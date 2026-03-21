Perú

Congreso firma autógrafa de ley de bono mensual vitalicio de 1.130 soles para veteranos de la lucha antiterrorista

Autógrafa ya fue remitida al presidente interino José María Balcázar para que la promulgue u observe

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Cerca de 9 mil veteranos
Cerca de 9 mil veteranos serían beneficiados con norma aprobada por el Congreso. Foto: Presidencia

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que otorga un bono mensual vitalicio de 1.130 soles a los denominados “veteranos de la pacificación nacional”.

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, el perulibrista Waldemar Cerrón, suscriben la autógrafa.

La autógrafa de la norma ya fue remitida al Despacho Presidencial para que el presidente interino José María Balcázar, en un plazo de 15 días, la promulgue o la observe.

En caso de que cumplido dicho plazo Balcázar no haya promulgado u observado la ley, el Parlamento ordena su publicación en el diario oficial El Peruano.

Autógrafa de la ley que
Autógrafa de la ley que otorga bono mensual vitalicio a veteranos.

De acuerdo con la Ley 30826, un veterano de la pacificación nacional es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”.

Según el dictamen aprobado, la norma beneficiaría a 8.997 veteranos, aunque en su primer año alcanzaría a 1.799 veteranos. El gasto en su primera año ascendería a 24 millones de soles.

¿En qué consiste el bono para veteranos?

La norma establece la entrega de una bonificación mensual de 1.130.00 soles. Es importante destacar que este beneficio tiene un carácter vitalicio e intransferible, pero no es remunerativo ni pensionable, por lo que no está sujeto a cargas sociales ni forma parte de beneficios laborales.

Entrega de bono a veteranos
Entrega de bono a veteranos será escalonado. Foto: Presidencia

Requisitos para acceder al bono mensual vitalicio

Para acceder a este pago, los licenciados deben haber obtenido el reconocimiento de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al 31 de diciembre de 2024. Los requisitos específicos incluyen:

  • Haber realizado el servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
  • Haber servido en zonas de emergencia y realizado acciones pacificadoras validadas por su institución armada.
  • Contar con un tiempo de servicio consecutivo de entre 12 y 24 meses.
  • Haber ostentado grados específicos al terminar su servicio, como recluta, soldado, cabo o sargento (según la institución: Ejército, Marina o Fuerza Aérea).
  • No ser deudor alimentario y no contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.

Cronograma de implementación del bono mensual vitalicio

La entrega del bono no será inmediata para todos, sino que se realizará de forma progresiva durante 5 años, priorizando a los veteranos por grupos de edad:

  1. Año 1: Mayores de 60 años o con discapacidad permanente.
  2. Año 2: Veteranos de entre 55 y 59 años.
  3. Año 3: Veteranos de entre 50 y 54 años.
  4. Año 4: Veteranos de entre 45 y 49 años.
  5. Año 5: Veteranos de entre 40 y 44 años.

Los plazos para acceder al bono mensual vitalicio

Los veteranos que cumplan con los requisitos podrán presentar su solicitud desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027. Por su parte, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Defensa y Economía, tiene un plazo de 60 días hábiles para emitir las normas reglamentarias necesarias.

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