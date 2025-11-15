Perú

Anuncian incremento de sueldos para más de 430 mil profesores en el sistema educativo

La nueva Ley N.º 32498 permite la promoción de docentes nombrados en Educación Superior Pedagógica a categorías superiores de la Carrera Pública Docente, elevando sus remuneraciones

Guardar
El ajuste beneficia tanto a
El ajuste beneficia tanto a docentes nombrados como contratados de institutos tecnológicos, escuelas artísticas y centros del Ministerio de Defensa, mejorando sus ingresos - Créditos: Andina.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la aplicación de nuevas medidas que beneficiarán económicamente a más de 430.000 integrantes del magisterio que ejercen tanto en educación básica como en los niveles superior pedagógico y tecnológico.

El propósito de estas mejoras es reconocer la dedicación y el impacto en la enseñanza que tienen los profesionales de la docencia dentro del sistema educativo nacional.

El titular del sector, Jorge Figueroa, explicó que esta política no solo incide en las condiciones materiales de los profesores y sus hogares, sino que también busca reforzar su vínculo con la enseñanza, así como su función en la formación de las próximas generaciones responsables de continuar la labor educativa.

A través de la Ley N.º 32498, se autoriza la promoción de quienes ejercen cargos nombrados en Educación Superior Pedagógica hacia las categorías II y III de la Carrera Pública Docente.

La iniciativa alcanza directamente a cerca de mil personas, quienes experimentarán un ascenso en sus percepciones salariales: de S/5399 (categoría I) a S/7087 (categoría II), y a S/8774 (categoría III).

Las nuevas disposiciones buscan fortalecer
Las nuevas disposiciones buscan fortalecer la valoración, el compromiso docente y la educación de futuras generaciones, junto a condiciones laborales más justas - Créditos: Andina.

En paralelo, se dispone un aumento en el porcentaje remunerativo para quienes trabajan como nombrados y contratados en instituciones dedicadas a la formación superior de tipo tecnológico. La escala estipulada ahora considera S/4083 para la primera categoría (antes era S/3374), S/4758 para la segunda categoría (anteriormente S/4049) y S/6108 para la tercera categoría (previamente S/5399).

El alcance de esta disposición se extiende a más de 11.000 profesionales vinculados a instituciones como los Institutos Superiores de Educación Tecnológica, las Escuelas Superiores de Formación Artística y centros gestionados por el Ministerio de Defensa.

Durante el mes de noviembre, se efectivizará el segundo tramo de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), que elevará el ingreso mínimo a S/3500 para más de 426 000 trabajadores en los niveles de educación básica y técnico-productiva, abarcando tanto a personal nombrado como a contratado.

El ministro Figueroa subrayó que estas acciones ratifican el compromiso institucional de Minedu con la dignificación de profesionales que dedican su trayectoria a la formación de ciudadanos y futuros docentes en el país, asegurando mejores condiciones laborales para el magisterio peruano.

Con el segundo tramo de
Con el segundo tramo de la Remuneración Íntegra Mensual, el salario base para maestros de educación básica y técnico-productiva sube a S/3500 - Créditos: Andina.

Funciones del Minedu

  • Diseña, implementa y evalúa políticas educativas a nivel nacional
  • Formula el currículo escolar y establece los lineamientos para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo
  • Supervisa y regula el funcionamiento de instituciones educativas públicas y privadas
  • Administra la carrera pública docente, organiza concursos y gestiona la capacitación del personal educativo
  • Coordina la distribución de materiales y recursos pedagógicos en escuelas y colegios
  • Promueve la investigación, innovación y uso de tecnologías en la educación
  • Evalúa el desempeño de directores, docentes y estudiantes para garantizar la calidad educativa
  • Fomenta la inclusión y equidad, impulsando políticas de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales
  • Autoriza el reconocimiento y convalidación de estudios realizados en el exterior
  • Administra programas de becas, ayudas económicas y servicios complementarios para estudiantes
  • Vela por la formación continua y profesionalización del personal ligado a la educación
  • Articula con gobiernos regionales y locales la gestión educativa a nivel descentralizado

Temas Relacionados

Minedueducación básicaMinisterio de Educaciónperu-noticias

Más Noticias

Fiscal que rompió actas en operativo de El Agustino denuncia a policía por maltrato psicológico: “Esta doctora nos sorprende”

La fiscal Lucy Flores Tasaico, grabada mientras rompía un acta policial, denunció por maltrato psicológico a un agente involucrado en la intervención. La acusación se presentó trece días después del incidente, confirmó PNP

Fiscal que rompió actas en

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Tras confirmar su reconciliación con Roberto Reátegui, la periodista Mávila Huertas compartió detalles desconocidos sobre la razón emocional que le impidió concretar el divorcio a pesar de propuestas de matrimonio por parte de una expareja.

Infobae

Minsa alerta sobre videos y mensajes fraudulentos que prometen beneficios laborales a cambio de dinero

Personas ajenas solicitan depósitos de dinero prometiendo beneficios en procesos de nombramiento, ascenso o cambio de grupo ocupacional, lo cual constituye una estafa

Minsa alerta sobre videos y

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

El administrador de Unviersitario desmintió conflicto con Jorge Fossati y aseguró que solo se busca hablar de la ‘U’ porque la lucha por el segundo lugar a nadie le interesa

Reimond Manco lapidó a Franco

Clima en Lima este 15 de noviembre: Senamhi prevé mañana con cielo cubierto y variación de temperaturas

La entidad meteorológica advierte contrastes térmicos entre distritos y humedad elevada en sectores del norte de la capital

Clima en Lima este 15
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha de la Generación Z:

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

DEPORTES

Reimond Manco lapidó a Franco

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026