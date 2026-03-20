Samahara Lobatón expone a hijo de Jefferson Farfán y desata polémica por uso de ChatGPT en la universidad: “todo es 18 y 20”

Renato Rossini Jr. puso el foco en el autoengaño tras el supuesto uso de inteligencia artificial en la universidad. Panamericana TV/ La Granja VIP.

El ambiente en La Granja VIP volvió a cargarse de tensión y sorpresa cuando Samahara Lobatón decidió exponer un tema que nadie esperaba y que, de inmediato, desató debate tanto dentro como fuera del programa.

La influencer, conocida por su estilo frontal, dejó a todos en shock al referirse a su hermano Adriano, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, revelando un supuesto secreto relacionado con su desempeño académico que podría tener consecuencias importantes en su futuro.

Todo ocurrió durante una conversación aparentemente cotidiana entre los participantes del reality, en la que se abordaba el tema de los estudios universitarios y los retos de iniciar una nueva etapa académica.

Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.

Samahara Lobatón revela que su hermano usa la inteligencia artificial

En ese contexto, Samahara Lobatón no dudó en hablar sobre la situación de su hermano, quien recientemente terminó el colegio y está dando sus primeros pasos en la educación superior, un proceso que además ha estado rodeado de atención mediática debido a su entorno familiar.

La influencer comenzó destacando que el joven ya se encuentra matriculado en una de las universidades más costosas del país, lo que implica una fuerte inversión económica. Este detalle no es menor, considerando que, como se ha informado previamente, se inició un proceso legal para que Jefferson Farfán continúe cubriendo la pensión universitaria de su hijo, ahora que ha alcanzado la mayoría de edad. En ese marco, el rendimiento académico de Adriano adquiere aún más relevancia.

Sin embargo, lo que parecía ser una simple mención sobre sus estudios tomó un giro inesperado cuando Samahara Lobatón lanzó una declaración que dejó atónitos a sus compañeros. “Mi hermano hace todo con ChatGPT. ¿Qué te crees? Tiene las mejores notas, vas a ver sus notas de la universidad, el primer ciclo y todo es 18 y 20”, afirmó sin filtros, sugiriendo que el joven estaría utilizando herramientas de Inteligencia Artificial para resolver sus trabajos y evaluaciones.

La revelación generó reacciones inmediatas en el set. Algunos de los participantes no tardaron en cuestionar la veracidad o las implicancias de lo dicho, poniendo sobre la mesa un debate actual: el uso de tecnologías como ChatGPT en el ámbito educativo. Más allá del impacto mediático, el tema despertó preocupación entre los presentes, quienes advirtieron sobre los riesgos de depender excesivamente de estas herramientas.

Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.

Fue entonces cuando la actriz Celine Aguirre intervino, mostrando dudas sobre la posibilidad de que este tipo de prácticas pasen desapercibidas en un entorno académico. “Pero qué, todo el mundo se tiene que dar cuenta, la gente, los profesores…”, comentó, dejando entrever que, en algún momento, una conducta así podría ser detectada por las autoridades universitarias.

Lejos de retractarse, Samahara Lobatón respondió con firmeza y explicó por qué, según ella, este tipo de métodos serían difíciles de identificar hoy en día. “No, porque antes había en la UPC hay una huev… que si tú haces copy paste (copiar, pegar) (el Turnitin), ellos se dan cuenta, pero ahora ChatGPT te hace las cosas como a ti te da la gana, el ChatGPT es un éxito”, sostuvo, haciendo referencia a sistemas de detección de plagio como Turnitin y sugiriendo que la evolución de la tecnología ha superado estos mecanismos de control.

Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.

Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación

La conversación no quedó ahí. El tema escaló hacia una reflexión más profunda sobre el verdadero propósito de la educación y las consecuencias personales de recurrir a atajos. Nuevamente, Celine Aguirre planteó una interrogante clave: “Ya, pero ¿aprende de verdad? Esa es la pregunta”. Su intervención marcó un punto de inflexión, trasladando el debate desde lo técnico hacia lo ético.

En esa misma línea, Renato Rossini Jr. fue aún más directo al señalar que el problema no radica únicamente en engañar a una institución, sino en las consecuencias personales a largo plazo. “Es por las huev… si no aprende es porque te estás engañando, no estás engañando a la universidad, te estás engañando a ti mismo y a la persona que te paga la universidad y si tú te la pagas también”, sentenció, dejando claro que el perjuicio principal recae en el propio estudiante.

Polémica en La Granja VIP: Renato Rossini Jr. cuestiona a hijo de Farfán tras revelación. Captura: Panamericana Televisión.