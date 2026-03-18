Qué es Candida auris, el hongo resistente que preocupa a hospitales de Nueva York y Nueva Jersey

Nueva York y Nueva Jersey registran el 20% de los casos nacionales de Candida auris, alertan autoridades sanitarias estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York y Nueva Jersey enfrentan una alerta sanitaria creciente por la propagación de hongos y patógenos invisibles, como Candida auris, que evidencian el impacto del uso inadecuado de antimicrobianos y el surgimiento de microorganismos resistentes a los tratamientos convencionales.

Esta tendencia, que afecta especialmente a hospitales y centros de salud, representa una amenaza concreta según el diario estadounidense New York Post, ya que los tratamientos habituales pierden eficacia y las infecciones consideradas rutinarias pueden volver a ser peligrosas.

Durante el primer semestre de 2024, New York Post informó que Nueva York y Nueva Jersey concentraron aproximadamente el 20% de todos los casos nacionales de Candida auris, un hongo identificado por primera vez en el mundo en 2009 y detectado oficialmente en Estados Unidos en 2016, que se consolidó como uno de los mayores desafíos de salud pública en la región.

La resistencia antimicrobiana crece entre 5% y 15% anual, acelerándose durante la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese periodo, las autoridades sanitarias locales confirmaron 623 casos clínicos —pacientes que desarrollaron la enfermedad— y detectaron 849 portadores asintomáticos durante operativos de vigilancia. Estos datos reflejan la magnitud y el ritmo de expansión de la amenaza en el área metropolitana neoyorquina.

Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2023 se confirmaron 4.514 casos clínicos de Candida auris en Estados Unidos, con brotes activos en 39 estados. Más del 95% de los aislamientos son resistentes al fluconazol, el antifúngico de primera línea, y entre 15% y 30% presentan resistencia a anfotericina B. Esta expansión evidencia la dificultad de controlar la transmisión en hospitales y centros de cuidados prolongados, donde se concentra el mayor riesgo.

¿Por qué Candida auris representa un riesgo para los pacientes?

Candida auris ha sido catalogado por epidemiólogos y responsables médicos como un hongo resistente de alto riesgo debido a su capacidad para persistir en superficies hospitalarias incluso tras procesos de desinfección y a su resistencia comprobada frente a los principales tratamientos antimicóticos.

De acuerdo con especialistas citados por New York Post, esta fortaleza plantea un riesgo serio para personas inmunodeprimidas, pacientes críticos o aquellos sometidos a múltiples tratamientos, ya que una infección puede evolucionar hacia cuadros letales.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten que la rápida propagación de Candida auris en hospitales ilustra la creciente dificultad para controlar infecciones nosocomiales.

La Agencia de Salud Pública local ha intensificado las medidas de vigilancia y aislamiento en centros de atención, aunque la presencia del hongo sigue en aumento pese a los esfuerzos.

El avance de Candida auris es solo una manifestación de un fenómeno más amplio: el aumento de bacterias y hongos resistentes a los tratamientos antimicrobianos, conocidos entre los expertos como patógenos de difícil control.

El doctor Aaron Glatt, director del departamento de medicina del hospital Mount Sinai South Nassau, explicó que el uso innecesario de antibióticos incrementa el riesgo de efectos adversos y favorece la aparición de resistencias bacterianas.

La automedicación, especialmente cuando se administran antibióticos para infecciones virales como gripes o resfriados, potencia el desarrollo de mecanismos de defensa en los microorganismos.

Glatt detalló que los antibióticos deben utilizarse exclusivamente para infecciones bacterianas, como faringitis o neumonía bacteriana. El empleo indiscriminado promueve mutaciones genéticas en las bacterias, que pueden transmitir la resistencia a otras cepas y dificultar la eficacia de futuros tratamientos.

Este proceso amenaza con dejar sin recursos terapéuticos a los profesionales de la salud y complica la gestión de enfermedades infecciosas comunes.

El Congreso de Estados Unidos debate la Ley PASTEUR para incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos y frenar la resistencia microbiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia a los antimicrobianos no es exclusiva de Nueva York. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada seis infecciones bacterianas en el mundo ya no responde a los tratamientos convencionales.

Según datos recogidos por New York Post, entre 2018 y 2023 la resistencia a los antibióticos aumentó entre 5% y 15% anual, fenómeno que se aceleró durante la pandemia de Covid-19, cuando millones de pacientes recibieron antibióticos pese a tratarse de infecciones virales.

Este incremento coloca al sistema sanitario internacional ante la posibilidad de regresar a una época en la que infecciones cotidianas, como neumonías o infecciones urinarias, podían resultar mortales por falta de alternativas terapéuticas eficaces.

El problema se agrava en países con sistemas de salud sobrecargados y menor acceso a nuevos medicamentos.

Aunque el riesgo para la población general todavía es bajo, los cuadros más serios asociados a Candida auris y otros patógenos resistentes se concentran en hospitales y centros de cuidados prolongados. Pacientes con condiciones críticas, inmunosuprimidos o sometidos a tratamientos médicos recurrentes son los más expuestos a infecciones graves, según los especialistas consultados por New York Post.

Glatt enfatizó que, aunque no es una preocupación principal para la mayoría, representa un peligro considerable en entornos médicos y para quienes enfrentan enfermedades complejas.

Cambios en los protocolos y medidas de prevención hospitalaria

El monitoreo y la prevención en hospitales constituyen la primera línea de defensa para frenar la propagación de estos microorganismos, subrayan las autoridades de salud.

La investigación científica busca soluciones frente al avance de los patógenos resistentes. Según New York Post, nuevos medicamentos han logrado resultados alentadores en el combate a bacterias resistentes como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, responsables de infecciones graves en pacientes hospitalizados.

Sin embargo, el desarrollo de antibióticos innovadores enfrenta dificultades económicas, ya que estos productos no generan los ingresos de otros fármacos más demandados.

En respuesta, el Congreso de Estados Unidos debate la Ley PASTEUR, una propuesta bipartidista que establecería un sistema de suscripción en el que el gobierno pagaría una suma fija a las farmacéuticas por el uso de nuevos antibióticos, independientemente de las ventas.

El objetivo es garantizar ingresos estables para incentivar la inversión en investigación y desarrollo de medicamentos vitales para la salud pública.

Expertos consultados coinciden en que una combinación de uso racional de antimicrobianos, innovación científica y marcos regulatorios sólidos es esencial para evitar un escenario en el que infecciones comunes resulten intratables.