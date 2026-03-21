Niña de tres años muere tras huaico en Huánuco que arrasó viviendas y cultivos y dejó varias familias damnificadas

Familias del distrito de Santa María del Valle en Huánuco claman por ayuda urgente tras perderlo todo a causa de un violento huaico. El desastre natural se llevó sus hogares, alimentos y pertenencias, dejando un saldo de 197 familias afectadas y la muerte de una menor de edad. Fuente: TVPerú Noticias

Un huaico provocado por intensas lluvias en Pacaypampa, Santa María del Valle, Huánuco dejó la muerte de una niña de tres años y graves daños materiales. El deslizamiento de lodo y piedras, registrado la tarde del último viernes tras varios días consecutivos de precipitaciones, debilitó el terreno y elevó el caudal de las quebradas, lo que activó una quebrada y arrasó viviendas, cultivos y vehículos. Esto impidió que decenas de familias pudieran ponerse a salvo a tiempo.

El huaico descendió desde las zonas altas con fuerza, dejando destrucción a su paso. Frente a la emergencia, los pobladores buscaron refugio en zonas más seguras o en viviendas de vecinos para resguardarse del peligro.

Hasta el momento, 197 personas han sido empadronadas como damnificadas y requieren apoyo urgente. La situación sigue siendo crítica ante el pronóstico de nuevas lluvias, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan más huaicos en las próximas horas.

Una vivienda en Pacaypampa, Santa María del Valle, Huánuco, quedó completamente destruida y cubierta de lodo tras el huaico provocado por intensas lluvias, que también causó la muerte de una niña y grandes pérdidas materiales. (Foto: Facebook / Tu diario Huanuco )

Niña de tres años muere tras ser arrastrada por huaico

La muerte de la menor ocurrió cuando fue arrastrada por el huaico mientras viajaba en una camioneta junto a su familia. El vehículo fue alcanzado por la corriente de lodo y piedras y desplazado violentamente hacia una zona cercana al río.

El hecho ha afectado profundamente a los vecinos de Pacaypampa. La niña perdió la vida en medio del desastre y su familia quedó en situación de total vulnerabilidad tras perder sus pertenencias.

Wilson Palomino confirmó el fallecimiento y detalló la magnitud del evento: “La gente está desesperada, ha perdido un montón de cosas. Una niña lamentablemente ha muerto, se la ha llevado la quebrada”, afirmó a RPP Noticias. Señaló que el huaico también arrastró vehículos, dificultando aún más las labores de atención.

Residentes de Pacaypampa, Santa María del Valle, Huánuco, evalúan los graves daños materiales en sus hogares y alrededores tras un devastador huaico provocado por intensas lluvias. (Foto: X / @COENPeru)

Familias lo pierden todo tras huaico que devastó Pacaypampa

El huaico dejó varias viviendas completamente destruidas o inhabitables por la acumulación de lodo, mientras que otras perdieron todos sus enseres. Familias enteras vieron desaparecer en minutos lo que habían construido durante años.

Los pobladores informaron que el huaico arrasó con cocinas, camas, utensilios y ropa. Una de las damnificadas resumió: “Lo hemos perdido todo. No tenemos nada, ni comida, todo se ha llevado”, según narró a TVPerú Noticias. También indicaron que el desastre ocurrió entre las cinco y seis de la tarde, cuando muchas familias se encontraban en sus viviendas.

La afectación incluyó los cultivos de maíz, hortalizas y animales menores, que forman la base de la economía local. Estas pérdidas tendrán consecuencias económicas importantes y repercutirán en la alimentación de las familias durante los próximos meses.

Familias afectadas piden apoyo inmediato tras perderlo todo

Tras el desastre, las familias damnificadas requieren alimentos, agua potable, ropa, camas y carpas para resguardo, ya que muchas han quedado sin un lugar donde dormir.

Un huaico masivo en Pacaypampa, Huánuco, causado por intensas lluvias, dejó una vivienda parcialmente destruida, escombros de ladrillo y una gran cantidad de lodo, evidenciando graves daños materiales. (Foto: Facebook / Tu diario Huanuco )

“Víveres, camas, carpas, necesitamos de todo”, expresó otra de las personas afectadas, quien relató que han debido pasar la noche en casas prestadas. En algunos casos, varias familias comparten espacios reducidos, reflejando la precariedad de la situación actual.

Se registró también la pérdida de útiles escolares, uniformes y materiales educativos, situación que afecta directamente a los niños que deben retomar clases en los próximos días. Por este motivo, los pobladores solicitaron apoyo inmediato de las autoridades locales, regionales y nacionales.

El alcalde Palomino solicitó atención urgente para la emergencia, indicando que los recursos actuales son insuficientes y que se requiere una intervención inmediata para asistir a las familias y trasladarlas a zonas seguras.

Lluvias intensas en Huánuco elevan riesgo de nuevos huaicos

La situación en Huánuco persiste como crítica debido a las condiciones climáticas. La región enfrenta lluvias intensas desde hace al menos cuatro días, principalmente por las tardes y noches, lo que ha incrementado el riesgo de nuevos huaicos y deslizamientos.

Un huaico en Pacaypampa, Santa María del Valle, Huánuco, dejó una niña fallecida y graves daños materiales tras intensas lluvias, como se observa en esta vivienda y vehículo cubiertos de lodo. (Foto: Facebook / Gobierno Regional de Huánuco)

Estas precipitaciones han provocado el colapso de algunos tramos de la carretera central y han afectado vías de acceso, lo que dificulta el tránsito y el traslado de ayuda humanitaria. Además, la acumulación de agua en ciertas zonas podría generar problemas sanitarios, como la proliferación de mosquitos.

Las autoridades han informado que las lluvias continuarán, por lo cual la población permanece en alerta. El temor a nuevos eventos mantiene en zozobra a los vecinos, quienes exigen medidas urgentes de prevención y atención.