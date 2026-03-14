Perú

‘Escudo fronterizo’ que Chile construye en la frontera beneficiará al Perú, asegura el canciller Hugo de Zela

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú señaló que la medida busca frenar los cruces migratorios irregulares y podría ayudar a evitar ingresos ilegales desde Chile hacia Perú

Guardar
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, analiza la decisión de Chile de construir barreras físicas en la frontera. Asegura que la medida, destinada a frenar la migración irregular, es un acto de soberanía chilena que también beneficia al Perú.

El canciller del Perú, Hugo de Zela, se pronunció este 14 de marzo sobre la decisión del gobierno de José Antonio Kast de iniciar la construcción de barreras físicas en la frontera entre Perú y Chile, y aseguró que se trata de una medida soberana adoptada dentro del territorio chileno que incluso podría beneficiar al país al ayudar a frenar los cruces migratorios irregulares.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Cancillería peruana explicó que la decisión del gobierno chileno no constituye una intervención en territorio nacional, pues las obras se realizan exclusivamente del lado de Chile.

Chile está actuando dentro de su territorio, no está haciendo nada en territorio peruano. No podría serlo en todo caso. El objetivo principal de esta medida es impedir que haya cruces irregulares en la frontera”, señaló.

El canciller agregó que la iniciativa podría tener un efecto positivo para el Perú, ya que evitaría que migrantes salgan de Chile e ingresen de forma irregular al país.

El canciller peruano Hugo de
El canciller peruano Hugo de Zela se pronuncia sobre la construcción de la barrera Kast en la frontera entre Perú y Chile (Infobae)

“Eso es algo que a nosotros nos beneficia, puesto que impide que se produzcan ingresos irregulares al Perú, porque simplemente no van a poder salir de Chile”, indicó.

Medida de Chile no sorprende al Perú

De Zela también afirmó que la medida no tomó por sorpresa al gobierno peruano, ya que había sido anunciada previamente por Kast durante su campaña electoral y fue comentada entre ambas cancillerías.

“Esto no ha sido una sorpresa para nosotros. Ya ha sido conversado y es un tema en el cual hay un deseo de trabajar de manera conjunta porque no queremos tener problemas de ingresos o egresos irregulares en la frontera”, sostuvo.

El ministro informó además que sostuvo una conversación con su par chileno para abordar el tema y acordaron fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en la zona fronteriza.

Entre las medidas planteadas figura la convocatoria a una reunión del grupo de trabajo binacional de fronteras, con el objetivo de coordinar acciones frente a situaciones vinculadas con la seguridad y la migración.

Chile moviliza al Ejército y
Chile moviliza al Ejército y maquinaria pesada para reforzar control migratorio en la frontera norte. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/AFP)

Asimismo, se evalúa mejorar el intercambio de información entre las autoridades que vigilan la frontera y reforzar los sistemas de vigilancia tecnológica en el área.

“Tenemos la idea de tratar de implementar en la frontera una vigilancia tecnológica mejor que la que tenemos ahora y trabajar de manera coordinada”, explicó.

El canciller también resaltó la importancia de mantener el flujo ordenado de personas por los pasos fronterizos habilitados, especialmente por el impacto económico que tiene para la ciudad de Tacna el ingreso de visitantes chilenos.

Nos interesa que los ciudadanos chilenos sigan viajando a Tacna y consuman productos y servicios peruanos, porque eso beneficia a nuestra ciudad fronteriza”, comentó.

Finalmente, De Zela confirmó que el gobierno chileno ya dispuso el inicio inmediato de los trabajos en la frontera, algo que consideró previsible debido a que el tema formó parte de las principales propuestas de campaña de Kast.

Temas Relacionados

ChileHugo de Zelacontrol migratoriofrontera Perú y ChileKastperu-politica

Más Noticias

Christian Meier dedicó tema a Pedro Suárez Vértiz en el Gran Teatro Nacional y emocionó al recordar la última vez que lo visitó

El artista rindió tributo a su amigo en una noche marcada por la nostalgia, relatando su último encuentro y dedicando temas emblemáticos ante un público que respondió con ovaciones y aplausos

Christian Meier dedicó tema a

Fonavi: ¿Cuándo se cobraría el Reintegro 5? Estas son las nuevas fechas

Fuentes de la Comisión Ad Hoc revelaron a Infobae Perú que la fecha de pago se aplazaría. ¿En qué semanas podrían cobrar los exfonavistas en el Banco de la Nación?

Fonavi: ¿Cuándo se cobraría el

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los ‘blanquiazules’ iniciarán su lucha con las de Puente Piedra por su clasificación a las semifinales. Sigue las incidencias del primer choque de la llave

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima defenderá la punta en Cusco, Universitario hará lo suyo con UTC, Real Madrid intentará que las ausencias no le jugue en contra en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘íntimo’ llega al Cusco con la moral elevada tras afianzarse en la cima del Apertura 2026. Paolo Guerrero y Jairo Vélez se mantendrán como referentes en ofensiva. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimiro Montesinos escuchará sentencia del

Vladimiro Montesinos escuchará sentencia del caso ‘Sobres bomba’ este viernes 20 de marzo

César Acuña huye de la prensa luego de mitin en SJL: “Me llega lo que digan de mí los medios de comunicación”

Hoy es la segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto por el decanato del CAL

Mindef responde a Rafael López Aliaga por ofensa a las FF.AA. y exige respeto: “Trabajamos 24 horas por la ciudadanía”

Geiner Alvarado: PJ programó para el 17 de marzo audiencia de ampliación de prisión preventiva contra el exministro de Vivienda

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier dedicó tema a

Christian Meier dedicó tema a Pedro Suárez Vértiz en el Gran Teatro Nacional y emocionó al recordar la última vez que lo visitó

Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores: fue encañonada y accedieron a sus apps bancarias

Dónde ver en Perú las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 en streaming

Pamela Franco no descarta sumar a Leonard León tras anunciar canción con Melanie Martínez: “Creo que sí aceptaría”

Magaly Medina tras ‘live’ de Pamela Franco y Melanie: “Es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026