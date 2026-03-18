Perú suspende elecciones generales en países de Oriente Medio por "gravedad" del conflicto

Lima, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Perú suspendió las elecciones generales del 12 de abril para los nacionales que viven en países de Oriente Medio debido a "la gravedad de la situación" en dicha zona, informó este miércoles la Cancillería.

A través de un comunicado, el Ejecutivo anunció que esta medida se tomó en la última sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, liderada por el canciller Hugo de Zela, donde se evaluó la gravedad de la situación y la posibilidad de que el conflicto de EE.UU. e Israel contra Irán se prolongue.

Tras atender los reportes de la situación en el golfo y para salvaguardar la integridad de la comunidad peruana en los países en conflicto: Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano, De Zela dispuso "que se cancele la realización de las elecciones generales del 12 de abril en el Medio Oriente".

Agregó que esta decisión, que afecta a unos 5.600 peruanos en condición de residentes en dichos países, se comunicó de inmediato a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por otro lado, los funcionarios diplomáticos en los países de la zona brindaron detalles de la situación de emergencia que se vive y los riesgos que implicaría permanecer en dicha área si la situación se extiende, tanto para los connacionales residentes y varados, como para sus familias y ellos mismos.

En este sentido, en la reunión se acordó reforzar las acciones desplegadas para lograr una rápida evacuación de todos los nacionales en tránsito que quedaron varados.

El canciller dispuso que se refuerce con personal diplomático las misiones de Emiratos Árabes Unidos, para poder atender las demandas e información de los ciudadanos peruanos.

Asimismo, instó a los jefes de las misiones diplomáticas de Perú en dichos países, a que se mantengan a buen recaudo junto a sus familiares y listos para tomar otras acciones, de agravarse el conflicto.

Hasta el momento, han sido evacuados a zonas seguras un total de 163 peruanos que se encontraban varados y se mantiene contacto permanente con otros 62 nacionales para su evacuación.

Israel atacó este miércoles, en el día 19 de la guerra, las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y mató al ministro iraní de Inteligencia, Ismail Jatib.

Además, tres mujeres palestinas murieron la noche de este miércoles en Cisjordania y otras siete resultaron heridas a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche del martes al miércoles, que afectó a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.EFE