Lluvias intensas en el país: conoce los principales riesgos y cómo protegerte de huaicos, aluviones y desbordes

Simulacros, preparación comunitaria y conocimiento de los teléfonos de emergencia ayudan a minimizar los efectos de los fenómenos naturales

Fenómenos asociados a las lluvias:
Fenómenos asociados a las lluvias: inundaciones, deslizamientos y la importancia de la preparación ante emergencias. (Foto: Agencia Andina)

Las lluvias intensas que se registran en el país generan una serie de desastres que afectan la seguridad de la población. Estos eventos provocan pérdidas humanas, lesiones de diversa gravedad y daños materiales significativos. Diversos peligros están vinculados a las precipitaciones, por lo que es fundamental conocerlos y tomar medidas para reducir sus efectos.

Entre los principales riesgos asociados a las lluvias intensas destacan el huaico, la inundación, el lahar, el aluvión, el derrumbe, el desborde y el deslizamiento. Cada uno de estos fenómenos tiene características propias y puede impactar de manera distinta a las comunidades expuestas.

El huaico, conocido también como lloclla en quechua, ocurre frecuentemente en las cuencas hidrográficas durante la temporada de lluvias. Se manifiesta de forma rápida y suele estar acompañado de ruido y olor a barro. Los huaicos contribuyen a las inundaciones al desembocar en los ríos y provocan daños materiales en las zonas de alto riesgo del cauce.

El derrumbe masivo causado por
El derrumbe masivo causado por intensas lluvias dejó al centro poblado de Chacaneque, en Puno, sepultado y en emergencia humanitaria.

Tipos de peligros y características

La inundación se produce por el desborde de ríos, lagos o mares, cubriendo temporalmente terrenos bajos y zonas adyacentes a sus riberas. Suele ocurrir durante periodos de intensas precipitaciones, marejadas o tsunamis.

El lahar es un flujo de lodo de origen volcánico que se desplaza por las quebradas cercanas a los volcanes. Está compuesto por ceniza y fragmentos de roca volcánica arrastrados por el agua de lluvias o el deshielo. Su velocidad puede variar entre 20 y 60 kilómetros por hora, y su alcance depende de la cantidad de agua y materiales incorporados.

El aluvión implica el desplazamiento violento de una masa de agua mezclada con sedimentos y bloques de roca. Se desplaza rápidamente por quebradas o valles en pendiente, y puede originarse por la ruptura de diques, el desembalse súbito de lagunas o lluvias intensas en las partes altas.

Cenepred alerta riesgo muy alto
Cenepred alerta riesgo muy alto por lluvias intensas: 1.3 millones de personas en peligro en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Otros fenómenos vinculados a las lluvias

El derrumbe consiste en la caída de masas de tierra, piedras y restos vegetales, causado por el socavamiento de bases en laderas o riberas. Factores como la lluvia, la actividad sísmica o intervenciones humanas pueden contribuir a este suceso.

El desborde ocurre cuando el agua de un río sale de su cauce y cubre áreas normalmente secas. Puede desarrollarse de manera lenta, durante horas o días, o repentina, sin previo aviso.

El deslizamiento se refiere a la ruptura y desplazamiento de masas de suelo, rocas o rellenos, en taludes naturales o artificiales. Este fenómeno se caracteriza por un plano de deslizamiento definido a lo largo del cual se produce el movimiento.

Zonas anegadas en Pangoa. Comunidades
Zonas anegadas en Pangoa. Comunidades nativas son las más afectadas por las lluvias intensas. (Facebook)

Preparación y mitigación

Evitar la instalación de asentamientos en cauces de quebradas propensas a huaicos es la principal medida preventiva. Cuando inicia la temporada de lluvias, las quebradas se activan y pueden generarse huaicos que alcanzan las zonas bajas y el cauce de los ríos, afectando a quienes habitan en su trayecto.

La presencia de poblaciones en estos lugares aumenta el riesgo de daños a viviendas y peligro para sus habitantes. El impacto puede ser grave, con posibilidad de heridos o víctimas fatales debido a la fuerza del fenómeno.

Uno de los recursos clave es el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate), que envía mensajes y alarmas a los teléfonos celulares para advertir sobre peligros inminentes o en desarrollo. Este sistema facilita que comunidades y organizaciones se preparen y actúen con anticipación para minimizar pérdidas.

Indeci advierte que casi 200
Indeci advierte que casi 200 mil familias en Huánuco serían afectadas por fuertes lluvias. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo actuar antes, durante y después?

El Indeci aconseja ubicar las viviendas en zonas seguras, lejos de áreas con antecedentes de huaicos, aluviones o desbordes. La siembra de árboles y arbustos contribuye a la estabilidad del suelo y reduce el riesgo de deslizamientos.

En ese sentido, recomienda tener a disposición números de emergencia, participar en simulacros y conocer las rutas de evacuación y las zonas seguras de la localidad. Disponer de una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, baterías, radio a pilas y un botiquín de primeros auxilios es fundamental para afrontar situaciones de riesgo.

Defensa Civil - INDECI
Defensa Civil - INDECI

En caso de presentarse un evento peligroso, resulta esencial mantener la calma, atender las alertas oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. La evacuación debe realizarse de inmediato hacia las zonas seguras, llevando la mochila de emergencia. Tras el evento, se aconseja evitar las áreas afectadas y colaborar en las labores de rescate y limpieza solo cuando lo dispongan las autoridades de defensa civil.

