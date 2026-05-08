Perú

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco certeros.

PUBLICIDAD

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Huancayo para este viernes:

PUBLICIDAD

En Huancayo se pronostica una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 3 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 49% durante el día y del 49% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 44% en el transcurso del día y del 39% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 9.

La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante durante todas las estaciones del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Google icon

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

La cantante no pudo contener las lágrimas al asistir a la primera actuación escolar de su hija María Cataleya por el Día de la Madre

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 8 de mayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 8 de mayo

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de mayo en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de mayo en Piura

Lima: el pronóstico del tiempo para este 8 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Lima: el pronóstico del tiempo para este 8 de mayo

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que “no existe” pedido aún, pero se “analizará” si se presenta

El nexo secreto detrás del sillón presidencial: ¿qué une a Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, y José Balcázar?

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina amenaza con denunciar a Jefferson Farfán por acoso: “No me deja vivir en paz”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países

Yanlis Féliz sorprendió con tatuaje del trofeo de la Liga Peruana de Vóley mientras define su futuro fuera de Alianza Lima

Stefano Peschiera sueña con lograr el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028