Perú

Usuarios critican segunda parte del ampay de Magaly TV y aseguran que ‘Said Palao se salvó’: “¿Falta tercera parte?”

La transmisión en vivo del programa reunió a cerca de un cuarto de millón de espectadores en simultáneo, consolidando su alto impacto digital, mientras que los comentarios a favor y en contra no dejaron de aparecer durante toda la emisión

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Said Palao, Patricio Parodi, Frencho Salvatierra y Mario Irivarren pasaron la noche en Argentina en compañía de nuevas mujeres, en medio de un ambiente de fiesta y diversión. ATV/ Magaly TV La Firme.

La expectativa era alta, casi desbordante. Tras la difusión del primer ampay que remeció la farándula local y provocó la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, miles de usuarios se volcaron al canal de YouTube de Magaly TV, La Firme esperando que la segunda entrega tuviera el mismo impacto —o incluso mayor—. Sin embargo, lo que se vivió durante la transmisión en vivo fue un fenómeno distinto: una mezcla de expectativa, tensión y, finalmente, una ola de reacciones marcadas por la decepción.

Durante la emisión en directo, el canal registró una audiencia significativa, con más de 251 mil conectados de usuarios conectados de manera simultánea. Los comentarios comenzaron a fluir incluso antes de que se emitieran las nuevas imágenes.

Había una expectativa clara: los seguidores querían ver un desenlace contundente, algo que confirmara o agravara lo mostrado en la primera parte. El antecedente pesaba. El primer informe no solo había mostrado una fiesta en yate en Argentina, sino que también desencadenó el fin de una relación mediática.

Expectativa vs realidad: críticas a
Expectativa vs realidad: críticas a Magaly por segunda entrega del ampay en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Usuarios decepcionados: “¿eso era todo, Said el último fiel?”

Pero conforme avanzaba el programa, el tono de los comentarios empezó a cambiar. La audiencia, que inicialmente se mostraba ansiosa, comenzó a expresar dudas. Muchos usuarios esperaban escenas más comprometedoras que involucraran directamente a Said Palao, quien había quedado en el centro de la polémica tras aparecer en las imágenes junto a otras mujeres durante el viaje.

En el chat en vivo, las reacciones fueron inmediatas y, en su mayoría, críticas. Comentarios como “¿eso era todo?”, “no mostró nada en la segunda parte” o “Magaly nos engañó” reflejaban el sentir de una parte importante del público. Otros usuarios fueron más directos: “para eso”, “nada” o “payasos todos”, evidenciando frustración ante lo que consideraban un contenido menos impactante de lo prometido.

Uno de los puntos más comentados fue la percepción de que Said Palao “se salvó”. En múltiples intervenciones, los usuarios repetían frases como “se salvó Said”, “Said inocente” o incluso “es el último fiel del Perú”, ironizando sobre la falta de imágenes que confirmaran una conducta más comprometedora. Esta narrativa se fortaleció a medida que el informe avanzaba sin presentar escenas tan contundentes como las del primer ampay.

Expectativa vs realidad: críticas a
Expectativa vs realidad: críticas a Magaly por segunda entrega del ampay en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué no hay más pruebas? Reporteros infiltrados lo explican

Sin embargo, no todos coincidían en esa lectura. Algunos internautas señalaron que, aunque no hubiera pruebas explícitas, sí existían indicios suficientes para cuestionar su comportamiento. “Pero igual es infidelidad”, escribió un usuario, marcando una postura más crítica frente a lo ocurrido. Esta división de opiniones evidencia cómo la interpretación del material depende, en gran medida, de las expectativas previas del público.

El informe mostró a los protagonistas en un segundo escenario: una casa de campo en Argentina, donde continuaron las celebraciones. Las imágenes incluían momentos de cercanía, baile y consumo de alcohol, así como escenas en las que Said Palao compartía con algunas de las jóvenes presentes, incluso recibiendo gestos de confianza como el contacto físico —caricias en la espalda o juegos dentro de la piscina—. No obstante, para muchos espectadores, esto no alcanzó el nivel de “prueba” que esperaban.

Los propios reporteros del programa dejaron entrever los límites del seguimiento. Según se explicó, el equipo logró captar imágenes durante varias horas, pero no pudo registrar lo que ocurría dentro de la casa, debido a la privacidad del espacio. “Eso ya queda a la imaginación”, fue, en esencia, el mensaje implícito. Y precisamente ese vacío fue el que generó mayor frustración en la audiencia.

Expectativa vs realidad: críticas a
Expectativa vs realidad: críticas a Magaly por segunda entrega del ampay en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Esperan una última parte

A medida que avanzaban los minutos, el chat se llenaba de mensajes que no solo cuestionaban el contenido, sino también pedían más. “Queremos tercera parte”, “falta lo mejor” o “seguro hay más” eran algunas de las frases que se repetían. La audiencia no solo consumía el contenido, sino que exigía una narrativa más cerrada, un desenlace que confirmara sus sospechas o que, al menos, igualara el impacto inicial.

Expectativa vs realidad: críticas a
Expectativa vs realidad: críticas a Magaly por segunda entrega del ampay en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Este fenómeno revela un aspecto clave del consumo mediático actual: el público no solo observa, sino que también construye expectativas narrativas. En este caso, la primera parte del ampay estableció un estándar alto, tanto en términos de contenido como de consecuencias. La segunda entrega, al no replicar ese nivel de revelación, fue percibida como insuficiente por una parte de la audiencia.

Aun así, el programa logró mantener la atención. La conversación digital no se detuvo. Por el contrario, se intensificó. Los usuarios debatían, analizaban y reinterpretaban cada imagen, cada gesto, cada silencio. Algunos defendían a los involucrados; otros los cuestionaban con dureza. Pero todos coincidían en algo: querían más.

Expectativa vs realidad: críticas a
Expectativa vs realidad: críticas a Magaly por segunda entrega del ampay en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

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