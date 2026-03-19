Línea 3 del Metro excluido del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031

Se vienen cambios en la Línea 1 del Metro de Lima.

La exclusión de la Línea 3 del Metro de Lima del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 marca un nuevo capítulo en la prolongada espera de millones de habitantes de la capital peruana por un sistema de transporte eficiente.

El reciente anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejó en evidencia que la obra emblemática no será una realidad en el corto plazo, pese a las expectativas de quienes utilizan a diario el transporte público. La decisión impacta directamente en Lima Norte, una de las zonas más pobladas y con mayores necesidades de conectividad de la ciudad.

Los planes iniciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contemplaban una línea subterránea capaz de unir San Juan de Miraflores con Comas en menos de 60 minutos. El proyecto, presentado hace algunos años, figuraba en la agenda para iniciar obras en 2027 y finalizar en 2031.

Sin embargo, la reciente publicación del Plan Nacional de Infraestructura prioriza otros proyectos y relega a la Línea 3 a una lista de iniciativas que no cumplieron con los requisitos mínimos para su aprobación. Esta decisión postergará aún más la posibilidad de conectar el sur y el norte de la capital mediante trenes de alta capacidad.

La exclusión de la Línea 3 ha generado una respuesta inmediata de los gobiernos locales. Samuel Daza, alcalde de Ancón, solicitó en enero de 2025 que el recorrido de la futura línea se extienda hasta su distrito, argumentando que la zona carece de un sistema de transporte formal y que la única conexión disponible es la Panamericana Norte.

Línea 3 del Metro de Lima - crédito Andina

Asimismo, a través de un comunicado, la Municipalidad de Ancón expresó su rechazo a la decisión del MEF, subrayando que la exclusión de la Línea 3 “perjudica a más de 3 millones de peruanos”.

La entidad municipal sostiene que el proyecto representa la única alternativa real para enfrentar el aislamiento de Lima Norte y Ventanilla. De acuerdo con el pronunciamiento, la falta de un sistema masivo eficiente obliga a las familias a invertir hasta seis horas diarias en traslados, lo que repercute en el tiempo dedicado a la vida familiar y perpetúa condiciones de precariedad.

La conexión con el desarrollo económico nacional también aparece en el debate. La municipalidad advierte que el crecimiento de proyectos estratégicos como el megapuerto de Chancay, el Parque Industrial de Ancón y la Ciudad Bicentenario depende en gran medida de la construcción de la Línea 3. Sin este eje de transporte, la Panamericana Norte podría colapsar, comprometiendo la viabilidad logística y económica de estos motores regionales.

El transporte informal y la ausencia de una alternativa moderna absorben hasta el 30% del ingreso familiar en Lima Norte. La posibilidad de contar con la Línea 3 significaría un ahorro directo, permitiendo a las familias destinar más recursos a educación, salud y alimentación.

El comunicado de la municipalidad también exhorta al Gobierno Central y al MEF a restituir el financiamiento de la obra, señalando que la modernidad y el desarrollo deben llegar a todos los sectores de la capital.