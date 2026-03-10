Perú

Perú activa asistencia consular en Medio Oriente: 25 peruanos fueron reubicados en zonas seguras y 40 lograron salir del área de conflicto

El Ministerio de Relaciones Exteriores activó mecanismos de protección consular para asistir a ciudadanos peruanos en Medio Oriente. Varias personas fueron reubicadas en zonas seguras y otras lograron abandonar el área

La Cancillería peruana activó mecanismos de protección consular para ciudadanos en Medio Oriente.

La situación de los peruanos en Medio Oriente ocupa un lugar central en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores. El aumento de tensiones en la región motivó reuniones de coordinación y seguimiento para garantizar la seguridad de los ciudadanos que residen o transitan en distintos países del área.

Durante las últimas horas, las autoridades peruanas informaron sobre nuevas acciones de asistencia y reubicación. El objetivo consiste en mantener comunicación directa con los connacionales, verificar su situación y ofrecer apoyo en caso de emergencia.

En ese contexto, el Gobierno peruano activó mecanismos de protección consular mediante embajadas y consulados. La Cancillería también reforzó canales de contacto para familiares que buscan información sobre personas ubicadas en la zona de conflicto.

Reubicación de peruanos y asistencia consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre las medidas adoptadas para apoyar a ciudadanos peruanos en Medio Oriente. La Cancillería indicó que el Consulado peruano en Dubái coordinó acciones para trasladar a varios connacionales hacia áreas seguras.

“El Comando de Crisis del Medio Oriente de la Cancillería se reunió esta mañana para dar cuenta de la situación de los peruanos en la zona de conflicto. El Consulado en Dubái reubicó a nueve peruanos más en una zona segura del emirato de Sharjah, totalizando veinticinco. En las últimas 36 horas, dos peruanos salieron de Abu Dabi gracias a las gestiones de nuestra Embajada en Emiratos Árabes Unidos", señaló.

“Desde que se inició el conflicto, cuarenta connacionales varados han logrado abandonar el país. La Cancillería mantiene permanente contacto con los peruanos residentes y de tránsito para su asistencia y protección en caso de emergencia”, señaló la Cancillería.

Las autoridades diplomáticas mantienen comunicación con ciudadanos que permanecen en la región. El seguimiento incluye verificación de ubicaciones, información sobre rutas seguras y coordinación con autoridades locales.

Recomendaciones para familiares en Perú

El Consulado en Dubái reubicó a 25 peruanos en zonas seguras de Sharjah.

El embajador peruano en la zona también dirigió un mensaje a los familiares de ciudadanos que se encuentran en el área. El diplomático pidió mantener contacto con las representaciones peruanas ante cualquier preocupación.

“La idea es que si en el Perú alguien tiene un familiar, alguna preocupación de algún ser querido que se encuentre aquí o en alguno de los países del área, que no dude de inmediato en comunicarse con los teléfonos de emergencia y a través de las redes, para poder identificarlos, poder ubicarlos y poder darles las atenciones que necesitan”, indicó.

Las embajadas y consulados peruanos difundieron números telefónicos y correos electrónicos para atender consultas. Estos canales permiten centralizar información sobre connacionales y responder con rapidez ante situaciones de riesgo.

La Cancillería también coordina con las sedes diplomáticas en distintos países del Medio Oriente. El objetivo consiste en compartir datos actualizados sobre la situación de los ciudadanos peruanos en la región y activar asistencia cuando resulte necesario.

Comunidad peruana en Israel

La representación diplomática peruana en Israel mantiene registro de ciudadanos residentes y visitantes temporales. La comunidad peruana se encuentra distribuida en varias ciudades del país.

Entre las principales localidades figuran Tel Aviv, Jerusalén, Beer Sheva y Ramle. El embajador explicó que la extensión territorial de Israel permite que ataques alcancen diferentes zonas en poco tiempo. “Para que tengan una idea, del tamaño de Ica”, precisó.

En los últimos días se registraron impactos en Jerusalén, Tel Aviv y Beer Sheva. En esta última ciudad vive una parte de la comunidad peruana.

El embajador informó sobre afectaciones relacionadas con esos ataques. “Fueron afectadas las viviendas de dos familias peruanas por la onda expansiva. Pero afortunadamente ellos están bien y están recibiendo el apoyo del gobierno israelí”, declaró.

Las autoridades peruanas también mantienen contacto con visitantes temporales. Según registros de la embajada, existen diez ciudadanos —entre turistas y trabajadores eventuales— que esperan la reapertura del aeropuerto para abandonar el país.

Además, la sede diplomática identificó a 23 trabajadores peruanos residentes. De acuerdo con el reporte oficial, “están a buen recaudo” y no expresan, por el momento, intención de salir de Israel.

Las autoridades diplomáticas continúan con el monitoreo de la situación en la región y con la asistencia a ciudadanos peruanos que requieren orientación o apoyo consular.

