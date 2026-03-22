Carlos Galdós se defiende de frase “hombre no es gente” tras escandaloso ampay de chicos reality en Argentina: “No todos somos así”

Carlos Galdós se defiende de frase “hombre no es gente” tras escandaloso ampay de chicos reality en Argentina.

El reciente ampay que involucró a Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta en una desenfrenada fiesta en Argentina ha generado una ola de reacciones mediáticas y sociales.

Entre las frases más repetidas en redes tras el escándalo está “hombre no es gente”, utilizada para generalizar conductas infieles y cuestionar el compromiso masculino. Ante este clima, el conductor y comediante Carlos Galdós alzó la voz para rechazar los estereotipos y defender la idea de una masculinidad adulta y responsable.

Carlos Galdós: “No todos los hombres somos así”

En su programa, Carlos Galdós se pronunció abiertamente sobre la frase viral “hombre no es gente” y el impacto que ha tenido tras el ampay.

“No estoy de acuerdo. No todos los hombres somos así. Que los chiquitos de los realities y el amigo involucrado sean así no significa que todos los hombres seamos así. Un hombre adulto no pone en riesgo a su entorno, no pone en riesgo a su pareja, valora, cuida, protege. Un hombre adulto toma decisiones”, aseguró el conductor.

Galdós enfatizó que la verdadera madurez masculina se demuestra al saber decir no a situaciones que pueden dañar a la familia y al entorno personal.

“Un hombre adulto dice: ‘Esto no me conviene, no, gracias’. De ahí derivamos que estas personas no son adultos, son niños, que responden a sus impulsos, responden al placer y eso no lo hace un adulto. Eso es muy de los niños”, recalcó.

El conductor Carlos Galdós rechaza generalizaciones tras el escándalo de chicos reality en Argentina y pide diferenciar entre inmadurez y verdadera hombría.Tiktok.

El ampay que desató la polémica: fiesta, excesos y traiciones

La frase de Galdós surge en un contexto de máxima exposición mediática tras la emisión del ampay por 'Magaly TV La Firme’. El reportaje mostró a Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta en un fin de semana de fiesta en Buenos Aires, que incluyó alcohol, música, y la presencia constante de jóvenes acompañantes.

Las imágenes los mostraron bailando, bebiendo y, en el caso de Irivarren, besando a otras mujeres, a pesar de tener relaciones sentimentales formales en Perú.

El informe fue presentado con un tono crítico, destacando la planificación y premeditación del viaje, y cuestionando el respeto y la fidelidad de los involucrados hacia sus parejas.

El escándalo reavivó el debate social sobre la fidelidad, la madurez y el verdadero significado de ser hombre. Para muchos usuarios, las actitudes de los chicos reality refuerzan clichés negativos sobre la figura masculina, mientras que otros defienden que no se puede juzgar a todos por igual. Las palabras de Carlos Galdós llegaron como un llamado a la reflexión: “No todos los hombres somos iguales, hay quienes elegimos cuidar a nuestra familia y tomar decisiones responsables”.

Magaly Medina cuestionó el nivel de compromiso de los chicos reality. ATV/ Magaly TV La Firme.

Consecuencias en la farándula: rupturas, disculpas y autocrítica

El impacto del ampay fue inmediato. Mario Irivarren admitió públicamente su infidelidad hacia Onelia Molina y pidió perdón en el programa ‘La Manada’, asumiendo la pérdida de una de las mejores mujeres que ha conocido. Irivarren reconoció que “se sobrelimitó” y que ahora le toca asumir las consecuencias de su error, enfrentando el final de su romance con autocrítica y sin excusas.

Said Palao, por su parte, ofreció disculpas públicas a Alejandra Baigorria, admitiendo que no supo valorar su matrimonio y que toda la responsabilidad recae en él. Su mensaje, sin embargo, fue recibido con escepticismo y críticas en redes sociales, donde muchos lo tildaron de “falso” y poco sincero.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina cierran comentarios en redes tras imágenes de Said Palao y Mario Irivarren con mujeres en Argentina. IG

Magaly Medina, conductora del programa que destapó el escándalo, también fue contundente sobre el impacto de las acciones de los protagonistas en sus parejas y familias.

Según Medina, las imágenes no solo mostraron falta de respeto, sino una desconexión emocional total, especialmente en el caso de Alejandra Baigorria, quien ha manifestado su deseo de formar una familia.