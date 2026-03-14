‘Escudo fronterizo’ que Chile construye en la frontera beneficiará al Perú, asegura el canciller Hugo de Zela

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, analiza la decisión de Chile de construir barreras físicas en la frontera. Asegura que la medida, destinada a frenar la migración irregular, es un acto de soberanía chilena que también beneficia al Perú.

El canciller del Perú, Hugo de Zela, se pronunció este 14 de marzo sobre la decisión del gobierno de José Antonio Kast de iniciar la construcción de barreras físicas en la frontera entre Perú y Chile, y aseguró que se trata de una medida soberana adoptada dentro del territorio chileno que incluso podría beneficiar al país al ayudar a frenar los cruces migratorios irregulares.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Cancillería peruana explicó que la decisión del gobierno chileno no constituye una intervención en territorio nacional, pues las obras se realizan exclusivamente del lado de Chile.

“Chile está actuando dentro de su territorio, no está haciendo nada en territorio peruano. No podría serlo en todo caso. El objetivo principal de esta medida es impedir que haya cruces irregulares en la frontera”, señaló.

El canciller agregó que la iniciativa podría tener un efecto positivo para el Perú, ya que evitaría que migrantes salgan de Chile e ingresen de forma irregular al país.

El canciller peruano Hugo de Zela se pronuncia sobre la construcción de la barrera Kast en la frontera entre Perú y Chile (Infobae)

“Eso es algo que a nosotros nos beneficia, puesto que impide que se produzcan ingresos irregulares al Perú, porque simplemente no van a poder salir de Chile”, indicó.

Medida de Chile no sorprende al Perú

De Zela también afirmó que la medida no tomó por sorpresa al gobierno peruano, ya que había sido anunciada previamente por Kast durante su campaña electoral y fue comentada entre ambas cancillerías.

“Esto no ha sido una sorpresa para nosotros. Ya ha sido conversado y es un tema en el cual hay un deseo de trabajar de manera conjunta porque no queremos tener problemas de ingresos o egresos irregulares en la frontera”, sostuvo.

El ministro informó además que sostuvo una conversación con su par chileno para abordar el tema y acordaron fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en la zona fronteriza.

Entre las medidas planteadas figura la convocatoria a una reunión del grupo de trabajo binacional de fronteras, con el objetivo de coordinar acciones frente a situaciones vinculadas con la seguridad y la migración.

Chile moviliza al Ejército y maquinaria pesada para reforzar control migratorio en la frontera norte. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/AFP)

Asimismo, se evalúa mejorar el intercambio de información entre las autoridades que vigilan la frontera y reforzar los sistemas de vigilancia tecnológica en el área.

“Tenemos la idea de tratar de implementar en la frontera una vigilancia tecnológica mejor que la que tenemos ahora y trabajar de manera coordinada”, explicó.

El canciller también resaltó la importancia de mantener el flujo ordenado de personas por los pasos fronterizos habilitados, especialmente por el impacto económico que tiene para la ciudad de Tacna el ingreso de visitantes chilenos.

“Nos interesa que los ciudadanos chilenos sigan viajando a Tacna y consuman productos y servicios peruanos, porque eso beneficia a nuestra ciudad fronteriza”, comentó.

Finalmente, De Zela confirmó que el gobierno chileno ya dispuso el inicio inmediato de los trabajos en la frontera, algo que consideró previsible debido a que el tema formó parte de las principales propuestas de campaña de Kast.