a la hija mayor del cantante y a la madre de esta, Melanie Martínez. Franco criticó duramente a Domínguez por su comportamiento, asegurando que él mismo se encargó de filtrar información personal y que prefirió “quedar como un cachudo antes que ser nuevamente el infiel del año”.

En respuesta, Gigi Mitre no dudó en recordarle a Franco su propio historial y la acusó de sostener una doble moral: “Tienes toda la razón, pero tampoco eres tan diferente, porque mientras que tú andabas con Christian Domínguez, también te andabas pachamanqueando con Christian Cueva. Entonces, ¿de qué lo señalas? De infiel, de infiel es que y todavía aclara: ‘Tú también, igual que él, infiel y mentirosa, diciéndole a Pamela López: ‘No, no la conozco’”.

Mitre, junto a Rodrigo González, insistió en que ambos protagonistas han incurrido en conductas similares y que, por ello, no existe una superioridad moral de parte de ninguno: “La sartén hablándole a la olla”, ironizó González, mientras Mitre remarcó: “No es que uno sea mejor que el otro, sino que los dos son iguales. Por eso que hasta han tenido hijo y todo. Y tú señalas y señalas y señalas, como que tú ya no tuviste rabo de paja”.

En audios exclusivos, Pamela Franco arremete con todo contra su expareja Christian Domínguez, revelando que entraba a su casa sin permiso y tildándolo de 'traicionero' por 'acuchillar por la espalda'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Mitre reconoció que Franco tiene razón en algunos de sus señalamientos sobre Domínguez, pero subrayó la necesidad de asumir la responsabilidad de las propias acciones: “No te sacudas, porque tú eres igual. Quitando eso, tienes razón en lo que dices. Es que es verdad”.

La conversación también abordó la reciente actitud de Franco, a quien Gigi describió como “cambiando de chip” y mostrando una faceta más confrontativa en medios. “Debe estar baja de conciertos”, sugirió la conductora, insinuando que el cambio de estrategia responde a motivos personales y laborales.

Polémica familiar y cuestionamientos a la imagen pública de Christian Domínguez

El enfrentamiento entre Pamela Franco y Christian Domínguez escaló luego de un live en TikTok en el que Franco y Melanie Martínez, madre de la hija mayor del cantante, sacaron a la luz viejos conflictos y criticaron el rol del artista como padre y expareja. Durante la transmisión, Franco relató detalles sobre el acceso de Domínguez a su vivienda tras la separación y las actitudes que motivaron que le retirara la llave. La cantante consideró que Domínguez “es capaz de hacer eso” y lamentó haberlo elegido como padre de su hija, reconociendo que ahora debe asumir las consecuencias de sus decisiones.

Martínez, por su parte, apuntó que la traición “es parte del ADN” de Domínguez y denunció la falta de comunicación con su hija Camila, quien también se pronunció en redes sociales para aclarar su postura frente a las críticas públicas y los rumores sobre la relación con sus hermanos. “Estoy cansada de que la gente opine sin saber lo que realmente pasa”, escribió Camila, en una clara referencia a los comentarios que circulan en el entorno familiar y mediático.

En audios exclusivos, Pamela Franco arremete con todo contra su expareja Christian Domínguez, revelando que entraba a su casa sin permiso y tildándolo de 'traicionero' por 'acuchillar por la espalda'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

En medio de la controversia, Christian Domínguez reapareció en ‘América Hoy’ para desmentir las insinuaciones de Franco y negar comportamientos inapropiados tras la ruptura. “Jamás, jamás pasó… yo he estado escuchando respuestas también. Me imagino que en un momento de calentura lo dijo de una manera, al día siguiente lo dijo de otra. Y seguramente en una entrevista le van a preguntar exactamente lo mismo y va a decir realmente lo que pasa, realmente”, afirmó Domínguez, atribuyendo las declaraciones de su expareja a malentendidos y tensiones propias del fin de la relación.

El cantante defendió su rol como padre y explicó que mantiene una relación cordial con Franco exclusivamente por el bienestar de su hija menor. “La cordialidad que yo tengo con ella es exclusivamente por el tema de mi hija”, aseguró, rechazando cualquier tipo de acercamiento sentimental o situación fuera de lugar.

Acusaciones cruzadas y el rol de los programas de espectáculos

La discusión pública también incluyó referencias a la filtración de información personal vinculada a Camila, la hija mayor de Domínguez. La influencer La Vitteri presentó conversaciones y audios que implicarían a Domínguez, Karla Tarazona y la cantante Norka Ascue, en los que se sugiere una estrategia para desacreditar a la menor en redes sociales. “Sácale su m... por desubicada”, se escucha en uno de los audios atribuidos al entorno.

Pamela Franco sostuvo en ‘Q’ Bochinche’ que Domínguez actuó de igual forma durante su relación y que ella misma fue víctima de filtraciones en momentos de vulnerabilidad. “Esa es su manera de operar, porque me hizo lo mismo con otra vocera en otro momento de mi vida, sino que yo soy grande, me las comí, también me cagó porque me vio destruida en algún momento de mi vida”, afirmó la cantante.

Gigi Mitre enfrenta a Pamela Franco en ‘Amor y Fuego’ por su historial de infidelidad y la acusa de doble moral en el caso Christian Domínguez.

Norka Ascue, señalada en el informe, ofreció disculpas públicas a Camila y su madre, reconociendo haber reaccionado de forma impulsiva y bajo presión en redes sociales. “Me excedí”, declaró Ascue, quien intentó distanciarse de la polémica.

Gigi Mitre, al opinar sobre los últimos acontecimientos, lamentó que la hija mayor de Domínguez esté en el centro de la polémica y cuestionó la imagen pública que el cantante ha construido como padre.

“Hace tiempo que vengo diciendo un gran padre no hace daño a la madre de sus hijos porque lo ven sufrir. Una vez se le escapó, fue un error, pero es una constante. Y ahora resulta todo lo que nos hemos venido a enterar. Pero que ellas dos estén así hablando y que la castillita de naipes se le va a caer, parecen dos despechadas”, concluyó la conductora.