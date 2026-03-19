Perú

Gabriela Herrera acusa a Yaco Eskenazi de filtrar el ampay de Magaly Medina en pleno encierro

El reality de Panamericana TV enfrenta cuestionamientos tras una presunta ruptura de sus reglas principales y que involucraría a su conductor

Guardar
¡Captados en Argentina! Mario Irivarren y Said Palao, junto a Patricio Parodi, protagonizan una escandalosa fiesta en un yate, llena de bailes, besos y situaciones comprometedoras con varias señoritas. ¿Qué dirán sus parejas? | ATV / Magaly TV: La Firme

La polémica en La Granja VIP sigue escalando y ahora tiene como principal protagonista a Yaco Eskenazi, quien ha sido señalado directamente por Gabriela Herrera como la persona que habría filtrado información del exterior dentro del reality, una situación que pone en entredicho la esencia misma del formato: el aislamiento absoluto de los participantes.

Lo que comenzó como un comentario aislado terminó convirtiéndose en un escándalo que sacude tanto la convivencia interna como la credibilidad del programa ante el público.

En medio de conversaciones aparentemente casuales, surgieron las primeras dudas. “Alerta granja. Si ellos están incomunicados”, se escucha decir, marcando el inicio de la sospecha. La inquietud crece cuando otra voz interviene:

¿Sanción para Yaco? Revelan que
¿Sanción para Yaco? Revelan que hubo información del exterior dentro del reality. Captura: La Granja Vip.

“¿Tú sabes lo que me he enterado yo?”, dejando entrever que había información circulando que no debería estar disponible dentro del encierro. La conversación continúa con interrogantes y especulaciones, hasta que la duda central se instala con fuerza: ¿cómo llegó información del exterior a un espacio donde todo contacto está restringido?

La participante confirmó que recibió información externa y apuntó directamente contra Yaco Eskenazi. Panamericana TV/ La Granja Vip.

La respuesta, al menos desde el testimonio de Gabriela Herrera, es directa y sin rodeos. En un extracto difundido, la participante revela: “Yaco”. Ante la insistencia de otra voz que le pregunta quién le contó, reafirma: “Le conté: ‘Cuéntame qué hay afuera, qué ha pasado afuera’, y te digo: ‘Pasó esto, esto, esto’”.

Esta declaración no solo confirma que recibió información externa, sino que además identifica a Yaco Eskenazi como quien se la habría proporcionado, desatando un fuerte cuestionamiento sobre su rol dentro del programa.

¿Sanción para Yaco? Revelan que
¿Sanción para Yaco? Revelan que hubo información del exterior dentro del reality. Captura: La Granja Vip.

El impacto de esta confesión es inmediato. En realities como La Granja VIP, el aislamiento no es solo una regla, sino un elemento estructural que garantiza la equidad en la competencia. Romperlo implica otorgar ventajas indebidas y alterar la dinámica del juego. Por ello, las reacciones no se hicieron esperar. “Es que no me parece que tú estés filtrando información. Yaco, malogras el encierro, malogras el juego”, se escucha en otra intervención, reflejando el malestar generado por la situación.

A raíz de este incidente, ya se habla de posibles sanciones para Yaco Eskenazi. Aunque la producción aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, dentro del mismo programa se han planteado castigos simbólicos pero significativos. Uno de ellos sugiere que el implicado pase una noche “con los peones”, en condiciones menos privilegiadas.

¿Sanción para Yaco? Revelan que
¿Sanción para Yaco? Revelan que hubo información del exterior dentro del reality. Captura: La Granja Vip.

“Yo digo que vaya a dormir con los peones una noche, pa que sepa lo que es no estar sin información”, se comenta, evidenciando que el castigo buscaría replicar el aislamiento que, presuntamente, se rompió.

