Christian Domínguez aclara rumores y niega comportamientos inapropiados con Pamela Franco: “Jamás pasó”

Christian Domínguez negó rotundamente las acusaciones de Pamela Franco sobre comportamientos indebidos tras la ruptura.. TikTok: Ric La Torre

La polémica entre Christian Domínguez y Pamela Franco volvió a encenderse tras recientes declaraciones de la cantante, quien sostuvo en un live junto a Melanie Martínez que tuvo que quitarle la llave de su casa al líder de la Gran Orquesta Internacional por actitudes indebidas luego de su escandalosa ruptura.

Este lunes 17 de marzo, Domínguez volvió a ‘América Hoy’, reencontrándose con Janet Barboza y Edson Dávila, y decidió aclarar frente a cámaras las versiones de su expareja.

Christian Domínguez niega acusaciones: “Jamás pasó”

Ante la pregunta directa de Janet Barboza sobre los motivos por los que Pamela Franco le habría retirado el acceso a su vivienda debido a que se habría excedido de confianza, Christian Domínguez fue enfático:

“Jamás, jamás pasó… yo he estado escuchando respuestas también. Me imagino que en un momento de calentura lo dijo de una manera, al día siguiente lo dijo de otra. Y seguramente en una entrevista le van a preguntar exactamente lo mismo y va a decir realmente lo que pasa, realmente. De repente es un tema de interpretación que ella crea”, sostuvo el cantante.

Domínguez negó cualquier acercamiento amoroso o comportamiento inapropiado después de terminada la relación y consideró que las palabras de Pamela Franco fueron producto de un malentendido o de la tensión del momento.

Christian Domínguez aclara rumores y niega comportamientos inapropiados con Pamela Franco. América Tv

La polémica de la llave: ¿Qué pasó realmente?

Sobre el tema de la llave de la casa, el cumbiambero aclaró que fue una solicitud lógica tras el final de la relación, no un acto motivado por excesos de confianza.

“No, pero se te pasó un tiempo después de haber terminado con lo correspondiente, me pidió la llave, por supuesto, y está perfecto, pero que haya habido, algún tipo de tema… y ella lo sabe perfectamente porque lo he dicho en entrevistas. Entonces creo que después de la calentura del momento…”, explicó.

Janet Barboza insistió en si Pamela Franco finalmente rectificó sus declaraciones. Domínguez optó por no especular, pero subrayó que no salió a responder antes porque se encontraba de viaje.

Pamela Franco y Melanie Martínez y nuevas acusaciones contra Domínguez

La controversia creció luego de un explosivo live en TikTok donde Pamela Franco y Melanie Martínez, ambas exparejas del cantante, compartieron experiencias y críticas.

Melanie, madre de la hija mayor de Domínguez, afirmó que la traición es parte del “ADN” del artista y Pamela insinuó que la razón por la cual Christian ya no tiene acceso a su casa es por comportamientos pasados. “No te voy a hacer recordar por qué ya no entras a mi casa”, lanzó Franco, dejando entrever tensiones no resueltas.

Pamela también expresó su incomodidad con el doble discurso de Domínguez respecto a la paternidad y la relación pública con sus hijos. Melanie, por su parte, aseguró que hace ocho meses no habla con su hija Camila y criticó la imagen de cordialidad que Domínguez proyecta en televisión.

En Magaly TV La Firme, la conductora puso en duda algunas versiones sobre la relación entre Christian Domínguez, Pamela Franco y Karla Tarazona. ATV/ Magaly TV La Firme.

Christian Domínguez responde sobre su rol de padre

Durante su intervención en ‘América Hoy’, Christian aprovechó para desmentir la versión de Pamela Franco sobre su supuesta “desaparición” como padre.

“Yo hablo con Pamela todos los días, la gente está esperando que yo reaccione, yo pregunto como todos los días por mi hija, está un poco delicada de salud, algo leve, una gripe, y como si no pasara nada, la cordialidad que yo tengo con ella es exclusivamente por el tema de mi hija”, afirmó.

El cantante recalcó que mantiene una relación cordial con Franco exclusivamente por el bienestar de su hija y que no existe ningún tipo de acercamiento sentimental ni situación fuera de lugar.

Karla Tarazona se pronuncia tras polémica de Pamela Franco y Christian Domínguez. Captura: TikTok.

La versión de Pamela Franco: resentimientos y reclamos

Pamela Franco, al ser consultada por ‘América Hoy’, reiteró que está fastidiada por el comportamiento de Domínguez y cuestionó la manera en que se refiere a su hija.

“Sé feliz pero no escarbes, no jod..., Si eres feliz ya no nombres, no desentierres, compórtate. Si te quieren aguantar es tú problema, yo no tengo nada que ver, pero si me buscan y tú sabes cómo te portas... por favor... por eso yo te cerré la puerta, te quité la llave desde el comienzo”, expresó la cantante chimbotana.

Señaló que muchos de los conflictos derivan de la falta de claridad y el doble discurso del cantante, quien en pantallas muestra una imagen diferente a la realidad.

Ambas exparejas coincidieron en criticar la actitud pública de Domínguez, aunque el artista insiste en que todas las versiones recientes responden a malinterpretaciones y tensiones emocionales propias del fin de una relación.

Magaly Medina tras revelaciones de Pamela Franco: “Jamás empiezas así con esas confianzas”. Captura: Magaly Tv La Firme.