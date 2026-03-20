Magaly Medina responde a acusaciones de ‘dateo’ y revela cómo financió la investigación: “Hay que tener informantes en todos lados”

Streamers cuestionaron el origen del destape, pero la periodista defendió su metodología. ATV/ Magaly TV La Firme

La más reciente edición de Magaly TV La Firme, emitida el 19 de marzo, tuvo como protagonista no solo un nuevo destape mediático, sino también la contundente respuesta de Magaly Medina ante las críticas que surgieron en redes sociales y plataformas de streaming sobre la legitimidad de su trabajo periodístico.

Con un tono relajado, incluso entre risas, pero sin perder firmeza, la conductora defendió el proceso detrás de sus conocidos ‘ampays’, dejando en claro que la investigación, la recolección de información y el uso de fuentes forman parte esencial de su metodología.

La polémica se encendió luego de que algunos streamers insinuaran que el reciente ampay que involucraría a figuras como Mario Irivarren, Said Palao Patricio Parodi y Francho Sierraalta habría sido producto de un 'dateo' o una filtración direccionada, restándole mérito al trabajo del equipo de producción.

Magaly Medina encara críticas y explica su método: “Hay que tener informantes en todos lados”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se defiende

Frente a ello, Magaly Medina no tardó en pronunciarse, marcando distancia con esas versiones y defendiendo el rigor de su equipo.

“Bueno, ahora hay gente que de verdad es tan mezquina que quieren minimizar el trabajo que acá hacemos. Claro que lógicamente [ríe] déjalo. Estoy alegre hoy día, discúlpame. Nada me va a enojar, nada me va a molestar, olvídate. Yo, yo estoy celebrando todavía. Bueno, pero [ríe] algo que la mezquindad de: ‘Pero no, eso fue dedazo, eso fue datazo, eso…’”, expresó la conductora, dejando ver una mezcla de ironía y crítica frente a quienes cuestionan su trabajo.

Lejos de esquivar el tema, profundizó en la naturaleza de los llamados ampays, explicando que estos no surgen de la casualidad, sino de un proceso sistemático de obtención de datos.

“Toda la vida, todos los AMPAYS están elaborados justamente en base a la recolección de datos. Precisamente, tenemos que saber cómo informarnos, cómo buscar. Hay que tener informantes en todos lados”, afirmó, resaltando el rol de las fuentes en el periodismo de investigación, incluso en el ámbito del entretenimiento.

Magaly Medina encara críticas y explica su método: “Hay que tener informantes en todos lados”. Captura: Magaly TV La Firme.

Acepta que usa datos

En ese momento, la periodista hizo una comparación que no pasó desapercibida, vinculando su trabajo con los mecanismos utilizados por organismos de seguridad a nivel global.

“¿No es eso lo que hacen los servicios de inteligencia del mundo entero? ¿Cómo crees que se captura criminales? ¿Cómo crees que se desarticula bandas organizadas? ¿Cómo crees que se desarticula grupos terroristas en el mundo? Con inteligencia, teniendo información de todos lados. Eso es, esa es la única manera”, sostuvo, reforzando su argumento de que el acceso a información privilegiada es clave para revelar hechos ocultos.

Magaly Medina encara críticas y explica su método: “Hay que tener informantes en todos lados”. Captura: Magaly TV La Firme.

Viaje a Argentina no fue financiado por ATV, sino por empresa privada

Uno de los momentos más comentados de su intervención llegó cuando abordó directamente el tema del financiamiento detrás del ampay. Sin rodeos, Magaly Medina confirmó que, en este caso, se requirió una inversión considerable, lo que implicó recurrir a apoyo externo.

“O pagas o lo que sea, pero tienes esa información. Sí, en este caso pagamos, no tenemos plata, conseguimos plata de fuera. Claro, no plata de acá. Conseguimos plata de gente que confió en nosotros y gente que nos dio el dinero, que por supuesto lo vamos a pagar en anuncios acá”, reveló, generando nuevas interrogantes sobre cómo se financian este tipo de investigaciones en la televisión actual.

Magaly Medina encara críticas y explica su método: “Hay que tener informantes en todos lados”. Captura: Magaly TV La Firme.

Acepta que empresa privada financió viaje a Argentina

La conductora también aclaró que el canal no asumió ese costo, marcando una diferencia importante en la estructura económica del programa.

“Sí, no, el canal no me dio la plata, me la dieron, me la dieron privados. Es cierto, porque era demasiado dinero. Nosotros no tenemos una caja, eh, como si fuéramos, o sea, la televisión de estos días ya no tiene los fondos que solíamos tener hace muchos años atrás”, explicó, evidenciando las limitaciones presupuestarias que enfrenta la industria televisiva en la actualidad.

Magaly Medina encara críticas y explica su método: “Hay que tener informantes en todos lados”. Captura: Magaly TV La Firme.

A pesar de las críticas, Magaly Medina se mostró confiada en el impacto de su trabajo y en la respuesta del público, asegurando que los resultados hablan por sí solos.

“Pero bueno, la cuestión es que los resultados están ahí a la vista y paciencia de todos. Y no vale buscarle tres pies al gato”, concluyó, dejando en claro que, desde su perspectiva, el contenido emitido valida el proceso utilizado para obtenerlo.

Magaly Medina encara críticas y explica su método: “Hay que tener informantes en todos lados”. Captura: Magaly TV La Firme.