Gabriela Herrera acusa a Yaco Eskenazi de filtrar el ampay de Magaly Medina en pleno encierro

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La polémica en La Granja VIP sigue escalando y ahora tiene como principal protagonista a Yaco Eskenazi, quien ha sido señalado directamente por Gabriela Herrera como la persona que habría filtrado información del exterior dentro del reality, una situación que pone en entredicho la esencia misma del formato: el aislamiento absoluto de los participantes.

Lo que comenzó como un comentario aislado terminó convirtiéndose en un escándalo que sacude tanto la convivencia interna como la credibilidad del programa ante el público.

En medio de conversaciones aparentemente casuales, surgieron las primeras dudas. “Alerta granja. Si ellos están incomunicados”, se escucha decir, marcando el inicio de la sospecha. La inquietud crece cuando otra voz interviene:

¿Sanción para Yaco? Revelan que hubo información del exterior dentro del reality. Captura: La Granja Vip.

“¿Tú sabes lo que me he enterado yo?”, dejando entrever que había información circulando que no debería estar disponible dentro del encierro. La conversación continúa con interrogantes y especulaciones, hasta que la duda central se instala con fuerza: ¿cómo llegó información del exterior a un espacio donde todo contacto está restringido?

La participante confirmó que recibió información externa y apuntó directamente contra Yaco Eskenazi. Panamericana TV/ La Granja Vip.

La respuesta, al menos desde el testimonio de Gabriela Herrera, es directa y sin rodeos. En un extracto difundido, la participante revela: “Yaco”. Ante la insistencia de otra voz que le pregunta quién le contó, reafirma: “Le conté: ‘Cuéntame qué hay afuera, qué ha pasado afuera’, y te digo: ‘Pasó esto, esto, esto’”.

Esta declaración no solo confirma que recibió información externa, sino que además identifica a Yaco Eskenazi como quien se la habría proporcionado, desatando un fuerte cuestionamiento sobre su rol dentro del programa.

¿Sanción para Yaco? Revelan que hubo información del exterior dentro del reality. Captura: La Granja Vip.

El impacto de esta confesión es inmediato. En realities como La Granja VIP, el aislamiento no es solo una regla, sino un elemento estructural que garantiza la equidad en la competencia. Romperlo implica otorgar ventajas indebidas y alterar la dinámica del juego. Por ello, las reacciones no se hicieron esperar. “Es que no me parece que tú estés filtrando información. Yaco, malogras el encierro, malogras el juego”, se escucha en otra intervención, reflejando el malestar generado por la situación.

A raíz de este incidente, ya se habla de posibles sanciones para Yaco Eskenazi. Aunque la producción aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, dentro del mismo programa se han planteado castigos simbólicos pero significativos. Uno de ellos sugiere que el implicado pase una noche “con los peones”, en condiciones menos privilegiadas.

¿Sanción para Yaco? Revelan que hubo información del exterior dentro del reality. Captura: La Granja Vip.

“Yo digo que vaya a dormir con los peones una noche, pa que sepa lo que es no estar sin información”, se comenta, evidenciando que el castigo buscaría replicar el aislamiento que, presuntamente, se rompió.

Sin embargo, el foco no recae únicamente en quien habría filtrado la información. La cadena de difusión también deja expuestos a otros participantes. Se menciona que Paty y Lorena, impulsadas por la curiosidad, habrían contribuido a expandir el contenido dentro del grupo. “Querían el chisme, porque ella no aguanta el chisme, es como yo”, se escucha, en una confesión que revela cómo el rumor se propagó rápidamente en un entorno donde cualquier novedad adquiere gran relevancia.

La participante confirmó que recibió información externa y apuntó directamente contra Yaco Eskenazi. Panamericana TV/ La Granja Vip.