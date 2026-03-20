Docentes podrían ser nombrados sin tener de grado de maestro: Tendrían cinco años para obtenerlo

Profesores de escuelas de arte y otros podrán ser nombrados y tener tiempo para cumplir el requisito del grado de 'maestro'. - Crédito Pronabec

El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que propone modificar la Ley N.° 32086, orientada al nombramiento extraordinario de docentes contratados en institutos y escuelas de educación superior tecnológica, artística y pedagógica del sector público.

¿De qué trata esta medida? En palabras del presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo, el dictamen busca “fortalecer la carrera pública docente en la educación superior tecnológica, artística y pedagógica”.

Lo que aplicará la norma es establecer un plazo de cinco años para que los docentes nombrados obtengan el grado de maestro, sin que ello afecte su estabilidad laboral. Actualmente, este es un requisito previo al nombramiento.

Falta nada más la segunda votación para que la norma llegue al Ejecutivo. - Crédito Congreso

Congreso aprobó medida en primera votación

La iniciativa, sustentada en los proyectos de ley 11196/2024-CR, 11328/2024-CR, 12378/2025-CR, 12839/2025-CR, 13072/2025-CR y 13250/2025-CR, obtuvo 73 votos a favor y 5 abstenciones; por lo que continuará su trámite hacia una segunda votación, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, transcurridos siete días calendario.

El dictamen también incorpora el reconocimiento íntegro del tiempo de servicios prestados por los docentes contratados, lo que permitirá su recategorización directa en función de la experiencia acreditada, así como el cómputo de beneficios como la compensación por tiempo de servicios (CTS) desde el inicio del vínculo laboral.

Para esto la propuesta dispone que el Poder Ejecutivo emita, en un plazo de 60 días, las normas necesarias para su implementación progresiva, la cual se financiará con los recursos existentes del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales.

El dictamen salió de la Comisión de Educación, liderada por Segundo Montalvo. - Crédito Andina

“En cuanto al requisito de grado de maestro, establecido en el párrafo 69.2 del citado artículo, los docentes tienen un plazo perentorio de cinco años para obtenerlo, contados desde la fecha de su nombramiento. El incumplimiento de este requisito esencial sobrevenido constituye causal de término de la relación laboral”, cambiaría la norma.

El apoyo en el Congreso

En el debate parlamentario, diversas voces respaldaron la medida aprobada. La congresista Francis Paredes (bancada Podemos Perú) sostuvo: “Agradezco muchísimo que se haya podido tomar en consideración por justicia laboral (…) son maestros que por más de 20 años no han podido alcanzar un derecho que es un nombramiento excepcional”.

Por su parte, el legislador Alex Flores (Bacanda Socialista) consideró que otorgar un plazo razonable para cumplir el requisito académico “corrige algo que debió corregirse hace mucho tiempo” y fortalece el desarrollo del arte, la cultura y la música en el país.

Uno de los docentes de música conduce un ensayo, mientras una alumna aguarda para tocar su canon

A su turno, el congresista Luis Aragón (bancada Acción Popular) remarcó que “es un deber del Congreso apoyar esta ley”, mientras que Dávila Atanacio (Bancada Socialista) afirmó que la norma permitirá reconocer la trayectoria laboral de los docentes de institutos superiores.

Vale resaltar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se inhibió de emitir opinión sobre la propuesta, al señalar que no era competente en la materia.

De este modo, el Parlamento avanza en una reforma que busca equilibrar la exigencia académica con la realidad del sector educativo, al tiempo que reconoce la experiencia acumulada de miles de docentes y promueve su estabilidad laboral dentro de la carrera pública.