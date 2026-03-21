Tragedia en la Carretera Central: bus con integrantes de la banda Show Selección Huanri cae al río Mantaro

Tragedia en la Carretera Central: bus con músicos cae al Mantaro y deja un fallecido| Facebook

Un ómnibus que trasladaba a integrantes de la agrupación musical Show Selección Huanri sufrió un accidente en la Carretera Central, a la altura del sector Rosario Curicaca, cerca de Pachacayo, y terminó cayendo al río Mantaro. El siniestro provocó la muerte de una persona y más de 20 heridos, según información preliminar.

Los medios regionales reportaron que algunos pasajeros lograron salir por las ventanas del vehículo, mientras otros permanecían atrapados en el interior. El bus transportaba a los músicos rumbo a una presentación en Apata, Jauja, cuando, a pocos minutos de llegar a su destino, se despistó y cayó al río. La información preliminar indica que la unidad pertenece a la banda Show Selección Huanri.

Un vehículo que trasladaba a integrantes de una banda musical terminó en el río en las cercanías de Pachacayo, donde testigos reportaron escenas de desesperación y el traslado de heridos al hospital| Radio Taki

Más de 20 heridos deja accidente de tránsito

La emergencia movilizó a transportistas de otras unidades, quienes brindaron auxilio inicial a los afectados hasta la llegada de la Compañía de Bomberos de Jauja y efectivos de la Policía de Carreteras Acolla. Fuentes locales confirmaron que más de 20 personas fueron trasladadas al centro de salud debido a lesiones de diversa gravedad.

Tragedia en la Carretera Central: bus con músicos cae al Mantaro y deja un fallecido|Foto: Informativo Sputnick Mundo (ISM)

Las autoridades esperaban la llegada del Fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver, según detallaron medios locales. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente. Equipos de rescate continúan trabajando en la zona para descartar la presencia de más personas atrapadas en el interior del ómnibus.

Oriol Trujillo Vargas, músico natural de Challhuayaco, distrito de San Marcos, fue identificado como la única víctima mortal del accidente. Reconocido en la comunidad musical de Huari y la zona de Conchucos, Trujillo Vargas dedicó su vida a la música, fundando la Banda San Juan Bautista de Challhuayaco y participando en diversas agrupaciones durante su trayectoria.

Su fallecimiento generó gran pesar entre familiares, amigos y colegas, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador, comprometido con su arte y con la cultura de su tierra.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes medios ante un accidente en carretera.

Emergencias (Central 105): Ante un accidente de tránsito, la primera acción recomendada es comunicarse con la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú. Este canal permite alertar rápidamente a las autoridades para que coordinen la llegada de patrullas, equipos de rescate y personal médico al lugar del siniestro.

Bomberos (116): La llamada a la Central de Bomberos, marcando el 116, resulta fundamental en situaciones donde hay personas atrapadas o heridas. Los bomberos están capacitados para realizar labores de rescate, prestar primeros auxilios y asegurar la zona del accidente para evitar riesgos adicionales.

Samu (106): El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu) puede ser contactado a través del 106. Este servicio provee atención médica prehospitalaria, envío de ambulancias y soporte vital básico o avanzado en casos de lesiones graves, facilitando el traslado inmediato a centros de salud.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Las víctimas de accidentes pueden acceder a cobertura médica y a indemnizaciones a través del SOAT. Para activar este canal, se debe informar a la aseguradora lo antes posible y presentar la documentación del accidente, lo que agiliza la atención médica y los procesos de compensación.