Aldo Prieto Barrera es ratificado en el MTC: Perfil y hoja de vida del ministro

Aldo Prieto continuará al frente del MTC por decisión de José María Balcázar y Denisse Miralles. (Foto: Presidencia)

Aldo Prieto Barrera fue ratificado por tercera vez consecutiva al mando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Fue designado para el cargo durante el gobierno del expresidente José Jerí, en octubre de 2025, y mantenido en funciones, en dos ocasiones, por el actual mandatario José María Balcázar.

Perfil y hoja de vida

Aldo Prieto Barrera es economista por la Universidad de Lima, con maestrías en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid y en Planificación Estratégica del Desarrollo.

Su formación académica se complementa con estudios de doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Económico Empresariales por Tech Global University.

Prieto Barrera suma más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, liderando equipos en proyectos de inversión pública, gestión territorial y planeamiento estratégico.

Antes de su designación como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ocupó cargos como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), director del Banco de la Nación y supervisor económico-financiero en Ositran.

También fue consultor para organismos como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Vínculos en el sector público

En la administración pública, Prieto Barrera ha desarrollado políticas de gestión territorial, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a diferentes niveles de gobierno. Su experiencia se extiende a la regulación, el rediseño organizacional y la gestión de asociaciones público-privadas (APPs). Su paso por el Banco Mundial como consultor de la IFC se enfocó en el fortalecimiento de la inversión pública.

Durante su carrera, Prieto Barrera estuvo próximo a asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que generó movimientos internos en la PCM. En el ámbito legal, se vio involucrado en una demanda laboral con Ositran, que derivó en un proceso judicial y una orden de pago de beneficios sociales.

El titular del MTC también es hermano de Américo Prieto Barrera, exabogado y personero legal de Antauro Humala. Esta relación familiar ha sido mencionada en diferentes espacios de análisis político.

Con una hoja de vida que incluye asesoría a altos funcionarios, dirección de entidades estatales y consultoría internacional, Prieto Barrera asume la cartera de Transportes y Comunicaciones en un contexto de retos para la modernización de la infraestructura y la inversión pública en el país.

Lista completa

Presidencia del Consejo de Ministros : Luis Enrique Arroyo Sánchez

Relaciones Exteriores : Hugo de Zela

Defensa : Alberto Díaz

Economía y Finanzas : Rodolfo Acuña

Salud : Juan Carlos Velasco

Interior : José Mercedes Zapata

Justicia y Derechos Humanos : Luis Jiménez Porras

Educación : María Cuadros Espinoza

Desarrollo Agrario y Riego : Felipe César Meza Millán

Trabajo y Promoción del Empleo : Óscar Fausto Fernández Cáceres

Producción : César Quispe Luján

Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos

MTC : Aldo Prieto Barrera

Vivienda, Construcción y Saneamiento : Wilder Sifuentes Quilcate

Energía y Minas : Angelo Victorino Alfaro Lombardi

Mujer y Poblaciones Vulnerables : Edith Pariona Valer

Ambiente : Nelly Paredes Castillo

Cultura : Fátima Soraya Altabás Kajatt

Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila