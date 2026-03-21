Perú

Candida auris: el hongo resistente que preocupa a hospitales de Estados Unidos y cómo podría afectar en el Perú

No sería un escenario inédito. En 2020, el Ministerio de Salud confirmó la identificación de Candida auris en dos pacientes hospitalizados en Lima, ambos con condiciones clínicas complejas y diversos síntomas

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Candida auris: el hongo emergente
Candida auris: el hongo emergente que desafía a hospitales y pone a prueba la vigilancia en Perú| Foto: Canva

La propagación de Candida auris, un hongo resistente a los principales antifúngicos, ha generado atención internacional, especialmente tras recientes brotes reportados en hospitales de Nueva York y Nueva Jersey (Estados Unidos). Si bien la mayoría de los casos se concentra fuera del país, un especialista médico observa de cerca la situación para determinar si un escenario similar podría presentarse en centros de salud locales.

El primer reporte oficial en Perú, según el Instituto Nacional de Salud, se registró en 2020, con la identificación de dos pacientes adultos en un hospital de alta complejidad de Lima. Todos tenían múltiples comorbilidades y estancias hospitalarias prolongadas. Las cepas detectadas mostraron resistencia a fluconazol, lo que coincide con los patrones observados en otros países de la región.

Asimismo, lo calificaban como una “grave amenaza para la salud mundial”.

El avance de Candida auris
El avance de Candida auris en hospitales de Estados Unidos y otros países ha encendido las alertas en el entorno médico internacional.| Foto: Canva

¿Qué es Candida auris y por qué preocupa en hospitales?

Carlos Saavedra, director de la Escuela Profesional de Medicina Humana en la Universidad Privada del Norte (UPN), explicó a Infobae que Candida auris pertenece a la familia de las levaduras unicelulares, con capacidad de formar colonias tanto en el ser humano como en el ambiente hospitalario.

El especialista detalló que, aunque existen más de 200 especies del género Candida, solo entre 20 y 30 son clínicamente relevantes. Candida auris se destaca por su carácter emergente, alta tasa de resistencia y su impacto en brotes hospitalarios.

“El hábitat de la Candida es doble: puede vivir tanto en el ser humano (como microbiota normal) como en el ambiente”, explicó el médico.

En condiciones normales, convive con otras bacterias de la microbiota sin causar enfermedad. Sin embargo, puede volverse patógeno ante situaciones de inmunosupresión, uso prolongado de antibióticos, enfermedades como la diabetes o en presencia de dispositivos invasivos.

“El principal desafío de Candida auris no es su cultivo, sino su correcta identificación microbiológica. No requiere medios especiales para crecer, pero sí métodos avanzados de PCR para distinguirla de otras especies”, señaló.

Candida auris: qué riesgos plantea
Candida auris: qué riesgos plantea el hongo resistente y cómo se prepara el sistema de salud peruano| Foto: Canva

Síntomas y vías de transmisión

La infección por Candida auris suele sospecharse en pacientes con fiebre persistente, deterioro respiratorio y falta de respuesta a antibióticos, especialmente en unidades de cuidados intensivos o en personas con inmunosupresión.

La transmisión ocurre principalmente por contacto directo entre personas o de manera indirecta a través de superficies y equipos médicos contaminados. No se transmite por el aire ni suele afectar a personas sanas fuera del entorno hospitalario.

Prevención y recomendaciones

Para la prevención, es importante el tema de la higiene de manos, el aislamiento de pacientes colonizados o infectados y la desinfección rigurosa de superficies y equipos médicos con productos efectivos.

También resalta la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica para identificar oportunamente los casos y evitar la propagación del hongo en centros de salud.

El especialista subraya que la educación continua del personal sanitario es clave para reconocer factores de riesgo y aplicar protocolos de bioseguridad de manera constante. El uso racional de antibióticos y antifúngicos constituye otra herramienta fundamental para reducir la aparición de cepas resistentes.

¿Quiénes son los pacientes con más riesgos?

Las personas con mayor riesgo de desarrollar infecciones por Candida auris son los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, quienes presentan inmunosupresión, múltiples comorbilidades o han estado expuestos a tratamientos prolongados con antibióticos o corticoides.

Dentro de este grupo, además, se consideran vulnerables quienes requieren dispositivos invasivos, como catéteres venosos centrales, ventiladores mecánicos o nutrición parenteral.

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