Las imágenes satelitales comienzan a mostrar los daños causados ​​por la guerra en Medio Oriente

Las imágenes satelitales comienzan a mostrar los daños causados ​​por la guerra de Irán (AP)

Las primeras imágenes satelitales difundidas después del inicio de la guerra de Irán muestran barcos en llamas en Bandar Abbas y edificios destruidos en una base militar estadounidense en Bahréin. El material, captado por Planet Labs PBC y otras compañías, aporta datos inéditos sobre el daño en instalaciones clave del Golfo Pérsico.

El acceso visual a los estragos resultaba limitado desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero. Ahora, la circulación de fotografías de alta y baja resolución provenientes de distintas fuentes permite observar, por primera vez, el alcance de los ataques y contraataques entre Irán, Estados Unidos e Israel en la región.

Las imágenes satelitales difundidas por Planet Labs, empresa de San Francisco cuyos servicios utilizan medios internacionales como Associated Press, han sido publicadas con dos semanas de retraso. La compañía explicó que busca evitar que “actores hostiles” usen ese material para operaciones bélicas.

Barcos incendiados y daños navales en Bandar Abbas

El puerto de Bandar Abbas, uno de los principales enclaves militares iraníes junto al estratégico estrecho de Ormuz, aparece en las fotos del 2 de marzo con varios barcos envueltos en llamas. El Comando Central del ejército estadounidense informó que ha realizado ataques dirigidos a la flota naval iraní y asegura: “Hemos hundido o dañado más de 100 buques iraníes desde el inicio de la guerra”.

Las imágenes divulgadas por Planet Labs permiten a los analistas identificar la magnitud de los daños en tiempo casi real, pese a los esfuerzos de las partes implicadas por mantener la información bajo reserva.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra incendios en barcos tras un ataque militar estadounidense contra un puerto en Bandar Abbas, Irán, el 2 de marzo de 2026. (Planet Labs PBC vía AP)

Ataques en Bahréin y destrucción en la Quinta Flota

En el reino insular de Baréin, la base de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos aparece en las imágenes con un edificio principal completamente destruido y dos radomos dañados, según lo registrado el 1 de marzo. Los ataques, atribuidos a misiles y drones iraníes, también han afectado instalaciones petroleras cercanas.

Irán ha reiterado en distintas oportunidades que sus fuerzas han atacado esa base. Videos difundidos en redes sociales muestran fuego directo sobre el complejo militar. El ejército estadounidense, por su parte, no ofreció un detalle del saldo total de daños.

Durante otro episodio reciente del conflicto, la base aérea de Al Udeid en Qatar también fue blanco de misiles iraníes, perdiendo un radomo clave para comunicaciones seguras.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra incendios en un barco tras un ataque militar estadounidense a un puerto en Bandar Abbas, Irán, el 2 de marzo de 2026. (Planet Labs PBC vía AP)

Daños en la base naval francesa de Abu Dhabi

Las consecuencias del enfrentamiento alcanzaron a instalaciones militares de Francia en la región. El 3 de marzo, imágenes satelitales revelaron daños en dos grandes hangares de la base Camp de la Paix en Abu Dabi, próxima al puerto Zayed y al Distrito Cultural, donde se encuentra el Louvre Abu Dabi.

Aunque las autoridades francesas no dieron detalles públicos, la afectación en una base tan cercana a sitios culturales e infraestructuras civiles subraya el alcance del conflicto.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la zona que rodea el puerto Zayed de Abu Dabi, una base naval francesa y su distrito cultural tras un ataque iraní en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026. (Planet Labs PBC vía AP)

Incendios en aeropuertos y puertos del Golfo

El uso de satélites Landsat del Servicio Geológico de Estados Unidos resultó clave para detectar incendios de gran magnitud. Una de las imágenes del lunes mostró un incendio en el Aeropuerto Internacional de Dubái, originado por el impacto de un dron iraní en un camión cisterna. La columna de humo negro se elevó sobre la terminal aérea, considerada la de mayor tráfico internacional del mundo.

Ese mismo día, se confirmó otro incendio en el puerto de Salalah, en Omán. El ataque, ocurrido el 11 de marzo y atribuido a drones lanzados presuntamente por Irán, ha sido negado por Teherán. No obstante, las imágenes evidencian que el fuego permanece activo días después del incidente.

(Con información de Associated Press)