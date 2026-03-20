Perú

Samahara Lobatón expone a hijo de Jefferson Farfán y desata polémica por uso de ChatGPT en la universidad: “todo es 18 y 20”

“Te estás engañando”: Renato Rossini Jr. al escuchar critica supuesto uso de ChatGPT por hijo de Farfán

Guardar
Renato Rossini Jr. puso el foco en el autoengaño tras el supuesto uso de inteligencia artificial en la universidad. Panamericana TV/ La Granja VIP.

El ambiente en La Granja VIP volvió a cargarse de tensión y sorpresa cuando Samahara Lobatón decidió exponer un tema que nadie esperaba y que, de inmediato, desató debate tanto dentro como fuera del programa.

La influencer, conocida por su estilo frontal, dejó a todos en shock al referirse a su hermano Adriano, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, revelando un supuesto secreto relacionado con su desempeño académico que podría tener consecuencias importantes en su futuro.

Todo ocurrió durante una conversación aparentemente cotidiana entre los participantes del reality, en la que se abordaba el tema de los estudios universitarios y los retos de iniciar una nueva etapa académica.

Polémica en La Granja VIP:
Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.

Samahara Lobatón revela que su hermano usa la inteligencia artificial

En ese contexto, Samahara Lobatón no dudó en hablar sobre la situación de su hermano, quien recientemente terminó el colegio y está dando sus primeros pasos en la educación superior, un proceso que además ha estado rodeado de atención mediática debido a su entorno familiar.

La influencer comenzó destacando que el joven ya se encuentra matriculado en una de las universidades más costosas del país, lo que implica una fuerte inversión económica. Este detalle no es menor, considerando que, como se ha informado previamente, se inició un proceso legal para que Jefferson Farfán continúe cubriendo la pensión universitaria de su hijo, ahora que ha alcanzado la mayoría de edad. En ese marco, el rendimiento académico de Adriano adquiere aún más relevancia.

Sin embargo, lo que parecía ser una simple mención sobre sus estudios tomó un giro inesperado cuando Samahara Lobatón lanzó una declaración que dejó atónitos a sus compañeros. “Mi hermano hace todo con ChatGPT. ¿Qué te crees? Tiene las mejores notas, vas a ver sus notas de la universidad, el primer ciclo y todo es 18 y 20”, afirmó sin filtros, sugiriendo que el joven estaría utilizando herramientas de Inteligencia Artificial para resolver sus trabajos y evaluaciones.

La revelación generó reacciones inmediatas en el set. Algunos de los participantes no tardaron en cuestionar la veracidad o las implicancias de lo dicho, poniendo sobre la mesa un debate actual: el uso de tecnologías como ChatGPT en el ámbito educativo. Más allá del impacto mediático, el tema despertó preocupación entre los presentes, quienes advirtieron sobre los riesgos de depender excesivamente de estas herramientas.

Polémica en La Granja VIP:
Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.

Fue entonces cuando la actriz Celine Aguirre intervino, mostrando dudas sobre la posibilidad de que este tipo de prácticas pasen desapercibidas en un entorno académico. “Pero qué, todo el mundo se tiene que dar cuenta, la gente, los profesores…”, comentó, dejando entrever que, en algún momento, una conducta así podría ser detectada por las autoridades universitarias.

Lejos de retractarse, Samahara Lobatón respondió con firmeza y explicó por qué, según ella, este tipo de métodos serían difíciles de identificar hoy en día. “No, porque antes había en la UPC hay una huev… que si tú haces copy paste (copiar, pegar) (el Turnitin), ellos se dan cuenta, pero ahora ChatGPT te hace las cosas como a ti te da la gana, el ChatGPT es un éxito”, sostuvo, haciendo referencia a sistemas de detección de plagio como Turnitin y sugiriendo que la evolución de la tecnología ha superado estos mecanismos de control.

Polémica en La Granja VIP:
Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.

Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación

La conversación no quedó ahí. El tema escaló hacia una reflexión más profunda sobre el verdadero propósito de la educación y las consecuencias personales de recurrir a atajos. Nuevamente, Celine Aguirre planteó una interrogante clave: “Ya, pero ¿aprende de verdad? Esa es la pregunta”. Su intervención marcó un punto de inflexión, trasladando el debate desde lo técnico hacia lo ético.

En esa misma línea, Renato Rossini Jr. fue aún más directo al señalar que el problema no radica únicamente en engañar a una institución, sino en las consecuencias personales a largo plazo. “Es por las huev… si no aprende es porque te estás engañando, no estás engañando a la universidad, te estás engañando a ti mismo y a la persona que te paga la universidad y si tú te la pagas también”, sentenció, dejando claro que el perjuicio principal recae en el propio estudiante.

Polémica en La Granja VIP:
Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.

Temas Relacionados

Samahara LobatónJefferson FarfánAdriano FarfánLa Granja VipPanamericana Televisiónperu-entretenimiento

Más Noticias

Derrumbe bloquea la Carretera Central en Junín y deja cientos de pasajeros varados en el sector Naranjal

Pasajeros, escolares y transportistas permanecieron varados por horas mientras maquinaria trabajaba en la limpieza de la carretera

Derrumbe bloquea la Carretera Central

Más de 5 millones de cigarrillos ilegales iban a venderse en Lima: los peligros para la salud y cómo ingresan al Perú

Un tractocamión acondicionado fue intervenido cuando transportaba cientos de cajas de tabaco sin documentación válida, lo que revela el uso de rutas alternas y métodos sofisticados por parte de las mafias tabacaleras

Más de 5 millones de

Policlínico en Los Olivos es atacado a balazos: 13 disparos impactan fachada y vehículo estacionado en el lugar

Las cámaras de seguridad del policlínico registraron el ataque, mientras vecinos aseguraron que los disparos no se escucharon en la zona, lo que sugiere el posible uso de un silenciador

Policlínico en Los Olivos es

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

El joven valor del FC Köln ha pasado de largo el primer llamado de Mano Menezes. Su enfoque central, de momento, es ganar minutos en la Bundesliga y zafar de la franja de descenso

Jean Ferrari zanja cualquier polémica

INPE lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 7.364: puestos en Lima y 10 regiones del país

Estas oportunidades laborales llegan en un contexto de alta demanda de empleo formal en el Perú y destacan por su diversidad de perfiles requeridos. Conoce cómo postular

INPE lanza convocatoria laboral con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez contraataca: acusa

José Domingo Pérez contraataca: acusa a la JNJ de usar datos falsos y anuncia denuncia constitucional

“No hubo fraude”: Misión de la UE ratifica victoria de Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori en 2021 y pide frenar narrativas sin sustento

Presidente de EsSalud, Luis Rosales, asegura que colaborarán en investigación que vincula a familia de Brunella Horna: “Yo no voy a entorpecer”

Así será la vigilancia internacional en las Elecciones Perú 2026: UE enviará 150 observadores en todo el país

José Domingo Pérez fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratificó como fiscal, ¿por qué?

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica descarta cualquier vínculo

Shirley Arica descarta cualquier vínculo sentimental con Carlos Alcántara y afirma: "No lo veo como otra cosa"

Magaly Medina celebra a Rebeca Escribens por decirle a Christian Domínguez que no tiene moral: “Hazlo más seguido”

Patricio Parodi se deslinda del ampay que terminó con la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren: “No he defraudado a nadie”

Usuarios critican segunda parte del ampay de Magaly TV y aseguran que ‘Said Palao se salvó’: “¿Falta tercera parte?”

Said Palao pide perdón por ampay con mujeres en Argentina, pero en redes sociales lo tildan de ‘falso’ y respaldan a Alejandra Baigorria

DEPORTES

Jean Ferrari zanja cualquier polémica

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

Juan Pablo Varillas logró su mejor triunfo de la temporada ante Juan Carlos Prado para avanzar a los cuartos de final en Asunción

Rivales de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: los ‘dorados’ quedaron en el Grupo A del torneo Conmebol

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo en Conmebol

Rivales de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: los ‘celestes’ quedaron en el Grupo F del torneo Conmebol