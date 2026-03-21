Médico que abandonó a cachorros y golpeó a veterinario fue despedido de centro médico: “Ya no pertenece a nuestro equipo”

Médico es retirado de centro de salud tras ser vinculado a caso de violencia contra veterinario. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: América Noticias)

Un centro médico privado anunció la separación inmediata del médico Yocer Pinto Briceño, luego de que se difundieran videos que lo involucran en un hecho de violencia que involucró el abandono de cachorros y la agresión a un veterinario en Surco.

El caso generó una amplia reacción e indignación en redes sociales, así como cuestionamientos hacia la institución por el vínculo laboral con el profesional. Además, usuarios han exigido la máxima sanción contra Pinto Briceño.

Ante la controversia, la empresa Tianmen emitió dos comunicados en los que fijó su posición institucional, marcó distancia de lo ocurrido y detalló las acciones adoptadas frente al caso.

Centro médico despide a doctor tras denuncia por abandono de cachorros y agresión a veterinario. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video América Noticias)

Deslinde institucional y acciones iniciales

En su primer pronunciamiento, la empresa buscó aclarar su rol frente a los hechos difundidos públicamente. “La empresa Tianmen no se hace responsable por las acciones y/o comentarios realizados por su personal fuera del espacio y horario de trabajo”, indicó en el documento.

Asimismo, fijó su postura respecto a este tipo de conductas. “Tianmen no aprueba, no apoya ni tolera ningún tipo de violencia, ya sea contra las personas o contra los animales”, señaló, en medio de las reacciones generadas en redes sociales.

En ese mismo comunicado, la institución informó que activó sus mecanismos internos. “Estamos tomando las medidas pertinentes con el personal involucrado”, precisó, en referencia a sus procedimientos internos.

Centro médico anuncia salida de doctor tras polémica por presunto maltrato animal y agresión. (Foto: FB/@TianmenMedicinaAlternativa)

Despido, proceso legal y reacciones

Un día después, el centro médico emitió un segundo comunicado en el que confirmó la desvinculación de Yocer Pinto Briceño. “El Dr. Pinto, quien formaba parte de nuestro staff médico, ya no pertenece a nuestro equipo de trabajo”, informó.

En el mismo pronunciamiento, la empresa se refirió al estado del caso. “Actualmente, el caso se encuentra en manos de los organismos correspondientes, quienes están llevando a cabo el proceso legal pertinente por los hechos ocurridos”, indicó.

La institución también alertó sobre situaciones registradas tras la difusión del caso. “Hemos sido objeto de amenazas y mensajes intimidatorios por parte de personas que insisten en vincular a nuestra institución con estos hechos”, advirtió, al tiempo que reiteró su compromiso con un entorno seguro y pidió respeto hacia su personal.

Centro médico despide a doctor tras denuncia por abandono de cachorros y agresión a veterinario. (Foto: FB/@TianmenMedicinaAlternativa)

Colegio médico del Perú inicia proceso ético

El Colegio Médico del Perú (CMP) inició un proceso ético contra Yocer Pinto Briceño por agresión física a un veterinario en el distrito de Surco. El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, generó rechazo en la opinión pública y motivó la intervención de la institución para esclarecer la conducta del profesional de la salud. El CMP señaló que el procedimiento busca determinar si hubo una infracción a los principios y normas éticas que rigen el ejercicio médico.

La entidad informó que el proceso se desarrolla conforme a su reglamento interno, el cual contempla la recopilación de evidencia y el testimonio de las partes implicadas. El médico involucrado será citado para presentar su descargo y responder por las presuntas faltas cometidas. El CMP resaltó que la investigación se realizará con imparcialidad y respeto al debido proceso, garantizando la defensa del profesional denunciado.

Colegio Médico del Perú inicia proceso ético tras agresión de un médico a veterinario en Surco. (Foto: FB/@Colegio Médico del Perú)

El Colegio Médico reiteró su compromiso con la defensa de los valores éticos y la protección de la imagen de la profesión. Asimismo, exhortó a sus miembros a mantener una conducta adecuada tanto en el ámbito profesional como personal. El resultado del proceso ético podría derivar en sanciones disciplinarias, según lo determine la investigación en curso.