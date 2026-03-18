Pamela Franco sí cree que Domínguez filtró información de Camila y lamenta haberlo elegido como padre de su hija: “A mí me hizo lo mismo”

La intérprete rechaza las acciones atribuidas al cantante en la reciente controversia, recordando episodios personales y cuestionando su rol como figura paterna. Q' Bochinche.

Pamela Franco criticó duramente a Christian Domínguez tras darse a conocer acusaciones sobre la exposición pública de información vinculada a su hija Camila. El cantante fue señalado por, presuntamente, compartir datos de la menor con otras figuras con el fin de que estos fueran difundidos.

La cantante acudió al programa Q’ Bochinche y manifestó su malestar ante lo que considera una conducta repetitiva de su expareja. “A mí me hizo lo mismo”, aseguró Franco, luego de que se difundieran audios y testimonios en el programa Magaly TV La Firme, donde se sugiere que Domínguez habría filtrado detalles íntimos de su hija con el objetivo de desacreditarla en redes sociales.

Según informó Magaly TV La Firme, el caso surgió cuando la influencer La Vitteri presentó conversaciones y audios que implicarían a Domínguez, a su expareja Karla Tarazona y a la cantante Norka Ascue. El informe señala que la información filtrada incluía datos sensibles sobre la hija de Domínguez y su madre, Melanie Martínez. En uno de los audios, se escucha la frase: “Sácale su m... por desubicada”, lo que generó repercusiones inmediatas y críticas sobre la responsabilidad de los adultos en el manejo de datos personales de una menor.

Pamela Franco sí lo cree capaz a Christian Domínguez

Durante su intervención en Q’ Bochinche, Pamela Franco sostuvo que no le sorprende el comportamiento del cantante, ya que vivió una situación similar. “Él es el papá de mi hija y no saben el dolor que yo tengo de haber escogido, porque lo escogí, sí, yo tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones porque fui grande cuando tuve a mi hija. El dolor, porque sí tengo dolor, de saber que es capaz de hacer eso. Cosa que yo ya sabía”, afirmó la cantante.

Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez por exponer a Camila.

Franco recordó que también fue víctima de Domínguez y sufrió filtraciones cuando se encontraba vulnerable, en alusión la exposición de su relación con Christian Cueva.

“Esa es su manera de operar, porque me hizo lo mismo con otra vocera en otro momento de mi vida, sino que yo soy grande, me las comí, también me cagó porque me vio destruida en algún momento de mi vida”, señaló.

Magaly TV La Firme detalló que la denuncia de La Vitteri va más allá de la exposición mediática, ya que involucra la presunta utilización de información para atacar a una menor en redes sociales. Según la influencer, tanto Domínguez como Tarazona habrían participado activamente en el suministro de detalles personales.

“Dice Christian, dice Karla, si puedes decir esto... y ella me contaba cosas súper privadas (presuntamente de la hija) de temas de novio”, sostuvo La Vitteri, quien además afirmó que Norka Ascue justificó su apoyo a Domínguez por un supuesto acuerdo profesional. “Ella me dijo que lo iba a defender porque le iba a dar el estudio para que grabe su nueva canción”, añadió.

Magaly Medina le da la razón a Melanie Martínez y expone cómo Christian Domínguez utiliza a sus 'chupes' para atacar a su hija. Descubre los audios que demuestran la frialdad del cantante y la defensa de sus amigos | ATV / Magaly TV: La Firme

Frente a la magnitud de las acusaciones, el equipo de Magaly TV La Firme contactó a Norka Ascue para obtener su versión. La cantante negó haber participado en este tipo de campaña, aunque reconoció haber cometido excesos en su manera de comunicarse y ofreció disculpas públicas: “Me excedí”, expresó Ascue, intentando distanciarse de la polémica. Por su parte, ni Christian Domínguez ni Karla Tarazona respondieron a la acusación.

Norka Ascue se disculpa por sus comentarios hacia Camila, hija de Christian Domínguez

Norka Ascue ofreció una disculpa pública a Camila, la hija mayor de Christian Domínguez, tras la polémica generada por sus declaraciones contra la menor. Durante su participación en el programa Chimi Churri, la cantante admitió que sus palabras fueron producto del enojo y la presión del momento. “Que me disculpe de la manera en que me expreso. También a su mamá, que me perdone públicamente, porque ha sido la calentura del momento”, afirmó entre sollozos.

Ascue detalló que la situación se agravó por ataques recibidos en redes sociales, donde seguidores de Camila la confrontaron en sus transmisiones en vivo. “Toda su comunidad iba a mis redes a atacarme. Ya no hago live por eso”, explicó, reconociendo que la tensión la llevó a reaccionar de forma impulsiva. Finalmente, la cantante reiteró su arrepentimiento y pidió comprensión por el contexto emocional en el que ocurrieron los hechos.

Norka Ascue usó su programa para disculparse con la menor de edad. Chimi Churri