Sin embargo, el foco no recae únicamente en quien habría filtrado la información. La cadena de difusión también deja expuestos a otros participantes. Se menciona que Paty y Lorena, impulsadas por la curiosidad, habrían contribuido a expandir el contenido dentro del grupo. “Querían el chisme, porque ella no aguanta el chisme, es como yo”, se escucha, en una confesión que revela cómo el rumor se propagó rápidamente en un entorno donde cualquier novedad adquiere gran relevancia.

La participante confirmó que recibió información externa y apuntó directamente contra Yaco Eskenazi. Panamericana TV/ La Granja Vip.

Temas Relacionados

Yaco EskenaziMagaly MedinaATVPanamericana TelevisiónGabriela HerreraMagaly TV La firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Magaly TV expone quiénes fueron las modelos y el millonario gasto del viaje a Argentina de Mario Irivarren, Francho, Patricio y Said Palao

El programa reveló la identidad de dos modelos que acompañaron a los chicos reality en Argentina. También se expuso el alto costo del viaje, que incluiría yate, casa con piscina y parrillada

Magaly TV expone quiénes fueron

Usuarios critican segunda parte del ampay de Magaly TV y aseguran que ‘Said Palao se salvó’: “¿Falta tercera parte?”

La transmisión en vivo del programa reunió a cerca de un cuarto de millón de espectadores en simultáneo, consolidando su alto impacto digital, mientras que los comentarios a favor y en contra no dejaron de aparecer durante toda la emisión

Usuarios critican segunda parte del

Onelia Molina decepcionada de Patricio Parodi tras ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Esperaba mucho más, me defraudó”

La modelo expresó su decepción en vivo y cuestionó el rol de su amigo durante el polémico viaje con su expareja

Onelia Molina decepcionada de Patricio

Patricio Parodi se deslinda del ampay que terminó con la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren: “No he defraudado a nadie”

El chico reality habló en vivo y aseguró que no tiene responsabilidad en el conflicto. Parodi afirmó que no ha defraudado a nadie y que las relaciones son asuntos privados

Patricio Parodi se deslinda del

Magaly Medina celebra a Rebeca Escribens por decirle a Christian Domínguez que no tiene moral: “Hazlo más seguido”

La conductora destacó la firme postura de Rebeca en vivo, luego de que encarara al cantante de cumbia y cuestionara su autoridad moral para opinar sobre temas de infidelidad, generando un tenso momento en el set

Magaly Medina celebra a Rebeca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro,

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, es denunciado por violencia sexual: mujer declara que el abuso ocurrió cuando era menor

Keiko Fujimori lamenta salida de Denisse Miralles y señala que Fuerza Popular evaluará a Luis Arroyo antes de decidir confianza

Intervienen hospitales de EsSalud en Chiclayo por millonario contrato ligado al entorno de Brunella Horna, nuera de César Acuña

Universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica: entidad afirma que acuerdo no es “excepcional”

Wolfgang Grozo niega haber ido a Sarratea y admite que negó amistad con Zamir Villaverde por vergüenza de su “dudosa reputación”

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina decepcionada de Patricio

Onelia Molina decepcionada de Patricio Parodi tras ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Esperaba mucho más, me defraudó”

Patricio Parodi se deslinda del ampay que terminó con la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren: “No he defraudado a nadie”

Magaly Medina celebra a Rebeca Escribens por decirle a Christian Domínguez que no tiene moral: “Hazlo más seguido”

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por respaldar a Mario Irivarren: “Alcahueta, te apañaron y ahora devuelves el favor”

Onelia Molina da detalles del fin de su relación con Mario Irivarren: “No lo quiero cerca de mi vida”

DEPORTES

A qué hora es el

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles el evento en Conmebol

Franco Navarro advierte que salida de Pablo Guede de Alianza Lima solo será posible si San Lorenzo paga “una cláusula alta”

Renzo Garcés fue desconvocado de la selección peruana por lesión y no estará para los amistosos ante Senegal y Honduras

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami

Fernando Corcino responde a Franco Velazco y defiende a la Comisión Disciplinaria: “Tal vez quiere una de acuerdo a sus intereses”