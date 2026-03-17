Perú

Aldo Prieto Barrera es ratificado en el MTC: Perfil y hoja de vida del ministro

Con estudios en economía, administración y planificación estratégica, Prieto Barrera es otro de los ministros que continuará al frente de su respectiva cartera desde octubre del 2025

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Aldo Prieto continuará al frente
Aldo Prieto continuará al frente del MTC por decisión de José María Balcázar y Denisse Miralles. (Foto: Presidencia)

Aldo Prieto Barrera fue ratificado por tercera vez consecutiva al mando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Fue designado para el cargo durante el gobierno del expresidente José Jerí, en octubre de 2025, y mantenido en funciones, en dos ocasiones, por el actual mandatario José María Balcázar.

Perfil y hoja de vida

Aldo Prieto Barrera es economista por la Universidad de Lima, con maestrías en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid y en Planificación Estratégica del Desarrollo.

Su formación académica se complementa con estudios de doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Económico Empresariales por Tech Global University.

Prieto Barrera suma más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, liderando equipos en proyectos de inversión pública, gestión territorial y planeamiento estratégico.

Antes de su designación como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ocupó cargos como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), director del Banco de la Nación y supervisor económico-financiero en Ositran.

También fue consultor para organismos como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Vínculos en el sector público

En la administración pública, Prieto Barrera ha desarrollado políticas de gestión territorial, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a diferentes niveles de gobierno. Su experiencia se extiende a la regulación, el rediseño organizacional y la gestión de asociaciones público-privadas (APPs). Su paso por el Banco Mundial como consultor de la IFC se enfocó en el fortalecimiento de la inversión pública.

Durante su carrera, Prieto Barrera estuvo próximo a asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que generó movimientos internos en la PCM. En el ámbito legal, se vio involucrado en una demanda laboral con Ositran, que derivó en un proceso judicial y una orden de pago de beneficios sociales.

El titular del MTC también es hermano de Américo Prieto Barrera, exabogado y personero legal de Antauro Humala. Esta relación familiar ha sido mencionada en diferentes espacios de análisis político.

Con una hoja de vida que incluye asesoría a altos funcionarios, dirección de entidades estatales y consultoría internacional, Prieto Barrera asume la cartera de Transportes y Comunicaciones en un contexto de retos para la modernización de la infraestructura y la inversión pública en el país.

Lista completa

  • Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Enrique Arroyo Sánchez
  • Relaciones Exteriores: Hugo de Zela
  • Defensa: Alberto Díaz
  • Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña
  • Salud: Juan Carlos Velasco
  • Interior: José Mercedes Zapata
  • Justicia y Derechos Humanos: Luis Jiménez Porras
  • Educación: María Cuadros Espinoza
  • Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán
  • Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fausto Fernández Cáceres
  • Producción: César Quispe Luján
  • Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos
  • MTC: Aldo Prieto Barrera
  • Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
  • Energía y Minas: Angelo Victorino Alfaro Lombardi
  • Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Pariona Valer
  • Ambiente: Nelly Paredes Castillo
  • Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt
  • Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila

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