Aldo Prieto Barrera es ratificado en el MTC: Perfil y hoja de vida del ministro

Aldo Prieto Barrera fue ratificado por tercera vez consecutiva al mando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Fue designado para el cargo durante el gobierno del expresidente José Jerí, en octubre de 2025, y mantenido en funciones, en dos ocasiones, por el actual mandatario José María Balcázar.
Perfil y hoja de vida
Aldo Prieto Barrera es economista por la Universidad de Lima, con maestrías en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid y en Planificación Estratégica del Desarrollo.
Su formación académica se complementa con estudios de doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Económico Empresariales por Tech Global University.
Prieto Barrera suma más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, liderando equipos en proyectos de inversión pública, gestión territorial y planeamiento estratégico.
Antes de su designación como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ocupó cargos como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), director del Banco de la Nación y supervisor económico-financiero en Ositran.
También fue consultor para organismos como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.
Vínculos en el sector público
En la administración pública, Prieto Barrera ha desarrollado políticas de gestión territorial, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a diferentes niveles de gobierno. Su experiencia se extiende a la regulación, el rediseño organizacional y la gestión de asociaciones público-privadas (APPs). Su paso por el Banco Mundial como consultor de la IFC se enfocó en el fortalecimiento de la inversión pública.
Durante su carrera, Prieto Barrera estuvo próximo a asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que generó movimientos internos en la PCM. En el ámbito legal, se vio involucrado en una demanda laboral con Ositran, que derivó en un proceso judicial y una orden de pago de beneficios sociales.
El titular del MTC también es hermano de Américo Prieto Barrera, exabogado y personero legal de Antauro Humala. Esta relación familiar ha sido mencionada en diferentes espacios de análisis político.
Con una hoja de vida que incluye asesoría a altos funcionarios, dirección de entidades estatales y consultoría internacional, Prieto Barrera asume la cartera de Transportes y Comunicaciones en un contexto de retos para la modernización de la infraestructura y la inversión pública en el país.
Lista completa
- Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Enrique Arroyo Sánchez
- Relaciones Exteriores: Hugo de Zela
- Defensa: Alberto Díaz
- Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña
- Salud: Juan Carlos Velasco
- Interior: José Mercedes Zapata
- Justicia y Derechos Humanos: Luis Jiménez Porras
- Educación: María Cuadros Espinoza
- Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán
- Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fausto Fernández Cáceres
- Producción: César Quispe Luján
- Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos
- MTC: Aldo Prieto Barrera
- Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
- Energía y Minas: Angelo Victorino Alfaro Lombardi
- Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Pariona Valer
- Ambiente: Nelly Paredes Castillo
- Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt
- Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila