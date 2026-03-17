Abandonó a ocho cachorros en la madrugada en Surco y agredió a veterinario que le exigió cumplir protocolos, pero alega defensa propia

Un hombre, identificado como el médico Yocer Pinto Briceño, fue captado por cámaras de seguridad abandonando a ocho cachorros en una caja frente a una veterinaria en Surco. Al ser confrontado por el personal, el sujeto reaccionó violentamente, agrediendo físicamente al veterinario de turno. Fuente: Exitosa Noticias

Un hombre identificado como Yoser Pinto Briseño abandonó ocho cachorros en una caja en la puerta de la clínica veterinaria Animal Surco, en el distrito limeño de Surco, durante la madrugada. Tras ser confrontado por el personal médico del establecimiento veterinario, el sujeto golpeó en el rostro al veterinario de guardia y fue finalmente detenido por agentes de serenazgo de la Municipalidad de Surco.

Según la información confirmada por el médico jefe de la clínica, César Pizcoya —citada por Exitosa—, los hechos se desencadenaron cuando la camioneta negra, conducida por Pinto Briseño, se detuvo cerca de las 2:00 a. m. para arrojar la caja con los animales. La clínica cuenta con cámaras de seguridad que permitieron verificar la secuencia y facilitar la intervención del serenazgo, con respaldo de la Municipalidad de Surco.

Ocho cachorros fueron abandonados en Animal Surco. En este momento, siete permanecen en observación y uno se encuentra en la unidad de cuidados intensivos debido a su delicado estado de salud, informó César Pizcoya a Exitosa. Los cachorros, que tienen apenas una semana de vida, serán puestos en adopción en las próximas semanas. Las autoridades buscan generar conciencia sobre la sanción que implica este tipo de conductas en Perú. La Ley 3047 de protección y bienestar animal sanciona con penas de hasta cinco años de prisión el abandono y el maltrato.

Médico abandonó a ocho cachorros en la veterinaria Animal Surco

El abandono fue perpetrado en la madrugada en la clínica veterinaria Animal Surco. El hecho, informado por RPP Noticias, señala que Yoser Pinto Briseño lanzó la caja con los ocho cachorros en la puerta del establecimiento. El veterinario de guardia, Gonzalo Roque, junto a la recepcionista, intentó evitar el abandono e insistió en que el protocolo para la entrega responsable de animales exige ser realizado durante el día y con formalización previa, algo que el implicado rehusó acatar.

Un hombre agredió a un veterinario de la clínica Animal Surco en el distrito de Surco, Perú, tras ser confrontado por abandonar ocho cachorros en la puerta del establecimiento durante la madrugada. (Composición: Infobae Perú)

De acuerdo con el testimonio de César Pizcoya, citado por RPP Noticias, el agresor no solo ignoró el pedido de cumplir los protocolos, sino que desafió al personal indicando: “No me importa si me denuncian”. En el momento del incidente, Pinto Briseño mostró un carnet que lo identificaba como médico y manifestó su profesión, aparentando inmunidad. Se verificó después en el Colegio Médico del Perú que figura como médico colegiado con código activo.

Imágenes captadas por las cámaras de la clínica permitieron a la Municipalidad de Surco —según relató César Pizcoya a Exitosa— identificar y retener al responsable, quien fue derivado por el serenazgo a la comisaría local para las diligencias legales correspondientes.

Agresión física al veterinario tras el reclamo por el abandono

Después de que el personal lo interpelara por el abandono de los cachorros, Yoser Pinto Briseño agredió físicamente al veterinario de turno, Gonzalo Roque, lanzándole más de cinco puñetazos en el rostro, según explicó César Pizcoya en diálogo con Exitosa. Dos mujeres acompañantes también participaron de la agresión, con cachetadas y arañazos. El ataque tuvo lugar alrededor de las 2:00 a. m. y dejó a Roque con lesiones en el rostro que requirieron atención de emergencia en un hospital local y la evaluación por parte del médico legista, informó RPP Noticias.

El agresor, al descender de su vehículo para atacar, reiteró su desinterés por la denuncia y mantuvo una actitud desafiante frente al personal y las autoridades. De acuerdo con testigos, el protocolo institucional de la veterinaria busca garantizar la adopción responsable de animales y prevenir el abandono, con entregas pactadas en horario diurno y mediante registro previo.

El médico Yoser Pinto Briseño ofreció su versión de los hechos en Panamericana Televisión tras ser señalado por el abandono de ocho cachorros y agredir a un veterinario en Surco. (Composición: Infobae Perú)

La rápida intervención del personal de la clínica y el respaldo de agentes municipales permitió la detención de Pinto Briseño, que fue trasladado a la comisaría distrital para la apertura de la denuncia penal por maltrato animal y agresión física a un profesional de salud, conforme a la normativa vigente en el país.

Estado de los cachorros y proceso de adopción tras el incidente

Los ocho cachorros arrojados en la puerta de la veterinaria presentan diferentes estados de salud. Según detalló César Pizcoya a Exitosa, uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos, mientras el resto sigue en observación bajo la vigilancia del equipo médico. El proceso de adopción se iniciará en unas semanas, garantizando prioridad al bienestar de los animales durante el periodo de recuperación.

Los ocho cachorros arrojados en la puerta de una veterinaria se recuperan bajo observación médica, con uno de ellos en cuidados intensivos. (Composición: Infobae Perú)

La clínica Animal Surco, ubicada en Tomás Marsano 4391, promueve la adopción responsable e invita a la ciudadanía interesada en ofrecer un hogar a estos cachorros a contactarse próximamente al número 907 092 153, proporcionado por el centro veterinario y transmitido por Exitosa. Esta medida busca tanto salvaguardar la vida de los animales como generar conciencia sobre el alcance legal y ético del abandono en el país.

El caso ha reforzado la vigencia de la Ley de Protección y Bienestar Animal – Ley 3047, que estipula responsabilidad penal para delitos como abandono y maltrato. Continúan las investigaciones contra Yoser Pinto Briseño, mientras las autoridades exhortan a la comunidad a reportar casos similares para proteger la integridad de los animales y asegurar la aplicación de la legislación.

Médico brinda asegura que agresión fue en defensa propia

El médico Yoser Pinto Briseño ofreció su versión de los hechos en diálogo con Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, tras ser señalado por abandonar ocho cachorros y agredir a un veterinario en Surco. Pinto Briseño aseguró que no cometió un abandono, sino que recogió a los cachorros de un basurero y los llevó a una clínica veterinaria que, según él, promueve la adopción de animales. “Los perros estaban en un basurero y se los llevé a esta gente que hace publicidades engañosas diciendo que rescatan perros y los dan en adopción”, afirmó.

Yoser Pinto Briseño, señalado por abandonar ocho cachorros y agredir a personal de una veterinaria en Surco, asegura que solo respondió en defensa propia. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Respecto a la falta de coordinación, Pinto Briseño argumentó que la situación fue imprevista y que acudió a la veterinaria porque era la única opción disponible a las dos de la mañana. Criticó al establecimiento por, supuestamente, cobrar “ciento cincuenta soles por perro” para gestionarlos en adopción, y reclamó que no se mostraran todos los videos de las cámaras de seguridad, insinuando que la difusión de los hechos es parcial.

Sobre la agresión denunciada por el personal veterinario, Pinto Briseño negó haber iniciado el ataque y sostuvo que actuó en defensa propia tras un altercado con el médico de guardia. Reiteró que no tiene denuncia formal en su contra y recalcó que está colegiado y habilitado para ejercer la medicina en el país. Solicitó públicamente que se difundan las grabaciones completas para esclarecer el incidente.