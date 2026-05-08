Perú

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 8 de mayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Cuzco para este viernes 8 de mayo.

PUBLICIDAD

El tiempo para este viernes en Cuzco alcanzará los 20 grados, mientras que la temperatura mínima será de 5 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 9.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 63%, con una nubosidad del 56%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 43%, a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Google icon

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

La cantante no pudo contener las lágrimas al asistir a la primera actuación escolar de su hija María Cataleya por el Día de la Madre

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de mayo en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de mayo en Piura

Lima: el pronóstico del tiempo para este 8 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Lima: el pronóstico del tiempo para este 8 de mayo

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que “no existe” pedido aún, pero se “analizará” si se presenta

El nexo secreto detrás del sillón presidencial: ¿qué une a Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, y José Balcázar?

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina amenaza con denunciar a Jefferson Farfán por acoso: “No me deja vivir en paz”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países

Yanlis Féliz sorprendió con tatuaje del trofeo de la Liga Peruana de Vóley mientras define su futuro fuera de Alianza Lima

Stefano Peschiera sueña con lograr el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028