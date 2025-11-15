Anuncian incremento de sueldos para más de 430 mil profesores en el sistema educativo

El ajuste beneficia tanto a docentes nombrados como contratados de institutos tecnológicos, escuelas artísticas y centros del Ministerio de Defensa, mejorando sus ingresos - Créditos: Andina.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la aplicación de nuevas medidas que beneficiarán económicamente a más de 430.000 integrantes del magisterio que ejercen tanto en educación básica como en los niveles superior pedagógico y tecnológico.

El propósito de estas mejoras es reconocer la dedicación y el impacto en la enseñanza que tienen los profesionales de la docencia dentro del sistema educativo nacional.

El titular del sector, Jorge Figueroa, explicó que esta política no solo incide en las condiciones materiales de los profesores y sus hogares, sino que también busca reforzar su vínculo con la enseñanza, así como su función en la formación de las próximas generaciones responsables de continuar la labor educativa.

A través de la Ley N.º 32498, se autoriza la promoción de quienes ejercen cargos nombrados en Educación Superior Pedagógica hacia las categorías II y III de la Carrera Pública Docente.

La iniciativa alcanza directamente a cerca de mil personas, quienes experimentarán un ascenso en sus percepciones salariales: de S/5399 (categoría I) a S/7087 (categoría II), y a S/8774 (categoría III).

Las nuevas disposiciones buscan fortalecer la valoración, el compromiso docente y la educación de futuras generaciones, junto a condiciones laborales más justas - Créditos: Andina.

En paralelo, se dispone un aumento en el porcentaje remunerativo para quienes trabajan como nombrados y contratados en instituciones dedicadas a la formación superior de tipo tecnológico. La escala estipulada ahora considera S/4083 para la primera categoría (antes era S/3374), S/4758 para la segunda categoría (anteriormente S/4049) y S/6108 para la tercera categoría (previamente S/5399).

El alcance de esta disposición se extiende a más de 11.000 profesionales vinculados a instituciones como los Institutos Superiores de Educación Tecnológica, las Escuelas Superiores de Formación Artística y centros gestionados por el Ministerio de Defensa.

Durante el mes de noviembre, se efectivizará el segundo tramo de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), que elevará el ingreso mínimo a S/3500 para más de 426 000 trabajadores en los niveles de educación básica y técnico-productiva, abarcando tanto a personal nombrado como a contratado.

El ministro Figueroa subrayó que estas acciones ratifican el compromiso institucional de Minedu con la dignificación de profesionales que dedican su trayectoria a la formación de ciudadanos y futuros docentes en el país, asegurando mejores condiciones laborales para el magisterio peruano.

Con el segundo tramo de la Remuneración Íntegra Mensual, el salario base para maestros de educación básica y técnico-productiva sube a S/3500 - Créditos: Andina.

Funciones del Minedu

Diseña, implementa y evalúa políticas educativas a nivel nacional

Formula el currículo escolar y establece los lineamientos para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo

Supervisa y regula el funcionamiento de instituciones educativas públicas y privadas

Administra la carrera pública docente, organiza concursos y gestiona la capacitación del personal educativo

Coordina la distribución de materiales y recursos pedagógicos en escuelas y colegios

Promueve la investigación, innovación y uso de tecnologías en la educación

Evalúa el desempeño de directores, docentes y estudiantes para garantizar la calidad educativa

Fomenta la inclusión y equidad, impulsando políticas de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales

Autoriza el reconocimiento y convalidación de estudios realizados en el exterior

Administra programas de becas, ayudas económicas y servicios complementarios para estudiantes

Vela por la formación continua y profesionalización del personal ligado a la educación

Articula con gobiernos regionales y locales la gestión educativa a nivel descentralizado