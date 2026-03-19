Peruanos en Medio Oriente no votarán en las elecciones del 12 de abril: Cancillería tomó decisión por seguridad de compatriotas

Mientras la tensión aumenta en Medio Oriente, el embajador peruano en Israel ofreció detalles sobre la situación de los peruanos en Irán y en territorio israelí. La embajada mantiene protocolos de comunicación y resguardo para garantizar atención oportuna. Video: TV Perú/ Noticias matinal

La Cancillería peruana tomó una decisión excepcional frente al complejo escenario internacional que se vive en el Medio Oriente. A pocas semanas de las Elecciones 2026, el Gobierno dispuso cancelar la realización de los comicios en varios países del golfo, en una medida que prioriza la seguridad de los ciudadanos peruanos en el exterior ante el incremento de tensiones en la región.

La disposición fue adoptada luego de una evaluación de alto nivel encabezada por el canciller Hugo de Zela, quien analizó los reportes actualizados sobre el desarrollo de la guerra y sus posibles implicancias. La decisión fue comunicada de inmediato a la ONPE, en medio de un contexto que genera preocupación por la integridad de miles de connacionales que residen o se encuentran en tránsito en esa parte del mundo.

Cancelan votación en países del golfo por crisis internacional

La Cancillería peruana activó mecanismos de protección consular para ciudadanos en Medio Oriente.

La medida se concretó durante una sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, donde participaron autoridades diplomáticas y funcionarios del sector. En este espacio se concluyó que no existen condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo seguro de las elecciones generales del 12 de abril en países como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano.

De acuerdo con los reportes de las misiones diplomáticas, la situación en la región se mantiene inestable y con riesgos latentes, lo que podría agravarse en los próximos días. Este escenario no solo afecta a los peruanos residentes, sino también a quienes quedaron varados en medio del conflicto, dificultando su desplazamiento y permanencia en condiciones seguras.

Ante este panorama, la Cancillería decidió intensificar las acciones de asistencia consular. Entre las medidas adoptadas figura el refuerzo de personal diplomático en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de atender la creciente demanda de información y apoyo por parte de los ciudadanos peruanos.

Asimismo, se dispuso continuar con los esfuerzos de evacuación. Hasta el momento, un total de 163 peruanos han sido trasladados a zonas seguras, mientras que las autoridades mantienen contacto permanente con otros 62 connacionales que aún permanecen en tránsito y buscan salir de la zona de riesgo.

El canciller también exhortó a los jefes de las misiones diplomáticas en los países involucrados a mantenerse en resguardo junto a sus familias, y preparados para ejecutar nuevas acciones en caso la situación se deteriore. Esta coordinación busca asegurar una respuesta rápida frente a cualquier eventualidad.

Cabe precisar que en el Medio Oriente residen aproximadamente 5.600 peruanos, quienes ahora se encuentran bajo seguimiento constante de las autoridades. La suspensión del proceso electoral en esta región marca un hecho inédito en el marco de las Elecciones 2026, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y el incremento de conflictos geopolíticos.

Cancillería activa corredores humanitarios y prioriza evacuación de peruanos en zonas de conflicto

Más de sesenta peruanos han sido afectados por los recientes conflictos y requieren asistencia consular en Israel, Dubái, Líbano, Qatar e Irán. (Infobae Perú)

La Cancillería peruana puso en marcha una estrategia de asistencia internacional tras detectar a más de 60 peruanos afectados por la escalada del conflicto en el Medio Oriente. Las acciones incluyen la habilitación de corredores humanitarios y coordinaciones directas en países como Israel, Dubái, Líbano, Qatar e Irán, con el objetivo de garantizar la seguridad de los connacionales y facilitar su salida de zonas de riesgo.

Uno de los puntos más críticos se ubica en Dubái, donde al menos 32 peruanos permanecen en el aeropuerto a la espera de vuelos de retorno. En este caso, el consulado ha gestionado hospedaje, alimentación y atención médica, además de coordinar la reprogramación de pasajes con apoyo de autoridades locales. En paralelo, en Doha (Qatar) y en Israel, grupos de aproximadamente 30 personas continúan solicitando asistencia, aunque en territorio israelí la situación se maneja de forma diferenciada debido a la presencia de residentes que optan por permanecer.

El panorama también varía en otros países. En Líbano, la presencia de peruanos es menor debido a evacuaciones realizadas previamente, mientras que en Irán se estima la existencia de alrededor de 130 connacionales, en su mayoría mujeres con familias binacionales. Aunque no han solicitado salir del país, las autoridades ya activaron protocolos que incluyen rutas hacia Azerbaiyán sin necesidad de visa y coordinación con embajadas de países aliados para asegurar una eventual evacuación.