Premier Luis Arroyo mantiene la confianza en el ministro Ángelo Alfaro tras denuncia por presunta violencia sexual

Caso Ángelo Alfaro: acusan al titular de Energía y Minas de violencia sexual contra una adolescente| Andina

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Arroyo, expresó este jueves su respaldo al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, tras la denuncia pública de violencia sexual presentada en su contra. Arroyo afirmó que el Ejecutivo mantiene la confianza en Alfaro pese a las acusaciones y remarcó que el funcionario presentó pruebas sobre los hechos.

“Tiene pruebas de ello, lo ha mostrado y lo seguirá mostrando. Entonces, él claramente en esas pruebas dice cómo ocurrieron los hechos”, declaró el titular del Consejo de Ministros a RPP Noticias.

Al ser consultado sobre la denuncia que involucra a Ángelo Alfaro con una mujer que quedó embarazada cuando tenía 16 años y cuyo hijo actualmente tiene 25 años, Arroyo reiteró que el ministro cuenta con una prueba de convivencia.

Frente a la insistencia sobre si ratifica la confianza en el ministro de Energía y Minas, Arroyo respondió: “Mi compromiso con el Perú es dar 100 % para ayudar a combatir la inseguridad ciudadana, ayudar a nuestros peruanos que sufren, que tienen muchas esperanzas.

Ministro Ángelo Alfaro compareció ante el Pleno del Congreso de la República.

Denuncia contra el ministro

Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, fue señalado por una denuncia de violencia sexual. De acuerdo con la información difundida por Beto a Saber de Willax, el entonces joven Alfaro, quien mantenía una relación con ella, la dejó embarazada durante ese periodo. Fue la madre del hijo del titular que salió al frente para denunciar el caso.

“Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor. (...) Él llegó y le pregunté qué hacía ahí. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, manifestó.

En respuesta a las acusaciones, Ángelo Alfaro difundió un comunicado en sus canales digitales, donde negó haber cometido un delito y aseguró que existió una convivencia de cinco años con la denunciante. El ministro sostuvo que existen documentos oficiales que respaldan su versión y que la relación fue consensuada.

Angelo Alfaro

“Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio”, escribió.

El caso también ha puesto en el foco de debate la situación de otros integrantes del gabinete, ya que actualmente existen investigaciones pendientes sobre al menos diez ministros.

Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial, disponible en todo el Perú las 24 horas del día.

El Chat 100 es una plataforma virtual que proporciona atención psicológica y orientación en línea a víctimas de violencia.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención presencial y gratuita en todo el país a víctimas de violencia familiar y sexual. En estos centros, equipos multidisciplinarios ofrecen asesoría legal, acompañamiento psicológico y ayuda social, facilitando el acceso a la justicia y a servicios de protección.

La Policía Nacional del Perú recibe denuncias inmediatas sobre casos de violencia y brinda atención de emergencias a través del número 105.